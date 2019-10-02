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 Політика України
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Все про:Зеленський (3007) Коломойський (594)

 Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського

Відразу три відомі на увесь світ видання - французька Le Monde, американський Bloomberg і англійська Financial Times написали свого роду попередження для Зеленського щодо його взаємин з олігархом Коломойським.

Про це йдеться в матеріалі "Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну" передає 24.

Світова преса пише про головним чином про справу з Приватбанком, а саме про намагання Коломойського повернути собі 5,5 млрд доларів за рахунок української держави.

"Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у ймовірному виведенні з Приватбанку 5,5 млрд доларів (це, на хвилинку, еквівалент оборонного бюджету України або сума траншу, який може надати нам МВФ). У 2016 році держава націоналізувала Приватбанк. Цей процес отримав широку підтримку міжнародної спільноти, включно з МВФ, Євросоюзом і США, які назвали його "важливим етапом в економічних реформах і боротьбі з корупцією". Але тепер Коломойський не лише хоче, аби йому "вибачили аферу", але й вимагає повернути 2 млрд доларів", – йдеться у матеріалі.

Популярне французьке видання Le Monde вже в заголовку схвильовано заявляє: "Молоду Україну терзають старі демон: ім’я їм – олігархи". Автор статті – відома журналістка Сильві Кауффман дивується словам представників української влади, які говорять про пошук компромісу з Коломойським щодо "справи Приватбанку".

"Для МВФ такій підхід – своєрідне табу, – пише Кауффман. – Адже це явно демонструє вплив олігарха на процеси в країні. Щоб не робив Зеленський, поки що олігархи, схоже, продовжують смикати за ниточки у Києві…"

А впливова агенція Bloomberg відкрито попереджає Зеленського про небезпеку з боку Коломойського. "Зараз президенту України Володимиру Зеленському загрожує серйозна криза, – пише оглядач Bloomberg Леонід Бершидський. – На кону його рейтинг як вдома, так і за кордоном. Загвіздка в мільярдері Ігорі Коломойському, який явно розраховує при Зеленському повернутися "по-крупному". Але його повернення буде означати передчасний і безславний кінець передвиборчим клятвам Зеленського, який обіцяв Україні нове життя".

Там же, на сторінках Bloomberg, аналогічні думки висловив і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Будь-який вид врегулювання, який відмінить націоналізацію Приватбанку, буде сигналізувати світу та більшості українців, що Зеленський може нічим не відрізнятися від попередніх українських лідерів, які часто були продажними, – написав дипломат у свої авторській колонці.

До речі, негативним сигналом для інвесторів є не лише "справа Приватбанку", а й скандальний законопроєкт №1210, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. (У цьому документі планується, зокрема, збільшити рентні ставки на видобуток залізної руди.)

Законопроєкт №1210 фактично підіймає податки для малого і середнього бізнесу, але ефектно обходить підприємства Коломойського з видобутку марганцевої руди.


https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123/

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151731
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы переживают за бенину прибыль. На зарплате поди Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского - Цензор.НЕТ 7927
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И где ты скрепоносец высосал, что я переживаю за их прибыль? Зато ты сам только что фактически сознался, если что Ну тупые...
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Пинчук с Ахметовым лоббируют свою будущую прибыль.
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Зебилы переживают за бенину прибыль. На зарплате поди
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Ну, попереживай за Пинчука/Ахметова, кто тебе мешает.
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И где ты скрепоносец высосал, что я переживаю за их прибыль? Зато ты сам только что фактически сознался, если что Ну тупые...
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Не переживал бы-не стал бы ничего печатать. Хотя, порохоботов считать людьми?Абсурд.
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ватники расеи тоже не считают украинцев людьми.. Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 3395 Совпадение?
неа, это абсолютная идентичность "мозга" зебилов и ватников Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 5878
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От тебя пичет, вредная у тебя работа, иди валерьянки накати скрепоносец. Вас зебилов тут и так на пальцах пересчитать. Не хватало еще чтобы ты кони двинул, над кем тогда порохоботы глумится будут до конца правления Клоуна Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 3972
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Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 9717

PS меня не несёт, меня улыбает. С педиотов.
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зебил.. моника зеленски теперь работает и на ахметова
так что, дебильчик, аккуратнее - а то без зарплаты останешься Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 552

