 Під час чергування в ДТП на Полтавщині загинула патрульна поліцейська Фетч

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.
Марина заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни (автодорога М-03 "Київ-Харків-Довжанський").
Попередньо, близько 16-ї години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимоги поліцейських зупинитися водій не відреагував. У результаті нетривалого переслідування, патрульними вдалося зупинити його приблизно за 4 кілометри від дорожньої станції. Під час поверхневої перевірки у водія і в салоні авто Volkswagen Passat виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.
Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat, і оформлення адмінматеріалів, передбачених ст. 130 КУпАП, патрульна Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі. У цей час інший мікроавтобус Mercedes Sprinter скоїв наїзд на патрульну і зіткнувся з мікроавтобусом, який зупинився на узбіччі.
Незважаючи на спроби поліцейських реанімувати свою колегу і оперативно надану їй домедичну допомогу, патрульна померла на місці.
Марина Фетч служила в лавах патрульної поліції Полтавської області з жовтня 2017 року. У неї залишився 10-річний син.
RIP
Царство небесное Марине.
інакше-такі трагічні випадки....
Даю гарантию, что так наблюдал за проишедшим, что не заметил как въехал в мусорскую машину ...поц((((
Царство Небесне тобі, раба Божа.
может она нормальная, а ты ее еще и обозвал "рабой бошьей"(твой божок - истребил миллионы, почитай, разрывал детей и прочие кошерные вещи), фу!
и ты еще спрашиваешь не раб ли я егО?
.....
Да, я егО раб(прикладывается к мощам ыысуса, камлает на барабане мантры), прямо места не нахожу чтобы записаться в рабы к маньяку
может это ты так троллишь, тогда - "респект", купился, но если ты это серьезно, то на больных не обижаются.
Хоча, як по мені, запоребріковим на все начхати. Чи не так?
(то что это упал 1 из 10000, к тому же был пьян и в лаптях, веруны и попы, скромно "забывают")
Видать реально коллега Поклонской. Иди, шоле, пару раскрашенных досок "намоли"
Шкода її.
Хотела бы безопасной жизни - пошла бы кассиром в супермаркет.
Ни грамма не жалко..
******* уже так на дорогах своими поборами, что жалости нет..
Это прилетела карма, а ее не купишь не не продашь...
И мне пох что ее кто-то переехал...
Они только бабки гребут на трассах, и постановы левые выписывают..
Так что дорога в ад, ей выписана..
Аминь.
Могу и на рожу твою дождь золотой устроить..
Ты видно мусор?
Мусора это диагноз...
Так что жили как собаки, а дохнут как крысы..
А это законно? Сами нарушают.
Мої щирі співчуття родичам.
А так конечно жаль...
Начни свой спитч с километража за твоими плечами, мастер класс ты наш.