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 Політика України
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Все про:конфлікт (320) Мінздоров'я (977) Зоряна Скалецька (25)

 Скалецька зустрілася з колективом МОЗ після скарг на відсутність комунікації: спілкування тривало 9 хвилин

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на зустрічі з колективом МОЗ заявила, що чекає від державних службовців надзусиль для результативної роботи команди.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрілась з командою міністерства... Головний мій меседж: ми маємо спільно працювати для країни... Робота кожного члена команди важлива. Я чекаю від державних службовців надзусиль для результативної роботи команди. Державний службовець – це опора робота міністра. Державний секретар отримав від мене завдання зібрати пропозиції та надати проекти рішень з організаційних питань", - написала Скалецька.

Вона зазначила, що перший місяць роботи уряду виявився "непередбачувано важким" і попросила директорати і департаменти МОЗ надати всю інформацію з поточних питань.

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Водночас, генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ України Ірина Литовченко на своїй сторінці в мережі Facebook заявила, що обіцяний діалог не відбувся.

"Ми очікували від міністра отримати відповіді на ... запитання про тиск на колег. Ми хотіли виконувати свою роботу. Без вказівок "правильних рішень" від керівництва і погроз. Замість цього - отримали 9-хвилинну лекцію про важкі часи, і про те, що всі свої запитання до міністра і його заступників ми маємо надати в письмовому вигляді", - повідомила Литовченко.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що налаштована на вирішення конфлікту в міністерстві. У відомстві відбудеться аудит роботи і за його результатами неефективні співробітники будуть звільнені. Разом з тим, вона отримала повідомлення від СБУ про можливу наявність ознак розтрати під час купівлі швидких на 100 млн грн.

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Скалецька зустрілася з колективом МОЗ після скарг на відсутність комунікації: спілкування тривало 9 хвилин 01
Скалецька зустрілася з колективом МОЗ після скарг на відсутність комунікації: спілкування тривало 9 хвилин 02
Скалецька зустрілася з колективом МОЗ після скарг на відсутність комунікації: спілкування тривало 9 хвилин 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151727
 
 
 Топ коментарі
 
тяжело ей приходится...
нужно разрушить все эти реформы которая провела Супрун... - разогнать всех этих госпитальеров и других...
Снова восстановить потоки и схемы....
Держим за нее кулаки...
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Поверніть СУПРУН !
Вона не скаржилась, як ці дохличка.
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это та, про которую писал обрезанный "Х в Ж" ? хорошенькая....
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тяжело ей приходится...
нужно разрушить все эти реформы которая провела Супрун... - разогнать всех этих госпитальеров и других...
Снова восстановить потоки и схемы....
Держим за нее кулаки...
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те схемы, новые схемы, старые схемы.....******* реально.
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Только страховая медицина! Опять надерибан приготовили 108 миллиардов гривен. Уже все страны вокруг со страховкой...даже Раша!
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"...даже Раша!"


Там поверх старої совєцької системи організували великий державний страховий фонд (Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування). Цей фонд не сплачує кошти закладам напряму. Він акумулює кошти і у свою чергу перерозподіляє їх між страховими компаніями, які здебільшого належать олігархам, зрощеними з державною владою. За даними 2017 року чотири найбільші страхові компанії разом отримують 56% коштів на оплату медичних послуг (866 мільярдів рублів). Для прикладу страхова компанія "Согаз", яка стабільно є другим найбільшим страховиком в Росії, є дочірньою компанією Газпрому.

Пацієнтам і далі доводиться платити з кишені та отримувати неякісні послуги. Чіткі гарантії відсутні, корупція висока. Хоча всі тепер "застраховані". Навіть за офіційними російськими соціологічними опитуваннями 70% росіян скаржаться на неоднаковий доступ до медичних послуг (51% страждають від цього особисто, тобто з цим безпосередньо стикаються).

Дивним чином ідеї українських борців за "страхову медицину" збігаються саме з російською моделлю. Важко придумати щось інше, коли в тебе питаннями охорони здоров'я займаються колишні радники Богатирьової. Для них пріоритетом завжди будуть закупівлі ліків та контроль грошових потоків.

https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2386095998341620
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Времена таки сложные. Но это можно уложить в 10 секунд, а то и меньше. А там было целых 9 минут убеждений, что времена сложные. Надеюсь, убедила.
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Она такая молодая! Ей некогда в этом болоте барахтаться...
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Поверніть СУПРУН !
Вона не скаржилась, як ці дохличка.
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вона вже потягнула при богатирьовій.
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ну тепер візьметься до роботи. Після її слів : "ми маємо спільно працювати для країни", - це не викликає жодних сумнівів! Це ж ясно!!!
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плуга, щоби зорати це занедбане медичне поле!
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Для того, щоб тягнуть плуга, требя мать жиляві ноги, міцну спину, і воляче здоров"я, а у неї всі м"язи в язиці зосереджені...Та й той, коли ставляться питання практичної роботи, в задницю втягується...
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таких зараз багато призначено. В цьому і біда. Ця підбере ще гірших собі заступників - а ті керівників департаментів - і так до низу. Це все викликає серйозні сумніви в задекларованих реформах, якщо воно не тямить, навіть, людей вислухати
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Так мало прошло времени а новая команда уже не хуже партии регионов задолбала.
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министр всех собрала, напердела в лужу и сдрыснула... ****, профи.
зЕлено?
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"после жалоб на отсутствие коммуникации" - "общение длилось 9 минут"
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Вже більше місяця, як "слугами урода" паралізована робота Міністерства охорони здоров'я. І ще невідомо, коли це Міністерство повноцінно запрацює , і чи запрацює взагалі. А поки що залишається хіба що порадити всім зєбілам в екстренному порядку в тижневий термін освоїти повну програму навчання в Медичній Академії і вже на професійній основі зайнятися лікуванням в домашніх умовах як себе хороших, так і своїх рідних та близьких. 😷
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У них коммуникация только с народом, остальные проходят мимо
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Від такого міністра реально стає страшно
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Пані Зоряна ,лишіть міністерство поки ще не пізно для українців , ви ж юрист а не лікар
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Зеко ***** настільки упорота, що проси..рає все до чого тільки торкнеться...
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