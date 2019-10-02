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Все про:Міноборони (2828) Станиця Луганська (74)

 У Станиці Луганській завершився перший етап розведення військ, - Міноборони

Перший етап розведення військ у Станиці Луганській завершено, зараз триває демонтаж інженерних споруд. Наступними точками розведення стануть населені пункти Золоте і Петровське.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і йде процес демонтажу інженерних споруд. Щоб на цій ділянці не було переміщення військ, спостерігачі Наглядової моніторингової місії ОБСЄ здійснюють моніторингову діяльність, а процес відведення контролюють представники Спільного центру з контролю припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)", - сказано в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що розведення військ відбувається в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей в Мінську: протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року і комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року. У 2016 році було підписано рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені в домовленостях: в Золотому, Петровському і Станиці Луганській.

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Згідно з інформацією пресслужби, ЗСУ будуть продовжувати надавати допомогу мирному населенню. Зокрема, підрозділи цивільно-військового співробітництва і надалі співпрацюватимуть з місцевою владою в рамках реалізації поточних гуманітарних проєктів, щоб громадяни України в районах розведення мали предмети першої необхідності для життя. Крім цього, триватимуть проєкти з відновлення інфраструктури.

Водночас, у разі якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на попередні позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151747
 
 
 Топ коментарі
 
Fedor Jaroshenko - да ты припадочный..., сепарская твоя душенка... В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1973

Ты не радуйся так за победу путина.....
Это временно...- вот сам убедишься...
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Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.
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Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.
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Там одни ватники, чего им боятся мести сепаров?
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А ты в отряде Моторолы какую должность занимал?
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А где ты был? Дрг ;Русич;? Или ты в Харькове партизанил?
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Засцыка, я в вашем домбаситском навозе не разбираюсь. И где ты там в домбаситах "служил" или прислуживал холуем мне не интересно.
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Я не избиратель Зеленского, ты промахнулся.
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Семен Приходько - да нет..., - снайпер его снимет - крупным колибром ..., прямо в лоб..

Чуйка такая есть...

Не подводила еще... У Станиці Луганській завершився перший етап розведення військ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5759
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какой изысканный слог у кацапсинского дворянина, ЭКЗИЛЬ, аки вельможа царский... АС Пушкин ваш учитель, сударь забордюрный?
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Холуй-порохобот гоу хоум ублюдочный...
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Расслабляться рано. Основная-то проблема у нас именно на границе с донецкими, а не с луганскими. Как раз с луганскими уже года 2 как относительно спокойно, на некоторых блокпостах они якобы даже к друг дружке в гости ходят, а уж контрабас в обе стороны идёт караванами практически в открытую. А вот донецкие гораздо более отмороженные, практически только от них идут эти обстрелы и нападения.
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Просто между нами и луганскими река Северский Донец. Не знаю, как там с контрабасом, а вот обстрелы делать сложнее.
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Fedor Jaroshenko - да ты припадочный..., сепарская твоя душенка... В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1973

Ты не радуйся так за победу путина.....
Это временно...- вот сам убедишься...
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А тепер спробуємо культурно. От скажіть, Федоре, тільки чесно... Ви вважаєте, що Західна Україна - вороги, а з росіянами усі борошна та позбавлення України закінчаться, і знову буде світ, дружба, братерство, мовна та аматорська ковбаса та горілка "Сто-особова", як в Радянському Сполучнику (якщо ви за ним ностальгуєте)?
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якщо в результаті буде мир та відновлено контроль над кордоном - то це прекрасно.
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Контроль за границей будут осуществлять жители ;республик;. Так решил Зеленский.
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Из Станицы отвели. Обстрелы были, или нет, малыш?
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там непрерывный поток местных за колбасой, поэтому и так все спокойно
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По багатьох містах України пройшли акції проти впровадження формули хутіна.
Цензор замовчує.
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Прошли в твоем воображении. Цензор - сайт Порошенко, а его главред - в списке партии Порошенко.
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Ви не орієнтуєтесь в українських реаліях.
Цензор анти Порошенківський сайт.
Завжди таким був і є донині.
Дописувачі, які більше схильні до політики попереднього президента, відчувають це на собі як ніхто.
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Бутусов в Партии Пороха, а скинь ссылочку кацапчик.
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Нужно новую должность ввести - рука на шее президента )) Шоб знал,что погибнет первым ))
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Предатель Украины Зебил начал сдавать территории агрессору. Что можно требовать от труса, дезертира, и просто сволочи, которая даже не принимала присягу. Зебилята!!! Вас украинцы будут рвать на куски...
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сподіваюсь(дуже!!!!), що другого просто не відбудеться!!! Бо сєпарська мерзота вже паскудить в тих краял, лазить по селам, заходить в державні будівлі...Нічого доброго з цього не буде!-еавпаки...І це приклад того, що чекає всю державу за прийняття формули капітуляції...вся сепарська наволоч буде паскудити легально по всій Україні!!!
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Вместе с тем, в случае если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.Источник: https://censor.net.ua/n3151747

НЕ ВСТИГНУТЬ !
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встигнуть. Якщо, навіть не встигнуть, то процес весь спиняється і санкції продовжуюються.
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Ты сомневаешься в навыках и умениях наших защитников？
Вот и вся суть соевых, вот он соевый патриотизм！
Тьфу！
Хорошо, что вас всего несчастных 8%
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сумніваюсь в керівництві.
вони все зробили, щоби послабити позиції армії.
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всьо імєнно. особливо бойовий дух.
хлопці з фронту ладні задушити ваше ЗЕ в тісних обіймах.
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Давно с фронта？ С кем общалась там？
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Спілкувалась. Там нецензурні вислови про твого ЗЕ.
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так и у меня есть знакомые, когда в 2014 добробатами с калашами с деревянными прикладами воевали, то про потроха много нецензурщины лилось, а когда потрох их разогнал, как ненужных, а потгм и садить в тюрмы начал, то до сих пор про свыню матом говорят.
А у тебя знакомые из шьаба, это 100%
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Калаш с деревянным прикладом- это сильно. Я аж прослезился.
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бач, росіська, тобі дозволили провокувати опонентів.
для цього сайту не дивина. У Станиці Луганській завершився перший етап розведення військ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9966 ТРАДИЦІЯ.
комусь мона, а комусь не мона.
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Ксюська, а чем же я тебя спровоцировал？
Я задал вопрос на из за твоей брэхни.
Мож у тебя паранойя？
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Да я слышал это кацахол вам, сепарским гнидам в рот регулярно спускал. А вы только облизывались. У Станиці Луганській завершився перший етап розведення військ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5268
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Та ты шо, глист сумской? Так когда в Киев на путч? Хочу твоей разорванной сракой посадить на ограду памятника жертвам Голодомора, чтоб ты, ****, навсегда свое ипало поганое закрыло
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Выпустит, кацалошара, выпустит. Не сцы. Так что? Когда Свыня вас в Киев привезет? Или опять обоссышься и побежишь стучать? Типа бутусовский модер по ай-пи не видит, что ты - мразота, которую надо раздавить как крысу
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Да не, временно. Пьяный был, базарил не по теме.
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Зато суку кацалоха навсегда. А точнее пока вся порохатая шобла не отстрочила модеру. Вот радость то у билядей!
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Та ладно, не прикидайся, наче не знаєш.
Всі притомні люди назвали план штанмаєра зрадою.
Ти називаєш це брехнею. І хутін так вважає, і медведчук. Гарна у вас команда.
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А зачем ты спрыгиваешь с темы？
Все, брехня закончилаась？
Когда с фронта вернулась, с кем общалась？
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я не хочу з тобою спілкуватись.
отакі провокатори, як ти, чогось чіпляються, щось хамлять, провокують...
але адмін вас як завжди прихистить.
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такие брехуны, как ты, это беда для страны. Вас нужно изолировать от общества
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і в чому ж моя брехня ?
поки я бачу лише твою.
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"НЕ ВСТИГНУТЬ"
вот, самая первая и ниже тоже
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а ти готовий закластись, що встигнуть ?
зебіли такі вже дурні... мов сало без хліба.
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Лучше обьясни как приказ отступать поднимает боеспособность армии. Дезай. Я в тебя верю.
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В навичках та вмінні ніхто не сумнівається. Але вони змушені виконувати наказ і відступати. Віддаючи ворогу землю, политу їхньою кров'ю.
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Бедные жители тех районов,кидают их на растерзания боевиков. Шариковы, выбравшие Зеленского и уставшие (лежа на диванах) от войны,вас будут проклинать.
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Власти ЛДНР сделали совместное заявление по поводу подписания формулы Штайнмайера, которое состоялось накануне в Минске.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что ЛДНР будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.

ЛДНР также призвали президента Владимира Зеленского "не диктовать условия". Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют в ЛДНР.

ЛДНР также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.

"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - говорится в заявлении.

В своей речи зе сказал, что это не он Президент,а каждый украинец Президент. Значит отморозки лугандонии имеют не только его, а каждого украинца.
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Цікаво,а чи не протирече це розведення Конституції України?Конституція України
Стаття 2.
Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Відведення військ порушує цілістність та недоторканність,чи ні?
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Ну так жери тепер повними пригорщами. До речі, домовлено про відвід військ на межі областей, сподіваюся ти лишишся в Крамахє.
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Успокаивай себя хоть так. А то понятно, и крыша поехать может.
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Нужно срочно готовить тёплые помещения для наших воинов. Это очень важно, это настолько важно, что может плохо отразиться на боеспособности нешей армии. ВР должна усилить контроль за этим. Армия для Украины - это гарантия её существования.
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Нужно срочно готовить тёплые помещения для наших воинов. Это очень важно, это настолько важно, что может плохо отразиться на боеспособности нешей армии. ВР должна усилить контроль за этим. Армия для Украины - это гарантия её существования.
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