 У Станиці Луганській завершився перший етап розведення військ, - Міноборони

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні в Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і йде процес демонтажу інженерних споруд. Щоб на цій ділянці не було переміщення військ, спостерігачі Наглядової моніторингової місії ОБСЄ здійснюють моніторингову діяльність, а процес відведення контролюють представники Спільного центру з контролю припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)", - сказано в повідомленні.
У Міноборони нагадали, що розведення військ відбувається в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей в Мінську: протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року і комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року. У 2016 році було підписано рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені в домовленостях: в Золотому, Петровському і Станиці Луганській.
Згідно з інформацією пресслужби, ЗСУ будуть продовжувати надавати допомогу мирному населенню. Зокрема, підрозділи цивільно-військового співробітництва і надалі співпрацюватимуть з місцевою владою в рамках реалізації поточних гуманітарних проєктів, щоб громадяни України в районах розведення мали предмети першої необхідності для життя. Крім цього, триватимуть проєкти з відновлення інфраструктури.
Водночас, у разі якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на попередні позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно.
Чуйка такая есть...
Не подводила еще...
Ты не радуйся так за победу путина.....
Это временно...- вот сам убедишься...
Гултолмача - на кол!
Цензор замовчує.
Цензор анти Порошенківський сайт.
Завжди таким був і є донині.
Дописувачі, які більше схильні до політики попереднього президента, відчувають це на собі як ніхто.
НЕ ВСТИГНУТЬ !
Вот и вся суть соевых, вот он соевый патриотизм！
Тьфу！
Хорошо, что вас всего несчастных 8%
вони все зробили, щоби послабити позиції армії.
хлопці з фронту ладні задушити ваше ЗЕ в тісних обіймах.
А у тебя знакомые из шьаба, это 100%
для цього сайту не дивина. ТРАДИЦІЯ.
комусь мона, а комусь не мона.
Я задал вопрос на из за твоей брэхни.
Мож у тебя паранойя？
()
Всі притомні люди назвали план штанмаєра зрадою.
Ти називаєш це брехнею. І хутін так вважає, і медведчук. Гарна у вас команда.
Все, брехня закончилаась？
Когда с фронта вернулась, с кем общалась？
отакі провокатори, як ти, чогось чіпляються, щось хамлять, провокують...
але адмін вас як завжди прихистить.
поки я бачу лише твою.
вот, самая первая и ниже тоже
зебіли такі вже дурні... мов сало без хліба.
"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что ЛДНР будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.
ЛДНР также призвали президента Владимира Зеленского "не диктовать условия". Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют в ЛДНР.
ЛДНР также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.
"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - говорится в заявлении.
В своей речи зе сказал, что это не он Президент,а каждый украинец Президент. Значит отморозки лугандонии имеют не только его, а каждого украинца.
Стаття 2.
Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Відведення військ порушує цілістність та недоторканність,чи ні?