 Розведення сил і засобів у Петровському і Золотому почнеться при дотриманні режиму тиші впродовж тижня, - Міноборони

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Міноборони, розведення планується на ділянці близько 3 км (із загальних 410 км лінії розмежування). "ЗСУ технічно готові до процесу розведення. Сили розводять на 1 км від лінії розмежування, розведення мають проводити обидві сторони. Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення впродовж 7 днів", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що сили розводитимуться в два етапи: спочатку відводять особовий склад по обидва боки, потім демонтують інженерні споруди і беруться до розмінування території. Якщо ці умови не виконуються, процес розведення військ припиняється.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Так не терпится скорее сдать Украину *****?
Еще и поздравление ***** направьте, зебилы
Под Станицей тоже должно было соблюдаться перемирие перед разведением, а его НЕ БЫЛО.
И отведение кацапских войск до сих пор НЕ ПРОИЗОШЛО.
Все мирные инициативы Украина выполняет только в одностороннем режиме.
А это значит, что эти никакой НЕ мир, а - КАПИТУЛЯЦИЯ!!!