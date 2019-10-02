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 За кордоном
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 Прогрес за формулою Штайнмаєра є, але знімати з Росії санкції рано, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала прогресом узгодження "формули Штайнмаєра", але заявила, що говорити про можливе зняття санкцій з Росії поки передчасно.

"Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч (в "нормандському форматі") на рівні глав держав і урядів", - сказала Меркель журналістам у Берліні, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна

В "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.

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Наступний саміт "нормандського формату" відбудеться в Парижі, повідомила також канцлер Німеччини. "Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі, цього разу це буде Париж", - сказала Меркель.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151753
 
 
 Топ коментарі
 
Какой-то дурак из БПП сегодня с трибуны гавкал , шо нема никакой формулы Штанмайера Прогресс по формуле Штайнмайера есть, но снимать с России санкции рано, - Меркель - Цензор.НЕТ 6045
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ЕС поддерживает формулу Штанмайера. Европейский выбор - наше все.
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Какой-то дурак из БПП сегодня с трибуны гавкал , шо нема никакой формулы Штанмайера Прогресс по формуле Штайнмайера есть, но снимать с России санкции рано, - Меркель - Цензор.НЕТ 6045
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он шо , уже в БПП ? Прогрес за формулою Штайнмаєра є, але знімати з Росії санкції рано, - Меркель - Цензор.НЕТ 3985
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Власти ЛДНР сделали совместное заявление по поводу подписания формулы Штайнмайера, которое состоялось накануне в Минске.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что ЛДНР будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.

ЛДНР также призвали президента Владимира Зеленского "не диктовать условия". Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют в ЛДНР.

ЛДНР также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.

"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - говорится в заявлении.
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Северный Поток 2 великая сила... заставляет одуматься даже самых верных приверженцев санкций
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ЕС поддерживает апитуляцию. Причём по любой формуле!

Только полный зебил этого не понимает.
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Парижский сговор - дружно скажем нет - если цапы оккупируют будем партизанить
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Не сравнивай, что-то я ничего не слышал о кацапских партизанах, а от украинских партизан ваш любимый фюрер на говно исходил
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напомнить до какого года краснопузые боролись с УПА ? а сейчас будет как у вас в Чечне
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Ну и ***** твоему в жопу подводную лодку, что не складно, зато хер вытащишь
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а другой человек тебе в зад не подойдёт ?
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он и так там.а с нового года еще глубже будет
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А вот при Порошенко эту формулу не подписали бы.
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Дала позитивный сигнал кремлевскому любителю Гете хитрожопая немка, вот не зря в совке большую часть прожила, кгб-ориентированный политик.
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Молодец Зеленский, они уже начали говорить о снятии санкций. Это реально работа на Путина Зеленским! Про Крым забыть может Украина санкции с РФ снимут, Донбасс получит независимость! Просто молодец Зеленский все сделал, что желал Путин.
вот видео подтверждения плана Кремля https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM
Зеленский все это выполняет!
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Перевод с дипломатического- Мы то есть Германия ещё не согласны с российскими действиями в Украине, но торговать уже торгуем несмотря ни на какие санкции.
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Почему другие политические партии не объявляют недоверие власти и не выдвигается подозрение в гос измене???
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Не хвилюйтеся, Зеленський зробить все необхідне щоб спинити війну! Партія Слуга народа- за мир будь-якою ціною!
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а кто говорил о снятии санкций?
разве крым вернули? или дамбац не стреляет?
или о каких санкциях фрау нам тут шпрехает ?
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Даже как то неудобно за порохоботов. Меркель знает эту формулу, а Петя не смог выучить!?
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Ты за сдачу и формулу? Почему? Готов державой пожертвовать даже лиш бы пороху нос утереть и закончить войну,только выходит на условиях мордора выйдет
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А где в цитате от нее можно прочитать про эту "формулу"? Она вроде говорит о каком-то прогрессе, только и всего.
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На КРЫМ ВООБЩЕ БОЛТ ЗАБИЛИ? Я ПОНИМАЮ ЧТО МИНСК ЭТО НЕ ВХОДИТ НО ИЗНАЧАЛЬНО САНКЦИИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА ОКУПАЦИЮ БЫЛИ САМИ СОБОЙ
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За аннексию Крыма есть отдельный пакет санкций (он там смехотворный). Самые серьёзные санкции за Донбасс.
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Страны Западной Европы во главе с Германией дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Согласились безо всяких условий вернуть Рашку в ПАСЕ. Не трудно догадаться что взамен скидки на энергоносители от Путина и прочие ништяки. Лицемеры продажные.
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А ты ожидал другого ? Там крутятся такие деньги, шо вся Украина столько не стоит.
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За что стоял евромайдан, гибла небесная сотня? ЕС обманули Украину?
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Европа нас к этому толкает, кто еще протестовать хочет против Зе Пе и Ге?
На майдан уже собрались?
Наши олигархи сделали из Украины слабую страну, которая не может иметь своего мнения
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За это видео соевые идиоты мне сегодня весь день орали:"Вы все врети! Я вам ниверю!" Прогрес за формулою Штайнмаєра є, але знімати з Росії санкції рано, - Меркель - Цензор.НЕТ 9971
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Ну шо хахлы,отморозили себе уши назло бабушке? Порох вам не такой был! Теперь раздвигайте булки, )(уйло вам будет с ваЗЕлином засаживать! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Ющенко назло сделали,выбрали повторно Яныка,зная что он тяготеет к мордору,сейчас клоуна выбрали,кто угодно пусть клоун лишь бы не Петя при том отлично зная какой он и что заявлял,хуже не будет кричали Зебилы- будет вам и дешевая комуналка и мир, обернётся так что Петины тарифы будет за счастье ,доллар вчера 24, сегодня гривни обвал скупка 25,60 продают 26 это только начало
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вместо усиления санкций Зеленский помогает их снять с РФ...
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Зеленский выполняет обещания Порошенко.
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так Порошенко убрали потому что он предатель
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Он и вор и предатель! Он с Медведчуком еще в 90-е содавал партию СДПУ(о) и Порошенко сейчас поднял Медведчука и дал ему каналы и во власть его вернул и СХЕМЫ сняли, как Медведчук ездит и в АП к Порошенку и даже засняли, как он домой ездит к Порошенко. И Порошенко был в правительстве Азарова и Януковича и Порошенко один из основателей партии регионов! И Порошенко всех сепаров от тюрьмы отмазал, как Кернис, Труханов, и кучи еще партию регионов и т.д. Он их не только отмазал,а он их во власть еще вернул! Порошенко имеет бизнес в России! Порошенко - это предатель! Иловайск когда был, он слил солдат и вместо того, чтобы помочь армией и техникой, он проводил парад в Киеве и говорил все нормально! а потом вскрыло ФБР офшор в Панаме и там был перевод Порошенко за дату 2 дня после котла Иловайского, а перед этим он с Путиным встречался в Минске и там и договорился слить солдат и получил бабки за это, которые Порошенко прятал в офшор Панамский. И куча всего еще! Порошенко за гос измену должны посадить! Минские договоренности - это план Путина, а Порошенко - это двойной агент Путина, такой же, как Медведчук! Порошенко и Медведчук - это агентура Кремля, которая внедрилась в Украинскую политику и продвигает интересы Кремля! По Минским Украина должна признать автономию Донбасса со своей армией и полицией и властями и потом они официально смогут зайти в состав РФ. Минские - это план Путина, а реализаторы его были агенты кремля - это Порошенко и Медведчук! И Крыма нету в Минских. Эти договоренности надо разорвать! Украине не нужно ни на какие идти договоренности с Россией потому что любые договоренности с РФ ведут к ухудшению позиций Украины!!!
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Порошенко был и предатель и вор, а Зеля только предатель.
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И всех выбирали мы...в итоге ничего не поменялось
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Санкции не должны быть привязаны к Минским договоренностям и снимать их можно только после освобождения Крыма!!!
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Для Крыма предусмотрны другие санкции.
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Фрау нужен газ,хуйлу мировое господство,зе мир
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Читая между строк. Европа уже говорит о снятии санкций. Рано, значит будет и вовремя.
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