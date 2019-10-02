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Все про:ДТП (2534) Полтавщина (287) смерть (3563) патрульна поліція (928)

 На Полтавщині під час чергування в ДТП загинула патрульна поліцейська Фетч

Сьогодні, під час виконання службових обов'язків, в ДТП у Полтавській області загинула 35-річна патрульна поліцейська Марина Фетч.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Марина заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни (автодорога М-03 "Київ-Харків-Довжанський").

Попередньо, близько 16-ї години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимоги поліцейських зупинитися водій не відреагував. У результаті нетривалого переслідування, патрульними вдалося зупинити його приблизно за 4 кілометри від дорожньої станції. Під час поверхневої перевірки у водія і в салоні авто Volkswagen Passat виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

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Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat, і оформлення адмінматеріалів, передбачених ст. 130 КУпАП, патрульна Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі. У цей час інший мікроавтобус Mercedes Sprinter скоїв наїзд на патрульну і зіткнувся з мікроавтобусом, який зупинився на узбіччі.

Незважаючи на спроби поліцейських реанімувати свою колегу і оперативно надану їй домедичну допомогу, патрульна померла на місці.

Марина Фетч служила в лавах патрульної поліції Полтавської області з жовтня 2017 року. У неї залишився 10-річний син.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151759
 
 
 Топ коментарі
 
Симпатична жіночка... І загинула через якихось вилупків.
RIP
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Через якогось мудака загинула ця жінка, залишивши дитину сиротою.Жаль! Пора на дорогах наводити жорсткий порядок ,всяка рвань голозада. що розжилась на машину, геть з котушок з"іхала- незважає ні на які знаки і розмітку. В моєму селі перейти дорогу по пішохідному переходу смертельно небезпечно, ніхто з маси цих придурків і не думає зупинитись, жене під с то км. Я за своі майже сорок років водійського стажу такого бардака, як зараз, не бачив ніколи.
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Симпатична жіночка... І загинула через якихось вилупків.
RIP
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Милое доброе лицо. Очень жаль женщину и её мальчика, оставшегося сиротой в 10 лет.
Царство небесное Марине.
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Короче, профессионализм аж прёт ..
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сложная работа и рискованная, хоть и сам их критикую, но мир ее душе, выполнила свой долг
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Сльозу пробило. Ну як так, як той АЛЕНЬ не зміг зреагувати?
Царство Небесне тобі, раба Божа.
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ахахаха, да ты хоть понял что вы.... написал то?
может она нормальная, а ты ее еще и обозвал "рабой бошьей"(твой божок - истребил миллионы, почитай, разрывал детей и прочие кошерные вещи), фу!
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ты больной? я же те написал какой "герой" твой божок.
и ты еще спрашиваешь не раб ли я егО?
.....

Да, я егО раб(прикладывается к мощам ыысуса, камлает на барабане мантры), прямо места не нахожу чтобы записаться в рабы к маньяку На Полтавщині під час чергування в ДТП загинула патрульна поліцейська Фетч - Цензор.НЕТ 5530
может это ты так троллишь, тогда - "респект", купился, но если ты это серьезно, то на больных не обижаются.
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Ти не шуткуй з таким висловами. Це лише моя порада. Я в таке колись попав і почав вірувати. Повір, то дуже боляче - кара Його.
Хоча, як по мені, запоребріковим на все начхати. Чи не так?
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Это как в высерах верозавров(попы нашептали): а вот один коммунист полез сбивать две палки с притона христоедов и упал и погиб и отправился к сотоне, значит Боб есть!!!1111

(то что это упал 1 из 10000, к тому же был пьян и в лаптях, веруны и попы, скромно "забывают")

Видать реально коллега Поклонской. Иди, шоле, пару раскрашенных досок "намоли" На Полтавщині під час чергування в ДТП загинула патрульна поліцейська Фетч - Цензор.НЕТ 8865
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та да...якось трохи непрофесійно, але це не проблема загиблої, це проблема підготовки кадрів, які діяти в стандартах.
Шкода її.
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Жалко что погибают хорошие люди, а такое как ты продолжает гадить на земле.
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Работа у неё такая. Она сама её выбрала.
Хотела бы безопасной жизни - пошла бы кассиром в супермаркет.
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Через якогось мудака загинула ця жінка, залишивши дитину сиротою.Жаль! Пора на дорогах наводити жорсткий порядок ,всяка рвань голозада. що розжилась на машину, геть з котушок з"іхала- незважає ні на які знаки і розмітку. В моєму селі перейти дорогу по пішохідному переходу смертельно небезпечно, ніхто з маси цих придурків і не думає зупинитись, жене під с то км. Я за своі майже сорок років водійського стажу такого бардака, як зараз, не бачив ніколи.
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На одну аваковскую собаку взяточницу меньше..
Ни грамма не жалко..
******* уже так на дорогах своими поборами, что жалости нет..
Это прилетела карма, а ее не купишь не не продашь...
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Аристрах - ты реальный законченный УРОД...
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Я реально таких мразей не навижу..
И мне пох что ее кто-то переехал...
Они только бабки гребут на трассах, и постановы левые выписывают..
Так что дорога в ад, ей выписана..
Аминь.
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Главное что тебе нравится...
Могу и на рожу твою дождь золотой устроить..
Ты видно мусор?
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Сміття тут в коментах лише одне - його побачиш у дзеркалі.
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Да пошел ты Монике в трещину..
Мусора это диагноз...
Так что жили как собаки, а дохнут как крысы..
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Видел подобное, когда одних остановили менты (ой, полиция ныне), а другой от страха лупанул в задок остановленного! Потому что ничего хорошего не ожидают от погононосителей! Хотя и водилы охамели.Всем Бог судья, если что!
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Штраф за не включённую «аварийку» во время остановки водителя полицией?

А это законно? Сами нарушают.
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Дуже шкода дівчину, але для поліцейських мають бути відпрацьовані службові правила, які мали б на меті захист и безпеку людини... У данному випадку повинні були бути дотримані умови, за яких зупений автомобіль з патрульними знаходився у безпечній зоні, а службовий автомобіль був би для них захистом...
Мої щирі співчуття родичам.
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Очень жаль эту красивую женщину. Кровь на руках реформатора-собакова. Этой работой должны заниматься опытные мужики за достойную ЗП. Тем более в безумной Украине где нет контроля оружия и все плюют на ПДД.
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Может в таком месте остановила что тот кто наехал еще и отсудит что-то? От полиции то. Просто ни село ни упало - наехать и столкнуться, ну х.з., как там было, но у нас почти всем на всех наср.., так что нефиг бы вообще ничего писать кроме дежурных пожеланий каких-то царств и прочих стандартных фраз. На месте того что въехал - мог быть каждый(если не его вина, да и если его - тоже, ведь не будь помехи - не было бы и сей новости)
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Какая красивая девочка.... Очень жаль.... Царство Небесное.....
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