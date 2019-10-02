 Грузина, якого сьогодні ліквідували під Києвом, прислали збирати інформацію про мене, - Саакашвілі

Про це повідомив Саакашвілі на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"В останні роки він (іноземець. - Ред.) був присланий в Україну зі спеціальною місією. Його направили до Одеси збирати інформацію про мене і моє оточення, про що нас попередили наші джерела в українських правоохоронних органах", - йдеться в повідомленні.

За словами Саакашвілі, слід вивчити питання його зв'язку з грузинськими спецслужбами, яких зі свого боку безпосередньо контролюють їхні російські колеги.

"При мені в Грузії цей кримінал Чічіашвілі був засуджений до 22 років ув'язнення, але був відпущений у 2013 році за наказом Іванішвілі (екс-прем'єр Грузії. - Ред.)", - повідомив Саакашвілі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 жовтня в селі Хотянівка Київської області поліцейські застрелили зловмисника, який 10 днів тому в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців.

Під час спецоперації правоохоронці прибули до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, і запропонували йому здатися. Однак замість цього чоловік почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів.

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У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіціі КОРД на Київщині.