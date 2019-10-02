 Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського

Про це йдеться в матеріалі "Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну" передає 24.

Світова преса пише про головним чином про справу з Приватбанком, а саме про намагання Коломойського повернути собі 5,5 млрд доларів за рахунок української держави.

"Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у ймовірному виведенні з Приватбанку 5,5 млрд доларів (це, на хвилинку, еквівалент оборонного бюджету України або сума траншу, який може надати нам МВФ). У 2016 році держава націоналізувала Приватбанк. Цей процес отримав широку підтримку міжнародної спільноти, включно з МВФ, Євросоюзом і США, які назвали його "важливим етапом в економічних реформах і боротьбі з корупцією". Але тепер Коломойський не лише хоче, аби йому "вибачили аферу", але й вимагає повернути 2 млрд доларів", – йдеться у матеріалі.

Популярне французьке видання Le Monde вже в заголовку схвильовано заявляє: "Молоду Україну терзають старі демон: ім’я їм – олігархи". Автор статті – відома журналістка Сильві Кауффман дивується словам представників української влади, які говорять про пошук компромісу з Коломойським щодо "справи Приватбанку".

"Для МВФ такій підхід – своєрідне табу, – пише Кауффман. – Адже це явно демонструє вплив олігарха на процеси в країні. Щоб не робив Зеленський, поки що олігархи, схоже, продовжують смикати за ниточки у Києві…"

А впливова агенція Bloomberg відкрито попереджає Зеленського про небезпеку з боку Коломойського. "Зараз президенту України Володимиру Зеленському загрожує серйозна криза, – пише оглядач Bloomberg Леонід Бершидський. – На кону його рейтинг як вдома, так і за кордоном. Загвіздка в мільярдері Ігорі Коломойському, який явно розраховує при Зеленському повернутися "по-крупному". Але його повернення буде означати передчасний і безславний кінець передвиборчим клятвам Зеленського, який обіцяв Україні нове життя".

Там же, на сторінках Bloomberg, аналогічні думки висловив і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Будь-який вид врегулювання, який відмінить націоналізацію Приватбанку, буде сигналізувати світу та більшості українців, що Зеленський може нічим не відрізнятися від попередніх українських лідерів, які часто були продажними, – написав дипломат у свої авторській колонці.

До речі, негативним сигналом для інвесторів є не лише "справа Приватбанку", а й скандальний законопроєкт №1210, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. (У цьому документі планується, зокрема, збільшити рентні ставки на видобуток залізної руди.)

Законопроєкт №1210 фактично підіймає податки для малого і середнього бізнесу, але ефектно обходить підприємства Коломойського з видобутку марганцевої руди.



https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123/