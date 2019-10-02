 Марценюка і Фролову призначено заступниками міністра оборони

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Кабінет міністрів України призначив заступником міністра оборони України Фролову Аліну Євгенівну. Рішенням уряду заступником Міністра оборони України призначено Марценюка Олексія Еразмовича", - йдеться в повідомленні.
До призначення в Міноборони Марценюк обіймав посаду директора з інвестиційних проектів ТОВ "ІстВан" олігарха Віктора Пінчука.
Фролова - директор благодійної організації "Стратком УА" (Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine). З 2014 року займається питаннями реабілітації ветеранів - ініціатор і організатор проведення в Україні "Ігор Нескорених".
Он согласен скорее отсидеть там положенный ему тюремный срок чем проводить реформы в Украине...
"С таким дыбильным населением ничего не получится" - добавил он...
И вон сколько особняков и элитных квартир приобрели чинуши, судьи, работники прокуратуры, таможенники и прочие госслужащие (а их счета за рубежом вообще тайна покрытая мраком). Не надо быть семи пядей во лбу чтобы сообразить откуда на них валится бабло.