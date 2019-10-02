 Верховна Рада відкрила приватним українським компаніям можливість освоювати космос

Повна назва закону - "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України". За нього проголосували 308 депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До цього діяльністю, пов'язаною з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, в Україні могли займатися тільки держкомпанії.

Тепер новий закон має забезпечити розвиток конкурентного середовища в космічній галузі. А це сприятиме залученню інвестицій у космічну галузь України, сказано в пояснювальній записці.

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Можливість вільно досліджувати і використовувати космос, включно з використанням космічного простору і ресурсів, є, згідно із законом, одним з основних принципів космічної діяльності в Україні.

Також у законі підкреслюється важливість сприяння міжнародному співробітництву, збереження та розвитку існуючих міжнародних зв'язків у космічній галузі з урахуванням національних інтересів.

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