Коломойский все понял по вчерашнему визиту Зеленского на учения МВД с часовой прогулкой Авакова с Зеленским на "Спартане" и решении поддержать все-таки Луганскую ТЭС Ахметова. Он понял что его проигнорировали. В бой брошены все. Подконтрольные Коломойскому ГБР, Дубинский, судьи, депутаты растрясающие "Слугу народа". Коломойский почувствовал ускользающую власть. Визга будет много, но шансов на победу у Коломойского нет. Объединенные усилия Авакова - Баканова - Зеленского раздавят его как муху. Остается единственный шанс - испугать Зеленского, сорвав встречу с торгашами землей. Это он может.
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Я же сказал тебе уже, я сегодня не подаю. Гуляй себе восвояси.
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вау, зебил наконец-то признался - ради чего оно сюда приперлось: ЗА ПОДАЧКАМИ :D
неа, кукишь - ты сегодня без водки останешься Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 478
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Ведь это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране. Чтобы не делал Зеленский, пока олигархи, похоже, продолжают дергать за ниточки в Киеве..."Источник: https://censor.net.ua/n3151731

А Беня, как бэ, не при делах?
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Не олигарха, а олигархов. Любых. А пока Беню чрезмерно демонизируют "джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес".
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хороший мальчик, возьми с полки пирожок от дяди Бени...
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Эти парни хотя бы работают - плавят железо

А чем занимается Бабломойский?
Доит государство через всякие компенсанции и суды
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Все олигархи одинаково паршивы для Украины. Можно сказать, что и Беня плавит марганцевую руду. Но этот момент не отменяет их общей паршивости.
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Вики в помощь не отсылал порохоботов,кто такие олигархат?там же ясно написано правитель)))
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Дійсно. Після останніх візитів та довгого язика, з візитом його запросять лише москалі.
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Конечно,ведь беня с пецой все порешали между собой,а болванчику остается подчиняться
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і тут Петя винний ? бо ви зеленого бовдура обрали ?
який негідник Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 6425
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Ну не я же...они олигархи решают кто будет править балом,а с лохами обычно играются
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тобто ви стверджуєте, що ваш зе нічого не вирішує.
а чому не протестуєте ? вас влаштовує маріонетка на чолі держави ?
вам взагалі НЕ СОРОМНО ?
хоча я і не дивуюсь, в більшості людей совість відсутня як така.
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Детский лепет,покажите где решал народ что то в свою пользу
Даже тот же майдан олигархи использовали по своему усмотрению
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визнайте, що вас використали і на цьому завершимо.
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Никто меня не использует,даже не мечтай
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Якби Бєня і Пєтя дійсно все порішали, як ви думаєте, то чого президентом не став Пєтя? чи бодай прем'єр-міністром або міністром закордонних справ?
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А ты думаешь,что это ты решаешь судьбу страны?
Они продумывают наперед то такая стратегия знать все наперед за двадцать шагов
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В странах Запада,в США,в Канаде смогли построить нормальные государства. Зачем ты внушаешь что украинцы неполноценные? По чьему заданию?
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Я не внушаю,я обьясняю некоторые моменты жизни ...
В остальном думай сам почему мы не живем по конституции,а по правилам горстки олигархов
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Не много ли ты на себя берешь "обьяснятель" хренов. Вот такие вот деятели типа тебя и внушают что люди всего лишь винтики и всё наперед продумано, кругом заговоры. Не надо протестовать просто смиритесь.
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Ну если ты такой внушаемый флаг тебе в руки
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И высказали озабоченность. Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского - Цензор.НЕТ 3438
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А чого ви ще очікували після обрання кловуна?🤔
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Это не правительства США, Франции и Великобритании, а печатные издания, им вообще пох.й, кто что в Украине делать будут. Они имеют опыт и аналитиков в анализе экономики и финансовых рынков, поэтому, просто предупредили о возможных последствиях игры по правилам олигарха.
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И завели уголовные дела, и подали судебные иски
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Статьи в этих изданиях покруче уголовных дел.
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тю.. тю на вас еще раз!
а по чьим же правилам играть?
(а по правилам х.ла...в самый раз? чего тут не предупреждаете?)
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ЗЕмоник играет членом на пианино по нотам от Каломумойского
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Коломойский это уже никто ...
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- Изя, читал, что фразу Зеленского о "перестать стрелять" приводят не полностью.
- А как полностью?
- Перестать стрелять хотя бы с нашей стороны.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Зеленский проиграет,если не уничтожит олигархию. Выбирай - или Украина или бывший протеже. Времени немного. Народ наколен.
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Он уже проиграл,ведь в игре мировые воротилы *****,потрох и беня
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Зеленский проиграет, если будет слушать озабоченных со всех сторон!
Многие, например, озабочены, что Педро до сих пор на свободе. Может в первую очередь стоит озаботиться озабоченностью граждан своей страны!?
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Почему они молчали когда Петя играл по праваилам Ахетова?
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Они просто не знали, что Петя играл " по правилам Ахметова".. Игорь Д им вовремя не подсказал ...
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ну слава богу, он теперь предупрежден, можно спать спокойно
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в детстве читал гуцульские сказки - там Злыдень вот так всегда на спине висел Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 2190
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А они так же беспокоились, когда влиял олигарх Порошенко на процессы в стране? Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского - Цензор.НЕТ 3385
У нас кланово-олигархическая страна, какой-то олигархический клан будет влиять, находясь у власти. А по сути статейки МВФ заказаны, а что такое гнать тарифы и уничтожать экономику по их советам, уже много кто прочувствовал на себе.
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Я вже зібрався почути як Моніка скаже МВФ: Ідіть в сраку - обов"язково до виконання. Починай(те). Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 3793
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уже заблокировали холопы олигархов Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 2894
Проблема даже в МВФ а в той самой свидомости, в осознаности, которой пока нет
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Моніка захлинувся і ще не відкашлявся після Трампа
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Чудаки.
Le Monde, Bloomberg и Financial Times далеко, а "крестный" рядом.
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Здається шо "таки да..." Підійшов час вибирати між Ростовом і каштаном.
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Ти взагалі під знаком запитання. Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 9295Може вітер здув лопушок?
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Українка - то є назавжди! Хоч в Україні, хоч в Африці, хоч в Улан-Уде! Це з особистого досвіду.)
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Ой вэй! Как можно Ребе не слушаться...)
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кроме Коломойского еще много олигархов, а многие даже Порошенко финансировали и одновременно Зеленского, у них свои игры, теперь требуют от него, деньги уплачены, этот мальчик никуда не денеться
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Цензор! А ну предупреди Трампа шоб поменьше с Джулиани тёрся, этот пердун Рыжего до цугундера доведёт!!! Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 358
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Агась, сичас как моню-прэЗэдента мира от наркоты откачают! Да как завертит он на пую олигархов! Уух! Шоб только пуй не сломался.)
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Маруся там похоже не пуй а горошинка)))) ну а вообще Зе - оно же изначально дресированная собачонка, у нее нет в мозгу участка, который позволит кинуться на Хазяина
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Они что реально считают,что этот полуумный еврей Зелински (да, бывают и такие евреи, не только умные и талантливые) в состоянии вести собственную игру и идти в разрез воли Бени и остальных олигархов???

