 Двом директорам і бухгалтеру компаній, пов'язаних з корупцією на "Укрзалізниці", повідомили про підозру у незаконному відчуженні 20 млн грн, - НАБУ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"2 жовтня 2019 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили трьом особам про підозру у незаконному відчуженні 20 млн грн, на які за рішенням слідчого судді було накладено арешт та за іншим рішенням суду підлягали конфіскації в дохід держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ "Укрзалізниця".

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України ("Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації").

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Так, влітку 2016 року НАБУ та САП викрили схему, за якою державне підприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (наразі — філія "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця") упродовж 2014-2016 рр. закуповувало шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові. Закупівлі здійснювали через низку комерційних компаній, підконтрольних особі, яка у подальшому виконувала обов’язки директора філії, в результаті чого "Укрзалізниця" незаконно переплатила понад 13 млн грн.

Пізніше один із керівників цих компаній визнав свою провину. Обвинувальний вирок передбачав конфіскацію в дохід держави 20 млн грн.

Слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних у корупційній схемі. Йшлося про понад 20 млн грн, які мали забезпечити відшкодування збитків. Однак, попри ці рішення слідчих суддів, всупереч вимогам законодавства України представники компаній відчужили арештовані кошти на користь третіх осіб.

"Про факт незаконного відчуження 20 млн грн детективи НАБУ та прокурори САП дізналися лише після отримання повідомлення від Державної виконавчої служби про неможливість виконання вироку суду в частині конфіскації на користь державного бюджету України коштів через їхню відсутність на рахунках підприємств", - підсумували в НАБУ.