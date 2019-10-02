EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  2729  16
Матеріали за темою:
Все про:Львів (1098) поранення (1530) військовослужбовці (2532)

 Вісьмох поранених військовослужбовців доставили авіацією з Харкова до Львова

До Львова з Харкова авіацією доставлено 8 українських військовослужбовців, які зазнали поранень в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У бійців вогнепальні поранення, черепно-мозкові травми та численні переломи. Один поранений перебуває на апараті штучного дихання.

Військовослужбовці отримали медичну допомогу в Харківському військовому госпіталі, а у львівському військовому госпіталі вони проходитимуть лікування і реабілітацію. Сьогодні лікарі оцінять стан поранених і визначать лікування, за необхідності будуть заплановані операції.

Дивіться також: Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У львівському шпиталі достатньо медикаментів та засобів гігієни для поранених, немає потреби в продуктах. Бійцям потрібна моральна підтримка і цікаві книжки, зазначають у госпіталі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151733
 
 
 Топ коментарі
 
Выздоровления хлопцам! Жаль что "уставшие от войны" зебилы не ценят ваш подвиг.
 показати весь коментар
 
Откуда раненные...? Уже несколько месяцев у нас "перемирие" и каждый день нам втирают, что "потерь нет", а здесь сразу 8 бойцов...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Выздоровления хлопцам! Жаль что "уставшие от войны" зебилы не ценят ваш подвиг.
 показати весь коментар
 
 
ну вот и эвакуация началась на всякий случай - да уж
 показати весь коментар
 
 
Какая необходимость переправлять из Х во Львов? Или разведка доложила о сепарски настроенных медиках в госпиталях?
 показати весь коментар
 
 
И сепары, и вообще вся эта ситуация-капитуляция... во Львове спокойнее им будет восстанавливаться.
 показати весь коментар
 
 
Хай Господь вам допомагає, рідненькі. Одужуйте
 показати весь коментар
 
 
Откуда раненные...? Уже несколько месяцев у нас "перемирие" и каждый день нам втирают, что "потерь нет", а здесь сразу 8 бойцов...
 показати весь коментар
 
 
Шо, Зєлємоніка, амністія тим, що калічать наших воїнів??? Одужуйте, хлопці якнайшвидше,- та до бою!!! Бо нова загроза нависла над державою!!! І без вас не впораємось!
 показати весь коментар
 
 
И огнестрельные ранения, и черепно-мозговые почему-то сплошь травмы- да ещё и МНОГОЧИСЛЕННЫЕ переломы? Они что- в стреляющую мясорубку попали?
 показати весь коментар
 
 
Цікавий парадокс ще з чЛенінськиє часів = жидокремльовске кодло завжди і всіх закликає "нє стрєлять", аби москалі були добрими. Але ж москалі ні разу за власною волею "нє прєкратілі", тільки у випадках коли їх сильно економічно чи військово нагинали. Тільки ЗЕсопля з ЗЕкомандою ковтають вафлі ***** і валять як отара овець на забій.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору