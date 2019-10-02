 Верховна Рада відкрила приватним українським компаніям можливість освоювати космос

Повна назва закону - "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України". За нього проголосували 308 депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
До цього діяльністю, пов'язаною з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, в Україні могли займатися тільки держкомпанії.
Тепер новий закон має забезпечити розвиток конкурентного середовища в космічній галузі. А це сприятиме залученню інвестицій у космічну галузь України, сказано в пояснювальній записці.
Можливість вільно досліджувати і використовувати космос, включно з використанням космічного простору і ресурсів, є, згідно із законом, одним з основних принципів космічної діяльності в Україні.
Також у законі підкреслюється важливість сприяння міжнародному співробітництву, збереження та розвитку існуючих міжнародних зв'язків у космічній галузі з урахуванням національних інтересів.
итак у него неочень)))
теперь ваще бида))
(кто последний в очереди)))))
Залишилось створити варп-двигун - і можна летіти освоювати Кеплер-Україну-438 b, зі смереками та файними дівчатами (і без зебобиків та кацапні).
Code 64 (Швеція, Futurepop) - Leaving Earth
I'm truly sorry if I am
Losing my grip
If I'm fading away
Watching the stars as I set sail
I'm truly sorry if I was
A disappointment to you
But I cannot stay
Watching the stars
Longing to set sail
I know that I will miss you
But it's time for me to leave
The Arcadia is calling my name
I am drifting away
This is my goodbye
No need for me to stay
This is my way out
...З огляду на те, що коїться - текст влучний немов розривна стріла з композитної цибулі.
Все, що залишилось - відкрити технологію 5D transportation