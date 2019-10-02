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 Політика України
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Все про:Міноборони (2828) призначення (449) Фролова Аліна (1) Марценюк Олексій (1)

 Марценюка і Фролову призначено заступниками міністра оборони

Кабінет міністрів України призначив Аліну Фролову і Олексія Марценюка на посади заступників міністра оборони країни.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Кабінет міністрів України призначив заступником міністра оборони України Фролову Аліну Євгенівну. Рішенням уряду заступником Міністра оборони України призначено Марценюка Олексія Еразмовича", - йдеться в повідомленні.

До призначення в Міноборони Марценюк обіймав посаду директора з інвестиційних проектів ТОВ "ІстВан" олігарха Віктора Пінчука.

Марценюка і Фролову призначено заступниками міністра оборони 01

Фролова - директор благодійної організації "Стратком УА" (Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine). З 2014 року займається питаннями реабілітації ветеранів - ініціатор і організатор проведення в Україні "Ігор Нескорених".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151714
 
 
 Топ коментарі
 
Ну эти наобороняют, конечно Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны - Цензор.НЕТ 5494 Я б Мендель в МО отправил бы, вон как недавно шефа обороняла Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны - Цензор.НЕТ 5494
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"До назначения в Минобороны Марценюк занимал должность директора по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука" ( бізнес з кацапами). Міністр оборони Загороднюк ( діючий бізнес з кацапами) Що обороняємо і від кого?
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Она занята....тренирует крафтмага....Богдана защищать. Сучка ещё та.
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Ну эти наобороняют, конечно Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны - Цензор.НЕТ 5494 Я б Мендель в МО отправил бы, вон как недавно шефа обороняла Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны - Цензор.НЕТ 5494
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Она занята....тренирует крафтмага....Богдана защищать. ***** ещё та.
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НУ,МЛЯ ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ,ВЫ ЧЕ СУКИ,ИЗ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ---ДУПУ ДЕЛАЕТЕ,пришли неграмотные лошары !!!!!!!!
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Это КТО? Опять амёбы приспособленческие? КТО ЭТО???
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Чтобы экономика страны нормально развивалась надо сломать хребет коррупции, в том числе и в армии. Порошенко это и не подумал сделать, наоборот по сути стал Гарантом коррупции. Сделает ли это Зеленский большой вопрос. Пока что видно как он раздает должности порой одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?!
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писали, что Саакашвили собирается в Грузию..
Он согласен скорее отсидеть там положенный ему тюремный срок чем проводить реформы в Украине...
"С таким дыбильным населением ничего не получится" - добавил он...
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Убойный для тебя вопрос-где ты сталкиваешься с коррупцией, лично ты ???? В телевизоре?
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У тебя есть знакомые предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса? Спроси у них насчет поборов, они тебе кое-что расскажут. Я в свое время тоже через это прошла, пришлось завязать. А если к примеру обратишься по какому-то поводу в суд то будут волокитить до бесконечности пока не дашь судье на лапу.

И вон сколько особняков и элитных квартир приобрели чинуши, судьи, работники прокуратуры, таможенники и прочие госслужащие (а их счета за рубежом вообще тайна покрытая мраком). Не надо быть семи пядей во лбу чтобы сообразить откуда на них валится бабло.
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Я владею своим небольшим бизнесом. И могу сравнивать. Сейчас все начинают выть все громче и громче. Людей заботит не сколько воображаемая коррупция, сколько не прогнозируемость бизнеса сейчас. Одни "игры" с баксом новой команды чего стоят. Как вам сегодняшний наличный бакс по 26,2? А новые налоги?
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100% !!!!!! лохам пихают про коррупцию в Телевизоре. вчера подал заявку на покупку валюты, сегодня торги на межбанке, разница на сумме существенная. не зря снился плохой сон. а быдло не понимает, ему по ушам трут, им приятно, ласково.
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Они не понимают, что по экономическим законам за все непредвиденные экономические издержки всегда платит конечный потребитель. При увеличении накладных расходов или повышается конечная цена товара\услуги или при невозможности поднять цену - понижается качество или уменьшается количество. Другого не дано. С чем зебилов и поздравляю.
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а ты себе представляешь зеркально, что тут могут читать и писать только потерпевшие? у меня производство и таможня в две стороны. запоминай- я общался с налоговой последний раз в 2013 году. в 2012 с бэхами и след отделом. в 2014 инспектор налоговой звонила ласковым голосом просили не забыть, что сегодня последний день уплаты налогов. после 2015 НИЧЕГО. таможня работает 7 дней в неделю. тебя тоже по голове сильно ударил телевизор. вопрос был такой- где ты сталкиваешься с коррупцией, лично ты ????
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В Украине столько СПЕЦОВ!!! Юристов, экономистов, финансистов, инженеров, успешных руководителей менеджеров.........! А назначают хрен зщнает кого. Может они и нормальные люди. Ну так раскажите, обсудим!
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Нормальные сейчас во власть не идут. Мараться не хотят. Потом вовек не отмоешься.
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Логично....посмотрели...и паузу взяли. Критиковать то легче. А ещё и смеяться над тупорылыми слугами......
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"До назначения в Минобороны Марценюк занимал должность директора по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука" ( бізнес з кацапами). Міністр оборони Загороднюк ( діючий бізнес з кацапами) Що обороняємо і від кого?
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Кучма підписав портянку про капітуляцію=пінчук розпилюватиме бабло виділене для рнбо на оборону.Пригадали цифру? І для пінчука також-не все ж каламойскаму.
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