 На Полтавщині під час чергування в ДТП загинула патрульна поліцейська Фетч

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Марина заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни (автодорога М-03 "Київ-Харків-Довжанський").

Попередньо, близько 16-ї години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимоги поліцейських зупинитися водій не відреагував. У результаті нетривалого переслідування, патрульними вдалося зупинити його приблизно за 4 кілометри від дорожньої станції. Під час поверхневої перевірки у водія і в салоні авто Volkswagen Passat виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

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Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat, і оформлення адмінматеріалів, передбачених ст. 130 КУпАП, патрульна Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі. У цей час інший мікроавтобус Mercedes Sprinter скоїв наїзд на патрульну і зіткнувся з мікроавтобусом, який зупинився на узбіччі.

Незважаючи на спроби поліцейських реанімувати свою колегу і оперативно надану їй домедичну допомогу, патрульна померла на місці.

Марина Фетч служила в лавах патрульної поліції Полтавської області з жовтня 2017 року. У неї залишився 10-річний син.