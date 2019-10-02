 "Нічого ясніше не стало. Були особисті гарантії президента, що все буде добре", - Юрчишин про зустріч Зеленського з главами фракцій стосовно Донбасу

Про це він розповів у коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Нічого ясніше не стало. Були особисті гарантії президента, що все буде добре. На пропозицію вийти в парламент і пояснити на камери суспільству і парламентаріям, як це відбуватиметься, така пропозиція була проігнорована, як і заклик фракції фактично викликати в парламент міністра закордонних справ, який, до речі, дуже дивний. Тому що, наприклад, зараз відбуватиметься засідання фракції, на яку на наше прохання прийшов міністр економіки, щоб пояснити логіку ринку землі. Звернення спікера ігноруються, тому що було сказано, що ми звернулися і міністр закордонних справ, ніхто з Генерального штабу не готовий приходити, не може приходити... Це свідчить тільки про одне - що готових відповідей на ці питання немає", - заявив Юрчишин.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.
Днепр.
https://www.youtube.com/watch?v=0FtyDa55-vk&feature=push-u-sub&attr_tag=1lxX7dWx6JD4kxVa%3A6
А если не будет хорошо всеравно снимать штаны и становиться раком?!
Вчерашнее подписание Украиной «формулы Штайнмайера» в Минске и заявления президента Зеленского о том, что «формула Штайнмайера» - это не заслуживающая внимания «страшилка», что она не представляет собой чего-либо особенного, что она - всего лишь два ничего не значащих предложения, свидетельствуют либо о глубокой некомпетентности украинского президента, либо о его намеренной попытке скрыть от общественности осуществляемую им капитуляцию Украины перед Путиным.
сказал, в частности, следующее:
«Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «Нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все». По словам президента, положения «формулы Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.
Если бы «формула Штайнмайера» была ничего не значащей «страшилкой», то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться подписания этой формулы Украиной и дальнейшего ее применения в Украине. Если бы в формуле Штайнмайера «ничего не было», то ни Песков, ни Лавров, ни Путин не устраивали бы в течение последних недель столь откровенный шантаж украинских властей.
Принятые Зеленским «два предложения», о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины:
во-первых, от унитарного характера государства и
во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории.
Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса других украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны в виде, энергично проталкиваемом Путиным, как минимум, с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.
Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.
По сути это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.
Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб. Как российская агентура в ОБСЕ работала и работает на Кремль, хорошо известно по примерам деятельности ОБСЕ в грузинских Абхазии и Южной Осетии, в молдавском Приднестровье, в украинском Донбассе. Иными словами, господин Зеленский намеревается напрямую передать государственную власть в Украине агентуре российских спецслужб, прикрывающихся корочками и аббревиатурой ОБСЕ.
Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета Украины российским спецслужбам - вот что означает реализация «формулы Штайнмайера», и вот о чем на самом деле заявил на вчерашнем брифинге президент Зеленский.
Предположение о том, будто бы подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера» - это некий хитрый ход, сделанный в расчете на то, чтобы затянуть время, не выдерживает критики. Во второй раз, как это было уже однажды с Минскими соглашениями, этот номер не пройдет. Путин - не такой простак, чтобы позволить обмануть себя во второй раз и согласиться, например, на новый обмен пленными без получения теперь уже не только гарантий, но и реальных результатов по уничтожению суверенитета Украины.
Более того, у Путина есть возможность повторить с формулой Штайнмайера тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями. Он может передать текст формулы на международные площадки - в ту же ОБСЕ или же ООН - и дополнительно закрепить ее решениями этих организаций, в том числе и путем принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН. Естественно, ни у ОБСЕ, ни у Совбеза ООН не будет против этого каких-либо возражений, и таким образом «формула» получит признаки элемента международного права. Тогда для осуществления расчленения Украины и уничтожения ее суверенитета на Зеленского и Украину будет давить уже не только один Путин, а вся система международного права со всеми ее организациями, а также лидерами зарубежных государств. И тогда Зеленский будет противостоять уже не одному Путину, а всей системе международного права и всему международному сообществу.
Автором этих строк неоднократно подчеркивалось, что Путин нацелен на установление контроля над Украиной, а наиболее быстрый путь к этому обеспечивает реализация «формулы Штайнмайера». Если Зеленский действительно хочет такой судьбы своей стране, повторял автор данных строк, то он должен идти по этому пути - как можно быстрее подписывать «формулу Штайнмайера», как можно быстрее проводить встречу в «нормандском формате», выполнять Минские соглашения. Это прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины.
Именно этот прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины был избран Владимиром Зеленским 1 октября 2019 года.
https://gordonua.com/publications/illarionov-formula-shtaynmayera-eto-kapitulyaciya-ukrainy-1315949.html
П.С. Текст «формулы Штайнмайера» в письме Л.Кучмы:
Специальному представителю Действующего
председателя ОБСЕ в Украине,
Представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе
господину Мартину Сайдику
Уважаемый господин Сайдик!
В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство в нижеследующей редакции:
«Настоящий Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии со сложившейся практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.
Настоящий Закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ».
Украинская сторона принимает текст этой формулы.
С уважением,
Представитель Украины
в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма
01.10.2019
https://www.kommersant.ru/gallery/4111132?from=doc_vrez#id1804598
П.П.С. М.Захарова обрадовалась подписанию Украиной «формулы Штайнмайера»
Мария Захарова
14 ч. ·
Прокомментировала СМ
14 ч. ·
Прокомментировала СМИ. Дублирую здесь.
Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей.
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10220731426425218
П.П.П.С. В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Совместное заявление Глав Донецкой и Луганской Народных Республик по факту подписания Украиной "формулы Штайнмайера"
Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.
Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией.
Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам.
Никакого контроля над границей киевская власть не получит.
Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки, и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны.
Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления.
Денис Пушилин,
Глава Донецкой Народной Республики
Леонид Пасечник,
Глава Луганской Народной Республики
https://dnr-online.ru/2019/10/02/sovmestnoe-zayavlenie-glav-donetskoj-i-luganskoj-narodnyh-respublik-po-faktu-podpisaniya-ukrainoj-formuly-shtajnmajera/?fbclid=************************************************-ihGS94bbtbxE
П.П.П.П.С.
В Москве приветствовали решение Киева согласовать «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российское руководство рассчитывает, что теперь удастся добиться реализации «минских договоренностей».
https://echo.msk.ru/news/2512093-echo.html
П.П.П.П.П.С.
ОПЗЖ оказалась единственной силой, которая поддержала выполнение пунктов той самой «формулы Штайнмаера». Нестор Шуфрич, выступая с трибуны следующим, подчеркнул, что «всем нужен мир, экономическая стабильность и лучшая жизнь...»
https://lb.ua/news/2019/10/02/438788_prezident_zametno_nervnichal.html
https://aillarionov.livejournal.com/1141186.html