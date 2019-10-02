 Новий малий артилерійський броньований катер прибув до Одеси для випробувань. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Незабаром катер протестують в акваторії Чорного моря біля берегів Одеської області.
"Згідно з планом випробувань під час виходів особлива увага приділятиметься безперебійній роботі всіх систем і механізмів, живучості та надійності матеріальної частини. Ретельно перевірятимуть морехідні якості катера під час роботи у штормову погоду, швидкість його ходу, маневрені характеристики, можливості енергетичної установки і апаратури навігації. Заводчани разом з екіпажем перевірять роботу рульового, якірного, швартовно-буксирного і леєрного пристроїв, а також герметизацію зовнішнього контуру катера", - повідомив представник підприємства-виготовлювача Леонід Бабак.
Одна з особливостей цього катера, як і попередніх МБАК, які вже увійшли в бойовий склад флоту, - низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна і теплова помітність.
Під час випробувань у морі також перевірять можливості кормових і носових бойових модулів. Екіпаж виконає бойові вправи стрільб по морських і берегових цілях.
Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України - патрулювання в ближній морській зоні, захист важливих об'єктів морської інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія можливій висадці десантних засобів противника на узбережжі.
Эти катера - плоскодонки - для них любая волна грозит полным опрокидываем из-за плоской донной части. Они чисто речные гаджеты
Давай только линкоры и не меньше, а на сухопутке не нужны никакие калибры кроме ГЛАВНОГО!
Оно и понятно, единствення продукция которую выпускает "95 квартал" - выедатель остатков мозгов!