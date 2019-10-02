 У Станиці Луганській завершився перший етап розведення військ, - Міноборони

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і йде процес демонтажу інженерних споруд. Щоб на цій ділянці не було переміщення військ, спостерігачі Наглядової моніторингової місії ОБСЄ здійснюють моніторингову діяльність, а процес відведення контролюють представники Спільного центру з контролю припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)", - сказано в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що розведення військ відбувається в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей в Мінську: протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року і комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року. У 2016 році було підписано рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені в домовленостях: в Золотому, Петровському і Станиці Луганській.

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Згідно з інформацією пресслужби, ЗСУ будуть продовжувати надавати допомогу мирному населенню. Зокрема, підрозділи цивільно-військового співробітництва і надалі співпрацюватимуть з місцевою владою в рамках реалізації поточних гуманітарних проєктів, щоб громадяни України в районах розведення мали предмети першої необхідності для життя. Крім цього, триватимуть проєкти з відновлення інфраструктури.

Водночас, у разі якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на попередні позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно.