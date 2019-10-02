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 Політика України, Події
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Все про:Київська область (1020) Правоохоронні органи (184) Саакашвілі Міхеіл (1329) стрілянина (1054)

 Грузина, якого сьогодні ліквідували під Києвом, прислали збирати інформацію про мене, - Саакашвілі

Іноземця, якого сьогодні ліквідували в Київській області, надіслали в Одесу збирати інформацію про колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі і його оточення.

Про це повідомив Саакашвілі на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"В останні роки він (іноземець. - Ред.) був присланий в Україну зі спеціальною місією. Його направили до Одеси збирати інформацію про мене і моє оточення, про що нас попередили наші джерела в українських правоохоронних органах", - йдеться в повідомленні.

За словами Саакашвілі, слід вивчити питання його зв'язку з грузинськими спецслужбами, яких зі свого боку безпосередньо контролюють їхні російські колеги.

"При мені в Грузії цей кримінал Чічіашвілі був засуджений до 22 років ув'язнення, але був відпущений у 2013 році за наказом Іванішвілі (екс-прем'єр Грузії. - Ред.)", - повідомив Саакашвілі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 жовтня в селі Хотянівка Київської області поліцейські застрелили зловмисника, який 10 днів тому в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців.

Під час спецоперації правоохоронці прибули до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, і запропонували йому здатися. Однак замість цього чоловік почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів.

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У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіціі КОРД на Київщині.

Грузина, якого сьогодні ліквідували під Києвом, прислали збирати інформацію про мене, - Саакашвілі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151743
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский раздает должности одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?! Пока вопрос открытый.
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карлсон _залетел_ и ждет малыша ))))
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Карлсон вернулся.... Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 15
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Ну то само собой .И солнце встает только потому что ты есть!
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-на его месте должен был быть Я.
-напьешься будешь.
(Бриллиантовая рука)
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Зеленский раздает должности одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?! Пока вопрос открытый.
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ему в грузии вкуснее предложили.пусть едет.а то поучился в Украине,(не факт шо без барашков),и на тебе,уже коренной украинец
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Не порохоботам судить ...
Вам бы сейчас озаботиться об Пепе , бо он уже на грани лишение мандата !
Монобольшинство проголосует за это за одну минуту ...
А Рябошапка не Юрко красный нос , у него образование профильное , что позволит безупречно это юридически обосновать .

Но факт остаётся фактом - Чичиашвили стрелял в полицию , что уже само по себе отражает отношение этого ****..ща к Украине и к украинскому народу .

Хотя , соглашусь с тем , кто скажет , что низкий профессионализм копов отражает его ликвидацию .
Такую важную птицу нужно было травить усыпляющим газом и брать живьём ...
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ты шо не видишь,что твой клей фуфло?и порох к этой теме никак не приклеивается? Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1415
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кормити ще одного члена команди Сракашвілі?
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Было бы очень символично дать госдолжность вору находящемуся в международном розыске за разворовывание бюджета. Петя уже пробовал это сделать, коррупция в Одессе исчезла?
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Петя это сделал под давлением Запада, а самому Пете борьба с коррупцией нафиг не нужна была. Он отдал грузинскую команду на съедение одесской мафии, которой сам Петя вылизывал задницу. А потом всех поубирал. Борьба с коррупцией в планы Пети не входила, наоборот, он был гарантом коррупции.
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вони ні нащо не здатні, крім, як добре ляпати язиком.
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Ничем Саакашвили не поможет. Украинский вариант борьбы с корпуцией это сюсюкаться и гладить по головке. Саакашвили же, жестко сажал и уволнял всех и вся толпами и поджопниками.
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Чтобы стричь бабки на более высоком уровне но оставить всех безсправными
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Может быть, я этого не знаю. Но я знаю что у простых людей больше никто не клянчит деньги.
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Вопрос давно закрыт. Использованный политический презерватив даже Зе не нужен. Пэци нет, лаять не на кого и Мишина звезда закатилась.
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жаль, реально, человек с такими достижениями докатился до такого трагикомического состояния... Шеварднадзе и то достойней себя повел - после революции мог спокойно укатить на запад, но остался в Грузии (более чем уверен что запад надавил на Саакашвили и иже с ними не трогать его, но тем не менее), чем и придал по сути госперевороту (во время заседания вновь избранного парламента ворвались митингующие в зал) легитимность власти. А этот... получил гражданство другой страны, зная что таким образом автоматом теряет гражданство Грузии, потом бегал по крышам... Такое ощущение что у него крыша поехала, реально, сорвался, имея такой кредит доверия и авторитет реформатора и т.д., растерял все и превратился в шута, и психанул. Даже тем грузинам, которые признают его заслуги и критично относятся к действующей власти, уже как-то не по себе поддерживать Саакашвили. Сильно сомневаюсь что он может что-то изменить в Грузии к лучшему в любой сфере. Одно дело с нуля создать какие-то структуры механизмы и т.д., и другое уже обеспечить дальнейшее развитие. Кризис-менеджер из него получился, но дальше ничего особенного
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Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили
ну ,шо за бредятину оно несёт???
убитый имел криминальный шлейф и судимость с розыском по линии интерпола
это же палево, а не слежка
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На площади в Минске человек сам себя поджог (не знаю, вроде бы в 90-х годах, после избрания Лукашенко) и выступая перед Верховным Советом Беларуси Лукашенко, с добрыми нотками в голосе сказал: "Ну, что вы так, это больной человек, они пришел поддержать Лукашенко"...
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от Сракашвіля його і здав як відпрацьований матеріал
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Санітари! Міхо Саакашвілі зовсім зуйово! Заштрик пацієнтові! Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1023
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ой...ну, така вже кокаїнова фігня...прям головний оппонент і загроза для Грузії...Одно вип'ячує себе на передок "політичного фронту"...ніяк не визначиться де: чи в Україні , чи в Грузії...Ніким незатребуваний такий собі "лимонадний Джо"...
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- Билли?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билли?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билли?
- Потому что его никто не ловит, Гарри.
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А почему его никто не ловит?
-потому что он нахер никому не нужен!
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Оба на! Так вот оно чё! Давненько не было слышно. А вчера все рисовали что в Грузию возвращается!
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та от емісара відправив, а той ще в Україні попалився і грохнули, знову буде як собака зза забору гавкати
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В принципе парадокс......есть дважды Президент...и тут побирушка, кто куда пригласит. Даже если всё население Грузии меньше чем Киев с приезжими.! Как то не так. Но это вопрос к Мижхаилу.
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Может это признак порядочности ? Если не на себя работал. А на страну. Грузины лучше нас живут. Не имея никаких ресурсов и территорий.
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На страну с населением как Киев с приезжми десятки миллиардов инвестиций....Вт и Батуми и все остальные населённые пункты. Не воровали огалтело как 5 лет...Яценюки, Пашинские, Турчиновы, Парубии, Гройсманы, Порошенко, Кононенко........................................................
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Тото целый табун грузин ща в польше бегает и посылки кидает
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так ти ж ніби на дамбаці живеш під окупацією, то чому дивуєся, чи вже виїхав, то працюй і будеш добре жити, позвикали на все готове.
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Саакашвили ,Зеленский брать не хочет. Порохоботы об этом молчат. Им это на руку.
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Зеленский уже взял. И теперь его, в дипломатических кругах цивилизованного мира, называют не иначе, как "Моника".
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Вспомнился почему-то анекдот про Неуловимого Джо.
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Значит, действительно грузина пристрелили... Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7031
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Господи...Та кому ти потрібне?! Секонд-хенд....
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Теперь можно трындеть что-угодно... Мёртвый ведь, ничего не возразит в ответ... Да, Михо?...
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Наконец появился повод напомнить о себе...Обидно стало..то Моника, то Круз, то Штайнмайер, а про Саака никто не вспоминает.))
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А що там було збирати? Мітла, совок - підмів і вже зібрано 😕
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А ГОВОРИЛИ, ЧТО КОЗЛЫ НЕ ЛЕТАЮТ.
Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8872
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Миша!, да кому ты нужен. Попиарится захотел.
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Нарисовалось чудило! А где рух новых сил? Где борьба с коррупцией? Пустышка и балабол ( за мат банят негодяи).
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ну все, Пороха нема, корупцію перемогли, от і балаболить.
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Да, агенту было поручено вступить в половую связь с Саакашвили и выведать все интимные тайны.
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Ну да... Михо, ты ж такой ценнючий фрукт, шо на тебя будут киллера отправлять.
Ляпнуть... абы шо.
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Грузини голосували за "грузинську мрію" і отримали російську реальність. А могли б бути вже давно в НАТО.
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Грузины так же профукали всё как и украинцы...
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Там еще одного грузинского вора в законе сегодня взяли.Бумерангом работает.3 раза высылали -опять тварюко тут.Стесняюсь спросить-быть бумерангом,это что то наследственное или национальное?
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могли б і його в вагончику затримувати, може б тоді дійшло.
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