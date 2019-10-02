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 Політика України
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Все про:ВР (5818) законопроект (784) оборона (684)

 Рада ухвалила законопроєкт про право застосування з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами ЗСУ зброї і техніки в особливий період

Рада підтримала в цілому законопроєкт №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 307 нардепів.

Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити права з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Комітеті ВР обговорили реформування системи державного оборонного замовлення. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151732
 
   
 Топ коментарі
 
и что это значит?
особый период - это АТО-ООС ...(или майдан...народный гнев?)
разрешат таки стрелять в ответ по факту... или по согласованию с генштабом?
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А як же тоді бути з наказом говонкомадующєй Монікі - " Нада прекратить стрелять"?😕
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Они уже готовы армию применить против Майдана и с применением боевой техники и оружия. Они будут действовать, как Янукович и продавливать силой Украину в руки Путина!!!
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На деле,все применяется и без законов. Если дойдет дело.
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Трудно молчать, когда тебя не спрашивают, луГАНДОнец!
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и что это значит?
особый период - это АТО-ООС ...(или майдан...народный гнев?)
разрешат таки стрелять в ответ по факту... или по согласованию с генштабом?
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А як же тоді бути з наказом говонкомадующєй Монікі - " Нада прекратить стрелять"?😕
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так тож по відношенню до братушек рюззкіх, а це буде до протестуючих проти зеленого капітулянта
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Они уже готовы армию применить против Майдана и с применением боевой техники и оружия. Они будут действовать, как Янукович и продавливать силой Украину в руки Путина!!!
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При чём тут майдан, какая армия- вы что- рехнулись? Речь наверняка идёт о возможных боевых действиях. Может хватит уже скакать?
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"Рєхнулісь" ті, що Моніку в керманичі обирали.
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они будут действовать не как Янукович, а гораздо жестче
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если бы ты читал психологию масс, то знал бы, что армия выполняет приказы. но будем надеяться, что наша армия не пойдет против своего народа, а пойдут на тех, кто прикажет идти на свой народ! Потому что Армия прижигается служить Украинскому народу. И власти прижигаются служить Украинскому народу, но они придя к власти сразу это забывают!
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это шо?..при пьете всу незаконно еще и стреляли????
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Незаконно вбивали волелюбні народи Донбасу.
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Злодійські закони можно не виконувати.Бо потім прийдеться тікати як беркутятам до кацапії,якщо народ не приконче.
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Сподіваюся, у військовослужбовців ВСУ дістане розуму та громадянської свідомості не використовувати зброю проти патріотів України, незважаючи на будь-які накази капитулянтів з влади...
На новому Майдані ( якщо дійде до цього) ВСУ мають бути з народом.
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Законы принимает ВР, не знал? Так прочитай заголовок.
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