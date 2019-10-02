EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  7512  166
Матеріали за темою:
Все про:заява (112) Львівщина (960) облрада (114) Формула Штайнмаєра (1)

 "Формула Штайнмаєра" - неприхована здача національних інтересів і початок капітуляції, - заява Львівської облради

Депутати Львівської обласної ради на позачерговій сесії 2 жовтня підтримали дві заяви - про неприпустимість відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту і проти реалізації "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, заявляємо про те, що анонсовані 1 жовтня 2019 року президентом України Володимиром Зеленським наміри з реалізації так званої "формули Штайнмаєра" є, на нашу думку, неприхованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні", - йдеться в заяві Львівської облради.

Львівська облрада вважає, що в результаті реалізації "формули Штайнмаєра" "Україна отримає саме легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей через проведені вибори", проведення наступних виборів в український парламент на цих територіях "остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні".

Депутати Львівської облради заперечують спроби розміняти перспективи української державності на примарний світ ціною приниження країною-агресором.

"Закликаємо органи місцевого самоврядування Львівської області висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо готовність Львівської обласної ради та звертаємось до профільних асоціацій органів місцевого самоврядування України з пропозицією провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради ... Вимагаємо від Президента України припинити практику прийняття доленосних для держави рішень без урахування думки суспільства та за його спиною", - вказано в заяві.

У другій заяві Львівська облрада заявляє про неприпустимість анонсованих 1 жовтня Володимиром Зеленським заходів щодо відведення сил і засобів.

"Нагадуємо Президентові України Володимирові Зеленському про те, що цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях є звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях і відновлення на цих територіях конституційного ладу", - йдеться в документі.

Підкреслюється, що факт остаточного виведення і повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях встановлюється міністром оборони і міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання президенту, який "виключно на цій підставі ухвалює відповідне рішення".

"Проанонсований 01.10.2019 року Президентом України Володимиром Зеленським приклад успішного відведення військ на ділянці фактичної лінії розмежування сторін, що проходить в околицях Станиці-Луганської Луганської області, не відповідає дійсності, оскільки представники окупаційної адміністрації Російської Федерації не виконали жодних вимог тристоронньої контактної групи, а життя та безпека жителів вказаного населеного пункту перебувають під серйозною загрозою.

Закликаємо Президента України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України захищати невіддільне суверенне право України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - говорится в заявлении.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151742
 
   
 Топ коментарі
 
Как обычно, первый просыпается Львов. Хотя он наверное и не спал.
 показати весь коментар
 
Львовский облсовет всегда играл ключевую роль при двух майданах и начале сопротивления режиму, молодцы! С них бы пример брать другим облсоветам!
 показати весь коментар
 
Молодці львів'яни ! Пора підніматися на боротьбу з зеленими людцями.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Та повно... повернути порошенка, думати де вкрасти і зовні бути патріотом... "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 7548
 показати весь коментар
 
 
Вимагаю особливого статусу для Львова, наприклад. Агов, зеленський! Почуй Бандерівщину, падлюко жидокацапська! Хоча, скоро і ти приєднаєшся до гіві, матароли, захєрченка і решти нечисті! Бажано, щоб здихав ти в тяжких муках. Щоб ти відчув біль загиблих (і не тільки) борців за Україну! Чуєш, жидяря?
 показати весь коментар
 
 
Згідна зі всім, окрім першого речення))
 показати весь коментар
 
 
Николаев столица Украины, я тебе гарантирую, питухи донецкие згниют. Слава Україні!
 показати весь коментар
 
 
Формула Штайнмайера это часть (или метостаза если хотите) "Минска" и не более того.
Путинская РФ изначально требовала выполнения с пункта 1 и далее по списку. Украинские политологи, чиновники, политики какие-то кастраты - избегают признаться в порочности минских договорняков. Может быть на момент подписания Украина боялась открытого вторжения (тем более тогда были крупные потери) Но валить на "зелю" зраду проще и приятнее, чем признаться в своей слабости.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нормальные люди все понимают

Кстати по сравнению с тем что при Пете наподписывали сейчас прогресс - предлагаются более чёткие критерии когда раша не соблюдает (протокол или отсутствие протокола ОБСЕ)
 показати весь коментар
 
 
Кацапе, на відміну від Петі зараз в тому що наказала підписати твоя улюблена Моніка ака "Сцикло" Зелінськи нема ані слова про відповідальність Свинособакії за невиконання домовленостей.
 показати весь коментар
 
 
"Формула Риббентропа" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции."Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 5823
 показати весь коментар
 
 
Депеша львівської облради завжди була як маркер початку кінця діючій владі.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чем дальше от Донбаса, тем смелей патриоты!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Насколько помню там большинство было у БПП - скорее "чем ближе к шоколаду".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Европе одобрили эту формулу,свиноботы -против.
 показати весь коментар
 