Не удивлюсь, когда со временем всплывет, что этот план Штанмаера - это ничто иное, как попытка примирения олигархов с русскими.... Украинским олигархам очень важно, чтобы было все как прежде.... чтобы русское правительство санкции против них не вводили, чтобы газ из трубы воровать для своих заводиков, чтобы русские ресурсы по бросовым ценам продавали.... и конечно, чтобы Ахметов вернулся на Донбасс, а его Шахтер на Донбасс Арену....

Но есть и плохая новость для всех ЗЕБОБИКОВ..... Коломойский может наиграться БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКОЙ, достичь определенного результата (как в свое время наигрался БОЛЬШИМ ФУТБОЛОМ и вышел в финал Лиги Европы)... а потом эта игрушка ему надоест и он перестанет финансировать Монику Зелински и его недопартию, как это произошло с ФК ДНЕПР... тупо перестал финансировать и распустил команду....
Без денег Коломойского эта недопартия - пшик, пустое место..... У нее нет истори, нет никакой идеологической основы и подоплеки, умных людей там тоже с гулькин нос (кроме 5-6 заводил, типо Разумкова), в основной быдломассе эта Зекоманда состоит из тупорылых ЮЗИКОВ.... Так что все держится там только на деньгах Коломойского..... И выборы тоже на деньгах Бенито Коломойского они выиграли (знакомая, которая работала во время выборов на ЗЕБОБИКОВ, рассказывала, что туда были брошены сумашедшие деньги)....
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ЗЕ на перепутье - либо пендаль в жопу либо любовь народа .А вопрос один простой я имею ввиду приват. Другой сложный -даунбас .
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Может Зекукла Моника укусит за палец бабушку Карло. От страха.
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Это сразу 3 издания тратили время на изыскания (американцев очень интересуют проблемы Украины о которой многие американцы узнали только неделю назад) только для того чтобы написать обращение или кто-то проплатил "на правах рекламы"?
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Прикольно: журналісти закордонних газетних видань керують українською політикою. Але біди в цьому не бачу, - коли буде рішення Лондонського суду по Привату, тоді і зробимо висновки.
А по великому рахунку, якщо Зеленський не виправдає сподівань виборців, то йому дадуть такого ж самого підсрачника як і Порошенку..
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