 Рада ухвалила законопроєкт про право застосування з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами ЗСУ зброї і техніки в особливий період

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 307 нардепів.
Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити права з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.
особый период - это АТО-ООС ...(или майдан...народный гнев?)
разрешат таки стрелять в ответ по факту... или по согласованию с генштабом?
На новому Майдані ( якщо дійде до цього) ВСУ мають бути з народом.
🤔