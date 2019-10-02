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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (610) Росія (20065) Сенцов (802)

 Включення до складу делегації РФ "депутатів", "обраних" на території окупованого Криму, неприпустимо, - Сенцов у ПАРЄ

Якщо російська делегація повернулася до Парламентської асамблеї Ради Європи, то слід використовувати цю ситуацію для захисту прав людини на окупованих Росією українських територіях.

Про це заявив на пресконференції у ПАРЄ колишній політичний в'язень в Росії український режисер Олег Сенцов у середу в Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо з Росією у ПАРЄ хочуть спілкуватися – нехай спілкуються. Переговори краще, ніж війна. Хочу від себе сказати, що з цим фактом вже нічого не вдієш, що тут присутня Росія. На цьому майданчику слід намагатися говорити з ними про порушення прав людини на окупованих територіях", - вважає Сенцов.

Він також наголосив, що "червоною лінією" і неприпустимістю є можливість включення до складу російської делегації депутатів, які були обрані на території окупованого Криму.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення якихось санкцій.

Читайте також: У відповідь на повернення делегації РФ у ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+", - Ясько

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151725
 
   
 Топ коментарі
 
«ТОЛЬКО НЕ ПОРОШЕНКО !!!!
Включение в состав делегации РФ "депутатов", "избранных" на территории оккупированного Крыма, недопустимо, - Сенцов в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4332

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Найдите Штанмайера на фото. (Подсказка: чемоданоносец у Шрёдера. Шрёдер - это тот, что без пиджака, что рулил много лет Германией, а теперь - председатель совета директоров Роснефти. Ещё что-то про Штанмайера добавить, или уже и так понятно, м?)Включение в состав делегации РФ "депутатов", "избранных" на территории оккупированного Крыма, недопустимо, - Сенцов в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9241
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Где текст того что подписал недоношенный?
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с оккупированными территориями не должно быть никаких отношений.
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Где текст того что подписал недоношенный?
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Это ты на немецком компьютере клепал? Назнать, так назнать...
Тряпку с аквафрешем верни, Моск
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Найдите Штанмайера на фото. (Подсказка: чемоданоносец у Шрёдера. Шрёдер - это тот, что без пиджака, что рулил много лет Германией, а теперь - председатель совета директоров Роснефти. Ещё что-то про Штанмайера добавить, или уже и так понятно, м?)Включение в состав делегации РФ "депутатов", "избранных" на территории оккупированного Крыма, недопустимо, - Сенцов в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9241
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Кто такой Сенцов? Мы его не знаем. Главное, что-б он, от своей звездности, ничего плохого не сделал.
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На встрече в «нормандском формате» будет поднят вопрос про повторный референдум в Крыму. С наблюдателями.

Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции .... и Украина.
(C)
@*************
☹️
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может сначала надо вывезти всех завезенных москалей (с 1954 года) ???
Да и Конституция Украины предусматривает по этому поводу только Всеукраинский референдум
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Очень жаль, но они были завезены после 1945 до 1954 года. Учите историю.
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Национальный состав: в 1939 году население Крымской АССР по результатам переписи составляло 1 млн 126 тыс. человек, из которых 49,6 % составляли русские, 19,4 % крымские татары 13,7 % украинцы, 5,8 % евреи, 4,5 % немцы.
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