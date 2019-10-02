 РФ підпише договір на транзит газу з Україною, якщо вона до кінця року імплементує енергетичне законодавство ЄС, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент РФ Володимир Путін під час РЕН-2019.
"Нарешті, стосовно договорів з прокачування газу через Україну: він теж має бути економічно доцільним для всіх учасників цього процесу. Там існують розвилки. Україна намагається імплементувати енергетичне законодавство Європи, і якщо вона зможе це зробити до закінчення року, ... то ми готові будемо працювати в рамках європейського законодавства і підпишемо договір на транзит з Україною відповідно до європейського законодавства", - сказав Путін.
"Якщо вона не зможе цього зробити - що цілком імовірно, існують внутрішньоукраїнські законодавчі, та й політичні процедури, які ще потрібно українським партнерам пройти, це не дуже просто буде зробити - тоді ми просто готові продовжити на якийсь час, скажімо на рік, існуючий контракт на прокачування", - зауважив Путін.
Нагадаємо, раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в Україні достатньо запасів газу на випадок, якщо РФ припинить транзит до Європейського Союзу.
Пуйло почуяв слабину,та почав викручувати руки.Нехай йде сам на себе.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тому, що зебіли обрали таку владу.
Северные потоки (оба) в этом году не заработают, Турецкий поток работает только на 1/3, Газпром ограничен возможностью прокачки по собственным газопроводам Решением Европейской комиссии, + Газвпром должен Нафтогазу 2,74 млр баксов.. Какие могут быть условия?!.. Ращка стоит на коленях и может только сероводород по ТВ пускать!
Здесь хочется привычно добавить "и все четыре человека ссут тебе в рожу". Но ведь это не так.
Это просто ветер.
Это вы так упорно пытались попИсать в сторону президента Порошенко, что вас не смущало, что вы делаете это против ветра.
И вот оно сейчас прилетает. Физика, бессердечная ты ****. И метеорология.
Недовольны были зарплатами?
Получите сокращение субсидий. Получите борьбу с нелегальным трудоустройством, заплатите 42% вместо конверта, посмотрим, как будете довольны.
Недовольны были успехами армии?
Получаете сворачивание реформ и отведение войск.
Кадровая политика была не такая?
Получите друзей и коллег по кварталу в правительстве.
Цены были высокие?
Получите кассовые аппараты, и посмотрим, кто за них заплатит - барыги или вы из повышенных цен.
Цены на коммуналку были высокие?
Их снизили. Но, правда, олигарху Коломойскому.
И так во всём, понимаете?
С точностью до наоборот всё по сравнению с ожиданиями.
Потому что это не команда Зеленского ссыт вам в рожи.
Это вы писали против ветра, ребята.
И ваше недовольство просто использовали.
Вас использовали.
Вас просто развели.
Как котят. Как лохов.
Позвонить со своей симки, да.
Только отжали не телефон, а страну.
Мы не станем внедрять законодательство ЕС!
"Сгорел сарай, гори и хата" (с)
В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".
"Юнайтед Энерджи" в 2019 году заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот" (входит в группу "Приват"), а в августе-сентябре текущего года принимала участие в торгах на поставку э/э для объектов "Прикарпаттяоблэнерго" братьев Суркисов,
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.
Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.https://interfax.com.ua/news/economic/616554.html?fbclid=*********************************************************-PuQ