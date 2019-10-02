 Рада ухвалила законопроєкт про право застосування з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами ЗСУ зброї і техніки в особливий період

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 307 нардепів.

Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити права з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.

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