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 Політика України
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Все про:Зеленський (3007) реформи (1682) децентралізація (246)

 Зеленський назвав 8 основних завдань Комісії з питань правової реформи. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський окреслив основні напрями роботи Комісії з питань правової реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський назвав 8 основних завдань Комісії з питань правової реформи 01

"Законопроекти, нещодавно ухвалені Верховною Радою, перезапускають дуже важливі глобальні процеси в нашій державі. Тепер час для більш системних і ґрунтовних кроків у законодавчій сфері України", – наголосив Зеленський, відкриваючи засідання Комісії з питань правової реформи, що відбулося в Офісі президента.

За словами президента, Комісія має серед іншого зосередитися на продовженні конституційної реформи в частині децентралізації.

"Зокрема, це – конституційний фундамент для децентралізації. Його відсутність ускладнює реформу місцевого самоврядування. Існує невизначений статус та повноваження територіальних громад, немає можливості реформувати владу на рівні районів та областей. Орієнтирами у цих питаннях для нас мають бути Європейська хартія місцевого самоврядування та найкращий світовий досвід", – заявив він.

Зеленський зауважив, що Комісія з питань правової реформи також має напрацювати зміни до розділу Основного Закону про права людини.

Зеленський назвав 8 основних завдань Комісії з питань правової реформи 02

"Громадяни повинні мати права, які дозволяють їм ухвалювати рішення на місцевому рівні. Маю на увазі, зокрема, плебісцити, а також право участі громадян в ухваленні рішень на національному рівні", – сказав він.

Іще одним пріоритетом роботи Комісії Президент назвав правові питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Володимир Зеленський наголосив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення миру.

"Вона повинна включати заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у вчиненні тяжких злочинів, реалізацію права на отримання правди про перебіг подій конфлікту", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також заявив про необхідність стратегії з деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу країни, повернення їх під контроль України і реінтеграції населення.

Зеленський назвав 8 основних завдань Комісії з питань правової реформи 03

"Це відповіді на складні питання: яким буде життя людини після відновлення контролю над Кримом та окупованими частинами сходу країни, які принципи та форми відповідальності, – а в деяких випадках і звільнення від неї, – за співпрацю з окупаційною владою", – зауважив Президент.

Також Комісія повинна переглянути підхід до проведення судової реформи, адже неприйнятним є перебування значної частини суддів у "підвішеному" стані за неефективних процедур кваліфікаційних оцінювань. Президент вважає, що ручне управління судами необхідно ліквідувати як явище, і, водночас, потрібно відновити довіру до українського суду.

"Можемо багато чого ще казати, але є один красномовний доказ проваленої реформи – це рівень довіри громадян до українського суду. Більше, ніж суддям, українці не довіряють лише російським засобам масової інформації. Нам з вами потрібно це змінювати", – підкреслив Зеленський.

Ще один напрям роботи Комісії – законодавчі напрацювання реформи Служби безпеки України. "А саме – позбавлення СБУ компетенції з протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки, корупції та контрабанди, а також контррозвідувального захисту економічних інтересів держави, що не відповідає європейським традиціям", – зазначив президент.

Зеленський назвав 8 основних завдань Комісії з питань правової реформи 04

Крім того, Комісія має запропонувати ідеї для реформи прокуратури в частині впровадження ефективних правових механізмів для координації ролі Офісу Генерального прокурора, злагоджених дій органів влади, процесуальної самостійності та незалежності прокурорів.

Також серед завдань Комісії – розробка ініціатив для подальшої гуманізації кримінального процесуального законодавства, впровадження ефективних та економічних процедур розслідування й судового розгляду проваджень.

