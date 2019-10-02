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 Політика України
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Все про:Портнов (109) Чорновол Тетяна (97) Труба (138) ДБР (534)

 Злочинна бездіяльність керівника ДБР Труби карається за законом 5 роками в'язниці, - Чорновол

Шевченківський районний суд Києва задовольнив скаргу. Це вже третє рішення суду. Скарга зобов'язує Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування проти Портнова.

Про це повідомила журналістам народна депутатка 8-го скликання Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Вона нагадала, що раніше суд ще двічі зобов'язував ДБР почати досудове розслідування проти Портнова. "До речі, ДБР не виконав рішення суду. Хоча це дуже серйозний злочин", - сказала вона.

Тетяна Чорновол повідомила, що понесе це рішення суду в ДБР і за 24 години ДБР має почати досудове розслідування щодо її скарги. "Але я прогнозую, оскільки ДБР демонструє злочинну бездіяльність і це розслідування не було розпочато за першими двома рішеннями суду, то я думаю, така ж ситуація буде і цього разу", - зазначила вона. Водночас вона підкреслила, що ці рішення суду не підлягають оскарженню і мають бути виконані за 24 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд за скаргою Тетяни Чорновол на бездіяльність ДБР у справі про розголошення Трубою таємної інформації Портнову

Ексдепутатка додала, що в разі невиконання цього рішення суду, знову піде в ДБР подавати повідомлення про злочин проти керівників ДБР, які не виконують рішення суду. "Це злочин. Причому серйозний злочин, коли йдеться про посадову особу, яка займає особливо відповідальне становище - це 5 років в'язниці. Це фактично і 5 років в'язниці і для Труби. Я знаю, що рішення суду не виконується за його безпосереднім наказом", - підкреслила Тетяна Чорновол.

Чорновол також зазначила, що слідчі ДБР, в разі початку слідства, дадуть свідчення і скажуть, хто давав їм наказ не розпочинати слідство. "Прості слідчі не хочуть нести таку відповідальність. Вони скажуть, хто їм дав такий наказ. І я абсолютно впевнена - без наказу Труби вони б цього не робили", - підкреслила вона.

"Тому я вважаю, що це справа передовсім проти Труби", - резюмувала Тетяна Чорновол. Вона також нагадала, що дві попередні її скарги стосувалися корупції та узурпації влади. "Третя скарга була про розголошення таємниці слідства. Вона не тільки проти Портнова, вона також проти керівника ДБР Романа Труби, який з тих відомостей, які я виклала в своїй заяві, розголошує таємницю слідства Портнову. А Портнов, в свою чергу організовує хуліганів перед ДБР, щоб помститися тим людям, яких він вважає своїми політичними опонентами", - пояснила ексдепутатка.

Читайте: Слідчі ДБР за вказівкою Труби не відкрили справу проти Портнова попри рішення суду, - Чорновол

"Я б сказала, що оскільки в нас Портнов це взагалі агент Кремля, то він зараз переслідує людей з державницькою позицією, і відповідно, на жаль, він робить це за допомогою Труби", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151713
 
   
 Топ коментарі
 
Да ничего ему не будет. В худшем случае уволят и перейдет работать в ФСБ.
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Недоделанная Чорновол и есть эталон соевой власти,тут прибавить и убавить нечего
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Та не... оно ж под зеленым покрывалом...она ж, труба эта, народу служит... и будет Танька бегать по кругу туда-сюда...ресипрокально
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ТРУБА,НА КОТОРОЙ ИГРАЕТ ПОРТНОВ----СКОРО ТЕБЕ,КОРЯГА,ПРИЙДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЕ ХОЛУЙСТВО И СДАЧУ ИНФОРМАЦИИ БАРЫГЕ !!!!!!!!
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О! Ну это ты совсем... я ж говорил тебе, шо там, слева над шифтом клавиша такая крупная...caps lock называется... а так, да, впечатляет...
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Недоделанная Чорновол и есть эталон соевой власти,тут прибавить и убавить нечего
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Ты потому называешь электорат Порошенко -соевой,потому, что тебе голодранцу никогда не было по карману купить настоящий шоколад Рошен,ты всегда питался дерьмом,потому,что холоп и должен питаться второсортными -просроченными продуктами...Ничего не поделаешь -бездарь, такая ваша судьба-холопская.
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Да ничего ему не будет. В худшем случае уволят и перейдет работать в ФСБ.
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Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/2/7227909/
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Главное что не Зеленскому за предательство.
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Зеля свое получит, быстро и не больно
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Саакашвили подал в суд на Пеца за незаконное выдворение его ,
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а незаконность уже доказал в суде ?

обещал
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Та некогда ему!
У него дел на порошенко по горло! Злочинна бездіяльність керівника ДБР Труби карається за законом 5 роками в'язниці, - Чорновол - Цензор.НЕТ 8427
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а если будет мало, то Портнов ещё нарисует.

он же теперь правозащитник по версии Г+Г
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Тут как то на днях довелось увидеть и послушать Министра Закордонных справ...Товарищи,да это же позор какой то,прямо скажем -Швондер,только глупее немножко
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как задело

когда в отношении Тани
а так вся Украина
почти 30-ть лет бегает вокруг прокуроров и судей.
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Ты потому называешь электорат Порошенко -соевой,потому, что тебе голодранцу никогда не было по карману купить настоящий шоколад Рошен,ты всегда питался дерьмом,потому,что холоп и должен питаться второсортными -просроченными продуктами...Ничего не поделаешь -бездарь, такая ваша судьба-холопская.https://www.youtube.com/watch?v=m4SfTN4UMvE
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