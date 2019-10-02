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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1168) Київ (6545) кіно (423)

 "Дніпро - форпост України": у Києві відбудеться презентація фільму в форматі віртуальної реальності про війну на Донбасі

10 жовтня о 14:30 в УНІАН відбудеться презентація унікального фільму Dnipro - outpost of Ukraine (Дніпро - форпост України) у форматі віртуальної реальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство.

"За півгодини на емоційному й інформаційному рівнях фільм розкриває всі аспекти жахливої ​​російсько-української війни, яка почалася в 2014 році і триває досі", - йдеться в анонсі.

Також наводиться історія проекту: в 2017 році в Дніпрі було відкрито перший Музей АТО в Україні, де було створено єдиний у музеях України панорамний кінотеатр у форматі віртуальної реальності. На відкритті музею відбулася прем'єра фільму "Дніпро - форпост України", який викликав значний резонанс. Музей швидко став протокольним місцем, тому на численні прохання іноземних делегацій була створена англійська версія - Dnipro - outpost of Ukraine, яка була представлена ​​в 2018 році.

Зазначається, що це перший у світі панорамний фільм у форматі 360 градусів, зроблений переважно з документальних хронік, які подивилися вже понад 250 000 осіб.

Фільм представлять кінопродюсер, волонтер Наталя Хазан і режисер, боєць медбатальону Євген Титаренко. Показ відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Потрібна акредитація за тел. +38 (067) 5660161.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151723
 
   
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А где можно взглянуть простым зрителям, без акредитации?
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Он про то как Коломойский спасал Украину?
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Потом продал дорого, и сейчас купил, за просто зе.
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Самообман, не ведет к победе. Сражаясь с РФ не победить ОРДЛО. Просто потому, что если бить только в тень не нанесешь ущерба врагу.
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