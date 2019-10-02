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 Політика України
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Все про:ВР (5818) космос (149)

 Верховна Рада відкрила приватним українським компаніям можливість освоювати космос

Депутати ухвалили закон №1071, який дозволяє приватним компаніям вести космічну діяльність, зокрема запускати в космос ракети.

Повна назва закону - "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України". За нього проголосували 308 депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До цього діяльністю, пов'язаною з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, в Україні могли займатися тільки держкомпанії.

Тепер новий закон має забезпечити розвиток конкурентного середовища в космічній галузі. А це сприятиме залученню інвестицій у космічну галузь України, сказано в пояснювальній записці.

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Можливість вільно досліджувати і використовувати космос, включно з використанням космічного простору і ресурсів, є, згідно із законом, одним з основних принципів космічної діяльності в Україні.

Також у законі підкреслюється важливість сприяння міжнародному співробітництву, збереження та розвитку існуючих міжнародних зв'язків у космічній галузі з урахуванням національних інтересів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151735
 
 
 Топ коментарі
 
маск заплакал))
итак у него неочень)))
теперь ваще бида))
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Так вот почему мы раньше в космос не летали. Закона не было. Теперь украинцы будут эмигрировать не только в Европу.
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маск заплакал))
итак у него неочень)))
теперь ваще бида))
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В Маска кількість запусків скоротилась, видать, світ завмирає в передчутті зльоту укркосмонавтики Верховна Рада відкрила приватним українським компаніям можливість освоювати космос - Цензор.НЕТ 3314
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Це перший корисний закон для України з моменту роботи монобільшості! Браво, чєрті! Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос - Цензор.НЕТ 1422
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ну о чём я и писал пару часов раньше . абсолютно всё по кацапской кальке . ещё базу на Луне и космонавта на Марс и всё в ближайшие 5 лет. зеленизм головного мозга во всей красе
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чичас беня с ахметом наперенгонки кинутся осваивать коцмос!)))
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ну-ну, бухти как космические корабли будут бороздить просторы нью-холивуда
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Так вот почему мы раньше в космос не летали. Закона не было. Теперь украинцы будут эмигрировать не только в Европу.
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Шуфрич, *****. Я бы его с Мертвечуком в качестве Белки и Стрелки запустил. Готов инвестировать 300 баксов в развитие космонавтики.
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Значит нам закона не хватало. Наконец-то прорвемся!
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Летите. Нам не жалко. Только налоги не забудьте.
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Класс! Когда и канабис разрешат, полетим ...
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Главное - иметь Закон, а местные илоны маски найдутся.
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Не у нашій країні. Як тільки виїдуть, одразу і розкриються. Сікорський, Возняк та інші.
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вы дол-бы дороги нормальные неможете сделать какой космос ?
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Я сперва тоже поржал- а потом подумал. А может- лучше было бы- если бы я сперва подумал. Тогда и ржать впустую не пришлось бы.
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Але спочатку треба вам позбутись гену коня, чекаємо на рішення ради з приводу укрбіотеху.
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Скупа чоловіча сльоза скотилася по неголеній щоці Льоні Космоса.
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Це дуже добре. Тепер можна буде на законній основі відправляти всіх слуг урода в космос 😃
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а много ли у нас таких компаний???
(кто последний в очереди)))))
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Особисто знаю 3 компанії, готові до освоєння космосу. Це фоп Бондар, що спеціалізується на продажі гелієвих кульок на свята; фоп Андрієнко, спеціалізується на виробництві природних добрив та тітка Галя, що продає на базарі "пікарди".
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Де там найближчі землеподібні ґекзоплянети у "поясі Золотоволоски" (ака "зона проживання", себто з кузявими умовами для колонізації)?
Залишилось створити варп-двигун - і можна летіти освоювати Кеплер-Україну-438 b, зі смереками та файними дівчатами (і без зебобиків та кацапні).
Code 64 (Швеція, Futurepop) - Leaving Earth


I'm truly sorry if I am
Losing my grip
If I'm fading away
Watching the stars as I set sail
I'm truly sorry if I was
A disappointment to you
But I cannot stay
Watching the stars
Longing to set sail
I know that I will miss you
But it's time for me to leave
The Arcadia is calling my name

I am drifting away
This is my goodbye
No need for me to stay
This is my way out

...З огляду на те, що коїться - текст влучний немов розривна стріла з композитної цибулі.
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беня готовится запускать гривну в космос
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пердаки порохоботів будуть використанні в якості бустерів
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Потужно то як! А кляті порохоботи тільки і пишуть що бубочка та зелені чоловічки нічого не роблять. Соромно має бути.
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Країна дурнів тепер зветься країною у смартфоні. Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос - Цензор.НЕТ 128 Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос - Цензор.НЕТ 4707
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От от. Ще нещодавно з кацапів сміялися зі схожих ініціатив. Та відчуваю що наша зелень і їх перевершить...
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- Рано еще осваивать. Ракеты пока не все растаможенные.
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ракети підуть на експорт, ПДВ можна авансом повертати
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Краще щоб вони вже зараз полетіли його осваювати, дай ще ЗЕ з собою прихватили.
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А Вакула без дозволу лiтав до космосу. Таку державу просрали

Верховна Рада відкрила приватним українським компаніям можливість освоювати космос - Цензор.НЕТ 4458
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