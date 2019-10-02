 Прогрес за формулою Штайнмаєра є, але знімати з Росії санкції рано, - Меркель

"Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч (в "нормандському форматі") на рівні глав держав і урядів", - сказала Меркель журналістам у Берліні, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна
В "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.
Наступний саміт "нормандського формату" відбудеться в Парижі, повідомила також канцлер Німеччини. "Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі, цього разу це буде Париж", - сказала Меркель.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.
"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что ЛДНР будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.
ЛДНР также призвали президента Владимира Зеленского "не диктовать условия". Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют в ЛДНР.
ЛДНР также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.
"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - говорится в заявлении.
Только полный зебил этого не понимает.
вот видео подтверждения плана Кремля https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM
Зеленский все это выполняет!
разве крым вернули? или дамбац не стреляет?
или о каких санкциях фрау нам тут шпрехает ?
На майдан уже собрались?
Наши олигархи сделали из Украины слабую страну, которая не может иметь своего мнения