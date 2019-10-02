 Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського

Про це йдеться в матеріалі "Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну" передає 24.
Світова преса пише про головним чином про справу з Приватбанком, а саме про намагання Коломойського повернути собі 5,5 млрд доларів за рахунок української держави.
"Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у ймовірному виведенні з Приватбанку 5,5 млрд доларів (це, на хвилинку, еквівалент оборонного бюджету України або сума траншу, який може надати нам МВФ). У 2016 році держава націоналізувала Приватбанк. Цей процес отримав широку підтримку міжнародної спільноти, включно з МВФ, Євросоюзом і США, які назвали його "важливим етапом в економічних реформах і боротьбі з корупцією". Але тепер Коломойський не лише хоче, аби йому "вибачили аферу", але й вимагає повернути 2 млрд доларів", – йдеться у матеріалі.
Популярне французьке видання Le Monde вже в заголовку схвильовано заявляє: "Молоду Україну терзають старі демон: ім’я їм – олігархи". Автор статті – відома журналістка Сильві Кауффман дивується словам представників української влади, які говорять про пошук компромісу з Коломойським щодо "справи Приватбанку".
"Для МВФ такій підхід – своєрідне табу, – пише Кауффман. – Адже це явно демонструє вплив олігарха на процеси в країні. Щоб не робив Зеленський, поки що олігархи, схоже, продовжують смикати за ниточки у Києві…"
А впливова агенція Bloomberg відкрито попереджає Зеленського про небезпеку з боку Коломойського. "Зараз президенту України Володимиру Зеленському загрожує серйозна криза, – пише оглядач Bloomberg Леонід Бершидський. – На кону його рейтинг як вдома, так і за кордоном. Загвіздка в мільярдері Ігорі Коломойському, який явно розраховує при Зеленському повернутися "по-крупному". Але його повернення буде означати передчасний і безславний кінець передвиборчим клятвам Зеленського, який обіцяв Україні нове життя".
Там же, на сторінках Bloomberg, аналогічні думки висловив і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
"Будь-який вид врегулювання, який відмінить націоналізацію Приватбанку, буде сигналізувати світу та більшості українців, що Зеленський може нічим не відрізнятися від попередніх українських лідерів, які часто були продажними, – написав дипломат у свої авторській колонці.
До речі, негативним сигналом для інвесторів є не лише "справа Приватбанку", а й скандальний законопроєкт №1210, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. (У цьому документі планується, зокрема, збільшити рентні ставки на видобуток залізної руди.)
Законопроєкт №1210 фактично підіймає податки для малого і середнього бізнесу, але ефектно обходить підприємства Коломойського з видобутку марганцевої руди.
https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123/
неа, это абсолютная идентичность "мозга" зебилов и ватников
PS меня не несёт, меня улыбает. С педиотов.
так что, дебильчик, аккуратнее - а то без зарплаты останешься
Коломойский все понял по вчерашнему визиту Зеленского на учения МВД с часовой прогулкой Авакова с Зеленским на "Спартане" и решении поддержать все-таки Луганскую ТЭС Ахметова. Он понял что его проигнорировали. В бой брошены все. Подконтрольные Коломойскому ГБР, Дубинский, судьи, депутаты растрясающие "Слугу народа". Коломойский почувствовал ускользающую власть. Визга будет много, но шансов на победу у Коломойского нет. Объединенные усилия Авакова - Баканова - Зеленского раздавят его как муху. Остается единственный шанс - испугать Зеленского, сорвав встречу с торгашами землей. Это он может.
неа, кукишь - ты сегодня без водки останешься
А Беня, как бэ, не при делах?
А чем занимается Бабломойский?
Доит государство через всякие компенсанции и суды
який негідник
а чому не протестуєте ? вас влаштовує маріонетка на чолі держави ?
вам взагалі НЕ СОРОМНО ?
хоча я і не дивуюсь, в більшості людей совість відсутня як така.
Даже тот же майдан олигархи использовали по своему усмотрению
Они продумывают наперед то такая стратегия знать все наперед за двадцать шагов
В остальном думай сам почему мы не живем по конституции,а по правилам горстки олигархов
а по чьим же правилам играть?
(а по правилам х.ла...в самый раз? чего тут не предупреждаете?)
- А как полностью?
- Перестать стрелять хотя бы с нашей стороны.
(C)
@Anakoyher
🤔
Многие, например, озабочены, что Педро до сих пор на свободе. Может в первую очередь стоит озаботиться озабоченностью граждан своей страны!?
У нас кланово-олигархическая страна, какой-то олигархический клан будет влиять, находясь у власти. А по сути статейки МВФ заказаны, а что такое гнать тарифы и уничтожать экономику по их советам, уже много кто прочувствовал на себе.
Проблема даже в МВФ а в той самой свидомости, в осознаности, которой пока нет
Le Monde, Bloomberg и Financial Times далеко, а "крестный" рядом.
А каштани близько.
Не удивлюсь, когда со временем всплывет, что этот план Штанмаера - это ничто иное, как попытка примирения олигархов с русскими.... Украинским олигархам очень важно, чтобы было все как прежде.... чтобы русское правительство санкции против них не вводили, чтобы газ из трубы воровать для своих заводиков, чтобы русские ресурсы по бросовым ценам продавали.... и конечно, чтобы Ахметов вернулся на Донбасс, а его Шахтер на Донбасс Арену....
Но есть и плохая новость для всех ЗЕБОБИКОВ..... Коломойский может наиграться БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКОЙ, достичь определенного результата (как в свое время наигрался БОЛЬШИМ ФУТБОЛОМ и вышел в финал Лиги Европы)... а потом эта игрушка ему надоест и он перестанет финансировать Монику Зелински и его недопартию, как это произошло с ФК ДНЕПР... тупо перестал финансировать и распустил команду....
Без денег Коломойского эта недопартия - пшик, пустое место..... У нее нет истори, нет никакой идеологической основы и подоплеки, умных людей там тоже с гулькин нос (кроме 5-6 заводил, типо Разумкова), в основной быдломассе эта Зекоманда состоит из тупорылых ЮЗИКОВ.... Так что все держится там только на деньгах Коломойского..... И выборы тоже на деньгах Бенито Коломойского они выиграли (знакомая, которая работала во время выборов на ЗЕБОБИКОВ, рассказывала, что туда были брошены сумашедшие деньги)....
А по великому рахунку, якщо Зеленський не виправдає сподівань виборців, то йому дадуть такого ж самого підсрачника як і Порошенку..