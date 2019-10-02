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 Новий малий артилерійський броньований катер прибув до Одеси для випробувань. ФОТО

Сьомий малий броньований артилерійський катер, побудований на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському", прибув до Одеси. Після проведення випробувань він увійде до складу ВМС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Незабаром катер протестують в акваторії Чорного моря біля берегів Одеської області.

Новий малий артилерійський броньований катер прибув до Одеси для випробувань 01

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"Згідно з планом випробувань під час виходів особлива увага приділятиметься безперебійній роботі всіх систем і механізмів, живучості та надійності матеріальної частини. Ретельно перевірятимуть морехідні якості катера під час роботи у штормову погоду, швидкість його ходу, маневрені характеристики, можливості енергетичної установки і апаратури навігації. Заводчани разом з екіпажем перевірять роботу рульового, якірного, швартовно-буксирного і леєрного пристроїв, а також герметизацію зовнішнього контуру катера", - повідомив представник підприємства-виготовлювача Леонід Бабак.

Одна з особливостей цього катера, як і попередніх МБАК, які вже увійшли в бойовий склад флоту, - низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна і теплова помітність.

Під час випробувань у морі також перевірять можливості кормових і носових бойових модулів. Екіпаж виконає бойові вправи стрільб по морських і берегових цілях.

Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України - патрулювання в ближній морській зоні, захист важливих об'єктів морської інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія можливій ​​висадці десантних засобів противника на узбережжі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151724
 
 
 Топ коментарі
 
Угу и раненых бы не было, и потерянных катеров, и плена пости год....Понимаем. Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 4790
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Мне иногда кажется, что підлога и есть - сам петр алексеевич. Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 6110
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Адна ядреная турпета ат фригату аставить токмы адну радиахтивную пыль. Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 5233 Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 2813 Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 2813
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Только очень немногие из них вернутся на базу даже при легком бризе в три балла
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Вопрос не в бортах. а в конструкции корпуса (донной части)
Эти катера - плоскодонки - для них любая волна грозит полным опрокидываем из-за плоской донной части. Они чисто речные гаджеты
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Сложно это назвать военным флотом, пограничная служба да, но никак не военный флот. Все упирается в деньги, которых в богатой стране почему-то нет, металл идет на экспорт, а мог бы идти на корабли. Людям работа, не ездили бы по миру, стране ВВП... эх.
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Это и есть реальный речной флот. Для борьбы с браконьерами - самое оно. Но встреча с корветом для них в море... Это даже не избиение младенцев..
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Исчё адно плавуче карыта имени *************. Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 8182 Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 8182 Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 8182
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"Специалисты" на боевых плавучих диванах навели шухер на форуме!
Давай только линкоры и не меньше, а на сухопутке не нужны никакие калибры кроме ГЛАВНОГО!
Оно и понятно, единствення продукция которую выпускает "95 квартал" - выедатель остатков мозгов!
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