 "Дніпро - форпост України": у Києві відбудеться презентація фільму в форматі віртуальної реальності про війну на Донбасі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство.

"За півгодини на емоційному й інформаційному рівнях фільм розкриває всі аспекти жахливої ​​російсько-української війни, яка почалася в 2014 році і триває досі", - йдеться в анонсі.

Також наводиться історія проекту: в 2017 році в Дніпрі було відкрито перший Музей АТО в Україні, де було створено єдиний у музеях України панорамний кінотеатр у форматі віртуальної реальності. На відкритті музею відбулася прем'єра фільму "Дніпро - форпост України", який викликав значний резонанс. Музей швидко став протокольним місцем, тому на численні прохання іноземних делегацій була створена англійська версія - Dnipro - outpost of Ukraine, яка була представлена ​​в 2018 році.

Зазначається, що це перший у світі панорамний фільм у форматі 360 градусів, зроблений переважно з документальних хронік, які подивилися вже понад 250 000 осіб.

Фільм представлять кінопродюсер, волонтер Наталя Хазан і режисер, боєць медбатальону Євген Титаренко. Показ відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Потрібна акредитація за тел. +38 (067) 5660161.

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