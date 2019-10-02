 Розведення сил і засобів у Петровському і Золотому почнеться при дотриманні режиму тиші впродовж тижня, - Міноборони

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Міноборони, розведення планується на ділянці близько 3 км (із загальних 410 км лінії розмежування). "ЗСУ технічно готові до процесу розведення. Сили розводять на 1 км від лінії розмежування, розведення мають проводити обидві сторони. Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення впродовж 7 днів", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що сили розводитимуться в два етапи: спочатку відводять особовий склад по обидва боки, потім демонтують інженерні споруди і беруться до розмінування території. Якщо ці умови не виконуються, процес розведення військ припиняється.

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Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.