Нагадаємо, Комісія з питань правової реформи є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Її основне завдання – сприяння подальшому розвитку правової системи держави на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини та громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151754
 
 
 Топ коментарі
 
Только не надо про комисии. Когда в отставку, предатель?
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Президент Украины Зеленский,мля. Уже можно смеяцца?!
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любопытно, что тупорылый и некомпетентный клоун понимает в юриспруденции, что бы заняться правовыми реформами..
ЗЫ.. Понятно, что Богдан и Пукшин воспользуются реформами и под шумок намутят пару сотен миллионов баксов..
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Даешь Особый статус всем регионам!!!
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ты шо головой тронулся?!.. или это такой глупый сарказм?!
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Это следующий этап Зеленский назвал 8 основных задач Комиссии по вопросам правовой реформы - Цензор.НЕТ 1763. Так захочет народ в этих регионах. Почему в Донецке будет русский язык государственным, а в Бердянске нет? Федерализация будет расползаться повсюду. Это бомба замедленного действия.
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Только не надо про комисии. Когда в отставку, предатель?
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опа на! ))) так ты зубожилое ЗЕбильное чмошное существо! а я то думаю, что оно топит за Монику по каждому поводу. что не так? ответ-на рашке баранам убили мозг телевизором за 2 года, у нас убили за 3 месяца, а теперь башку поменяли местами с #опой, тебе в том числе.
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третья фотография сверху никакого отношения к порошенко не имеет
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Не так что от корыта оторвали,не так что схемы рушат и главный вопрос как и где харчеваться дальше.
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Президент Украины Зеленский,мля. Уже можно смеяцца?!
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любопытно, что тупорылый и некомпетентный клоун понимает в юриспруденции, что бы заняться правовыми реформами..
ЗЫ.. Понятно, что Богдан и Пукшин воспользуются реформами и под шумок намутят пару сотен миллионов баксов..
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нова тенденція в судах: просту справу, яку можна розглянути за 1-2 засідання, розглядають на 5-7, рішення замість 2-3 сторінки пишуть на 10-15, дають цитати з кодексів.
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перестраховуются, они всегда боятся при смене власти
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ні! просто судова система перетворилася на закриту бізнесову корпорацію, яка замкнулася на саму себе і працює сама на себе.
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...І цитати з рішень ЄСПЛ.
А ще подаєш заяву у січні, а перше засідання призначають на вересень.
А ще якщо суддя не хоче розглядати справу, то під надуманими приводами відправляє заяву "на усунення недоліків".
А ще апелячка приймає як доказ документи, створені після винесення рішення райсудом про події, що сталися після винесення рішення.
А ще райсуди та апелячка ніяк не зважають на практику ВС.
Та й сам ВС чхать хотів на свою ж практику.
Багато чудес стали нормою за останні роки.
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це називається - катастрофа. Але це керована штучна катастрофа. В цієї катастрофи мають бути автори.
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Моника советует.
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Сепар, продовжує розпорошувати Україну. Але від того менш дурним не стає.
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неплохо, много красивых слов, но важна их реализация на деле
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"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - отметил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3151754
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Таки конфлікт, а не війна? Хто з ким конфліктує?
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Это какой-то сюр! Он же клоун! Какие «основные задачи правовой реформы»?!?!?! Вы совсем там ипанулись?!?!
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Що він народу голови засирає Богдано-Портновськими реформами, нехай зечмо рокаже народу за що і за скільки він так неперевершено відсмоктав у ***** в "штайнмахерській" позі
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Знову після "штайнмахерського" відсосу найсвіжіший : "Граждане должны иметь права, позволяющие им принимать решения на местном уровне. Имею в виду, в частности, плебисциты, а также право участия граждан в принятии решений на национальном уровне",Источник: https://censor.net.ua/n3151754
Тобто якісь ватний поселок може приймати рішення про спорудження памятника *****, сраліна, члніна, заборону державної мови і т.д.і т.п.
Так в ***** навіть абхази не відсмоктували
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Зеленский! Делай и не оглядывайся.Вся коррумпированная свора ,оторванная от потоков зубы сотрет до корней от бешенства. А вам свое робить.Когдато надо начинать. И так от Украины одни лохмотья остались, народ кто умеет работать разбегается.
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А в таёжном союзе новые законы будут действовать?
Кстати, где результаты реформ?
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назвав ? прочитав! що він знає про право ?
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