 Грузина, якого сьогодні ліквідували під Києвом, прислали збирати інформацію про мене, - Саакашвілі

Про це повідомив Саакашвілі на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"В останні роки він (іноземець. - Ред.) був присланий в Україну зі спеціальною місією. Його направили до Одеси збирати інформацію про мене і моє оточення, про що нас попередили наші джерела в українських правоохоронних органах", - йдеться в повідомленні.
За словами Саакашвілі, слід вивчити питання його зв'язку з грузинськими спецслужбами, яких зі свого боку безпосередньо контролюють їхні російські колеги.
"При мені в Грузії цей кримінал Чічіашвілі був засуджений до 22 років ув'язнення, але був відпущений у 2013 році за наказом Іванішвілі (екс-прем'єр Грузії. - Ред.)", - повідомив Саакашвілі.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 жовтня в селі Хотянівка Київської області поліцейські застрелили зловмисника, який 10 днів тому в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців.
Під час спецоперації правоохоронці прибули до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, і запропонували йому здатися. Однак замість цього чоловік почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів.
У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіціі КОРД на Київщині.
Кричал Карлсон голубым....
-напьешься будешь.
(Бриллиантовая рука)
Вам бы сейчас озаботиться об Пепе , бо он уже на грани лишение мандата !
Монобольшинство проголосует за это за одну минуту ...
А Рябошапка не Юрко красный нос , у него образование профильное , что позволит безупречно это юридически обосновать .
Но факт остаётся фактом - Чичиашвили стрелял в полицию , что уже само по себе отражает отношение этого ****..ща к Украине и к украинскому народу .
Хотя , соглашусь с тем , кто скажет , что низкий профессионализм копов отражает его ликвидацию .
Такую важную птицу нужно было травить усыпляющим газом и брать живьём ...
😎
ну ,шо за бредятину оно несёт???
убитый имел криминальный шлейф и судимость с розыском по линии интерпола
это же палево, а не слежка
- Да, Гарри?
- Что это было, Билли?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билли?
- Потому что его никто не ловит, Гарри.
-потому что он нахер никому не нужен!
Ляпнуть... абы шо.