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 Політика України
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Все про:Луганщина (1848) Міноборони (2828) Золоте (15)

 Розведення сил і засобів у Петровському і Золотому почнеться при дотриманні режиму тиші впродовж тижня, - Міноборони

Процес розведення військ у Петровському і Золотому на Луганщині може початися при дотриманні режиму припинення вогню впродовж семи днів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Міноборони, розведення планується на ділянці близько 3 км (із загальних 410 км лінії розмежування). "ЗСУ технічно готові до процесу розведення. Сили розводять на 1 км від лінії розмежування, розведення мають проводити обидві сторони. Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення впродовж 7 днів", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що сили розводитимуться в два етапи: спочатку відводять особовий склад по обидва боки, потім демонтують інженерні споруди і беруться до розмінування території. Якщо ці умови не виконуються, процес розведення військ припиняється.

Розведення сил і засобів у Петровському і Золотому почнеться при дотриманні режиму тиші впродовж тижня, - Міноборони 01

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Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151752
 
   
 Топ коментарі
 
Поздравляю зебилов. Украина начала покупать электричество у рашки.
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Солдаты на передке вручную роют окопы, все из подручных средств как 100 лет назад, нет где помыться, месяцами в грязи. Стоят на дежурстве по четыре часа, не хватает людей. Куда вы их отводить собрались гниды, в чистое поле?
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Уж не 7 ли октября начнется отвод? Совпадение? Не думаю!
Еще и поздравление хуйлу направьте, зебилы
Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - Минобороны - Цензор.НЕТ 358
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Сподіваюсь, що ніколи це не трапиться, зрадники!!!
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В станице Луганской отвели войска. Разминировали. Построили временный мост, строят основной мост. И никто не гибнет.
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и кто поедет по этому мосту и в какую сторону?
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"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера"
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Сепары войска отвели, или "народная милиция" не считается?
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"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера"
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Ну шо хахлы , отморозили себе уши назло бабушке ? Порох вам не такой был ! Теперь раздвигайте булки , )(уйло вам будет с ваЗЕлином засаживать!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Их Родина заканчивается забором на их участке или лестничной площадкой. Надо в Википедии внести новое определение: "хохлизм".
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Поздравляю зебилов. Украина начала покупать электричество у рашки.
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Шиз, что убито? Шесть атомных энергоблоков простаивает.
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Ватный звиздун, благодаря Пороху Украина смогла обходиться без импорта электричества из рашки. Но зебилы все похерили и теперь тупо врут.
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ну таки под Станицей то . что сепары мины не убрали хомчака не остановило с разминированием своих заграждений
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Мины убрали, иначе бы стройки не было.
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Вяло ты под прокси подмахиваешь зеленой плесени.
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мины у сепаров за мостом, а стройка на мосту, материалы подвозят с нашей стороны
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Солдаты на передке вручную роют окопы, все из подручных средств как 100 лет назад, нет где помыться, месяцами в грязи. Стоят на дежурстве по четыре часа, не хватает людей. Куда вы их отводить собрались гниды, в чистое поле?
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а сейчас дожди пойдут это вообще жопа будет - по колена в воде
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Зима на носу плять, отправить эти ЗЕленые шмаркли с лопатами туда.
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А что вам туда, экскаватор подгонять и джакузи поставить? Дисциплинарный устав Советской Армии помнишь? Солдат обязан стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения военной службы. Армия делает из мальчика мужика, но никто не говорил, что цена будет дешёвой.
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Я в твоих просьбах не нуждаюсь, мразь.
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Якщо і є "мразь", то це ви. Це вже на Цензорі довели.
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Дебилы, *****, а почему не в течении года???
Так не терпится скорее сдать Украину *****?
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это ж сколько блиндажей и окопов надо переделать. пусть сепары отводят если им так муляет
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Да никуда кацапы не пойдут, это ясно всем как дважды два, всем кроме зебилов.
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Уж не 7 ли октября начнется отвод? Совпадение? Не думаю!
Еще и поздравление ***** направьте, зебилы
Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - Минобороны - Цензор.НЕТ 358
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зелебобы все скроют как всегда, и под огнем отводить будут
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Так нет никакого режима тишины. Народные республики живут разбоем и им попросту не выгодно прекращать стрелять. Россия тоже хочет давить на Украину. Так что пострелушки будут продолжаться. Можно просто перестать их замечать, как делает канал Коломойского сейчас, но от этого проблемы никуда не денут=ся.
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зеля про хлебное перемирие говорил тоже что нарушители будут наказаны и че...
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Так российская школа. Путин уже двадцать лет русским обещает золотые горы, а страна в дерьме захлебывается. При этом продавили мантру "если не Путин, то кто". Вот у нас также. Обещают что угодно, а потом ничего не делают. Они просто дикие непрофессионалы и балаболы, которые оставляют после себя выжженную землю. Именно поэтому современная Россия такое говно и её не нужно копировать.
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Зеленский отводит войска со своей территории. Путин Зеленскому медаль даст за успешную диверсионную работу в тылу врага. Зеленский все Украинские интересы сдает в турбо режиме!
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Вот и результат когда страной руководит шут, а генералы выполняют прихоти мальчиков в стрингах
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ЛЖИВЫЕ ТВАРИ.
Под Станицей тоже должно было соблюдаться перемирие перед разведением, а его НЕ БЫЛО.
И отведение кацапских войск до сих пор НЕ ПРОИЗОШЛО.
Все мирные инициативы Украина выполняет только в одностороннем режиме.
А это значит, что эти никакой НЕ мир, а - КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
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Тут ситуация такая, что выигрывают только олигархи, которые теперь снова могут торговать с Россией. Вот сувернитет сдается за интересы кучки крупных олигархов и их сверхприбылей.
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Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - це капітуляція перед росією і їхніми бандитами - сепаратистами.
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Вангую- обстрелы не прекратятся, но ВСУ прикажут отступать все равно.
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« Не так страшны зловредные враги, как хитрожопые друзья »
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Слуга Народа - это Пария Регионов на максималках!!! Зеленский - это Медведчук на максималках!!!
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Нашли кому верить Вахер Нахеру. Вы отведете а парашка пойдет в наступление вот эту формулу **** Путлера мы знаем
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Брехня! В Станиці почали розведення не зважаючи на те, що вночі був обстріл! Незважаючи на те, що бойовики стоять на мосту, просто одягли сині наліпки з назвою неіснуючої організації. Вазеліну так захотілось, а Хомчак тільки під козирьок бере. 1+1 гарно розкаже і зебіли повірять, що це перемога.
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