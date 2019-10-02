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 Політика України
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Все про:Жеваго (13) НБУ (498) суд (5563) Фінанси та Кредит (7)

 Райсуд Києва ухвалив рішення стягнути з екснардепа Жеваго 1,5 млрд грн на користь НБУ

Шевченківський районний суд м. Києва 1 жовтня ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"У 2015 році Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з Національним банком договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком", - йдеться в повідомленні.

Оскільки Костянтин Жеваго продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, у грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.

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Національний банк звертає увагу, що фактично судовий процес тягнувся майже 3,5 роки, оскільки опонент використовував усі можливості для затягування процесу.

Після того, як рішення суду набере законної сили, Національний банк вживатиме всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування становить 6,75 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151737
 
 
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Апеляція, касація, перегляд справи... Років через 5 можливо отримає НБУ знецінені гривні.
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апелляцию ждите... так он вам и отстегнет 1,5 млрд...
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Наконец то. Ждем лагуна, онистрата, тимченко..
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Так, старкивщина идет в оппозицию и выводит на майдан всех геронтофилов.
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Куприк же казав , шо отжимать майно почнуть . Вы думали шо я брехав ? Но все это фигня по сравнению с Рошеном , я включил ждуна и чекаю когда у Лолиты начнут майно отжимать .
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Неплохо жевал этот жеваго. Треть миллиарда- вся американская военная помощь Украине. Он её съел. А потом спрашиваете- зачем вам прислали Зелю.
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