 
А ещё в Европе одобрили п...дить тебя каждое утро
 показати весь коментар
 
Нормальна формула: їдуть наші агітатори на БТРах, перевіряють документація не українською, виборча комісія хоч один має російський паспорт - вивели на двір, розстріляли за законом про особливий статус ОРДЛО. І так в кожному районі, на кожній дільниці. Після цього вибори. Пенсії ордловцям платить місцева влада з місцевих надходжень, після відрахувань на поновлення інфраструктури, та плати всіх загальноукраїнських податків. Ордловці голосують за кандидатів до Верховної Ради після здачи іспиту з української мови та історії.
 показати весь коментар
 
 
Предлагаю ввести новый налог на Долбас, процентов 50 от дохода, 73% поддержут!
 показати весь коментар
 
 
Если бы еще и платили только они, то можно было бы и на органы их сразу пустить.
 показати весь коментар
 
 
Хоч десь в Україні залишилась притомна влада.
 показати весь коментар
 
 
Боюсь, що після нових місцевих виборів і Львівська облрада дуже позеленіє. Зелена пошесть знищує Україну руками самих українців.
 показати весь коментар
 
 
Не хвилюйтеся пані. ПоЗєленіють хіба що гіляки 😃
 показати весь коментар
 
 
зеЛя мразь!подписал себе путевку на ростов!
 показати весь коментар
 
 
нет эту "Монику Зеленски" нужно тут повесить, а не в Ростове
 показати весь коментар
 
 
Первый пошел. Все как при яныке. Яныка выгнали за куда меньшую наглость. К выходным половина Украины откажется признавать клоуна президентом. Если он лебезит перед трампом и макроном и плюет в лицо всей стране, то чьи интересы он защищает?
 показати весь коментар
 
 
Какой *****?!! Я ГОТОВ УБИВАТЬ ЕГО ДЕТЕЙ! СМЕРТЬ ********!!!
 показати весь коментар
 
 
Фигово то, что это ватное говно не только на выборы попало, но и победило в них. Хуже того - оно уже полгода "правит" своим именем и волей Коломойского.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЛЬВОВСКИЙ ОБЛСОВЕТ? ЭТО ПОНЯТНО.
Что то не слышно по этому вопросу короля мусора и вони. Ведь он так за Зе топил.
"Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 4059
 показати весь коментар
 
 
Этот вонючий ***** был за капитуляцию еще в 14м.
 показати весь коментар
 
 
Жидокацапи типу зелебенських ніколи Україні добра не бажали, спитайте Кагановича, або Жириновського, або Каломойського!!!!!!!
Отого Кагановича, що організовував Голодомор 32 в Україні!!!!!
А ЛЬВОВУ РЕСПЕКТ, ВОНИ ТАМ УКРАЇНЦІ, А НЕ хохли!!!!
 показати весь коментар
 
 
Абсолютно вірне тлумачення. Путін виграв війну - Крим взяв, в Україні вплив зберіг, і ще й збільшив завдяки кишенькового президента-клоуна, і, практично, сформував повніст. підконтрольну територію Донбасу, яка тепер буде як гиря висіти на шиї України, не даючи їй потрапити ні в НАТО, ні в ЄС. Що лишилось Україні? Хіба половинчастий безвіз та церква. Асоціація + реально непідйомні борги. Плюс безглуздий русофільний уряд на чолі з тронутим клоуном. Та ще українцям - проста можливість линяти за кордон на заробітки.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Собрать всех депутатов и послать вшей окопных кормить. Мнение изменится
 показати весь коментар
 
 
А ты уже кормил вшей или ты тоже депутат?
 показати весь коментар
 
 
так порохоботы бегом в военкомат патриоты страны
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи підуть. Але спочатку позеленіють дерева в Києві і повірте не від листя.
 показати весь коментар
 
 
Як жеце Зеленське бидло і чмо достало всіх українців.... Дивлюсь на його клоунську морду, і так хочеться плюватися... Слава Львову і ганьба зрадникам з команди Зеленського!
 показати весь коментар
 
 
Львівщина готова до спротиву капітуляції: активісти створили "Штаб захисту України"
https://www.youtube.com/watch?v=mNvodF2R9HI
 показати весь коментар
 
 
вот пример сплоченности мононационального государства - им не нужна дискуссия "сдавать-не сдавать"..
 показати весь коментар
 
 
Миротворців ООН підмінили капітуляцією за формулою.
 показати весь коментар
 
 
СТРИМ З МАЙДАНУ https://www.youtube.com/watch?v=xKRVoiqkouo

 показати весь коментар
 
 
Думка двохпроцентних ублюдків - нікого не цікавить!
 показати весь коментар
 
 
двапрацента--это максимальный предел работы мозга зебила?
 показати весь коментар
 
 
Оно просто думает, шо в 2014-м Госдеп целую армию мобилизовал, шоб Яныка завалить.

Оно не в курсе, шо пока оно сидело у телека, именно эти 2% (если не меньше) изменили Украину.
 показати весь коментар
 
 
всенародный Президент лучше знает,как объединить Украину - ведь он отец нации...
 показати весь коментар
 
Ніякий це не початок - це завершення. "Імплементація", так би мовити.
Але перед незалежними суверенними облрадами вона відкриває "нові перспективи".
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору