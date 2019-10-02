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 Суспільство
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Все про:аеропорт (401) Дніпропетровськ (1168) Ярославський (41)

 Ярославський готовий зайнятися реконструкцією аеропорту в Дніпрі

Зустріч власника і президента групи DCH Олександра Ярославського і глави ДніпрОДА Олександра Бондаренка відбудеться 3 жовтня 2019 року в приміщенні обладміністрації.

Ярославський готовий зайнятися реконструкцією аеропорту в Дніпрі 01

Тут же заплановано спільний брифінг, присвячений, як повідомила пресслужба ДніпрОДА, реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпро", пише Капітал.

Нагадаємо, що проєкт модернізації Міжнародного аеропорту "Дніпро", представлений президенту України Володимиру Зеленському в липні цього року, планується реалізувати за 2 роки. Необхідний обсяг бюджетного фінансування становитиме 2,9 млрд грн, які потрібні для реконструкції злітно-посадкової смуги, що перебуває у веденні держави. Організаційна модель виконання необхідних робіт має формат приватно-державного партнерства. Готовність включитися в проєкт як приватний інвестор неодноразово публічно висловлював Олександр Ярославський, якому належить група DCH, що має у своєму активі успішний проєкт будівництва і розвитку Міжнародного аеропорту "Харків".

Як відомо, плачевний стан дніпровського аеропорту вже не перший рік є предметом стурбованості городян: злітно-посадкова смуга перебуває у стані, що не дає змогу нормально функціонувати цьому інфраструктурному об'єкту. Будівля "старого" аеровокзалу використовується з 1957 р, "нового" - з 1985 р. Аеропорт не здатний приймати повітряні судна сучасних моделей з тією інтенсивністю, якої вимагають інтереси жителів і економіки великого мегаполісу. Дніпряни вже зверталися до попереднього президента України з петицією-вимогою виділити фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту, тим самим давши старт його комплексній модернізації. Однак, незважаючи на відсутність публічних заперечень, справа так і не зрушила з мертвої точки.

Нинішній президент України Володимир Зеленський під час свого липневого офіційного візиту в Дніпро пообіцяв городянам: "Кошти будуть, тому що розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт". Представлений у вересні президентом новий голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Олександр Бондаренко також назвав створення сучасних повітряних воріт у Дніпрі серед головних пріоритетів у своїй діяльності: "Я дуже вдячний за кредит довіри, який ми будемо повертати області і людям якісною роботою", - сказав новий глава ДніпрОДА .

Ярославський готовий зайнятися реконструкцією аеропорту в Дніпрі 02

Однак згодом у внесеному Кабінетом Міністрів України до парламенту проєкті Державного бюджету на 2020 р не виявилося рядка, що передбачає витрати на реконструкцію ЗПС Міжнародного аеропорту "Дніпро". Після чого народний депутат від Дніпра В'ячеслав Медяник особисто зустрівся з главою Кабміну Олексієм Гончаруком, щоб донести йому важливість проблеми. А потім у ЗМІ було оприлюднено звернення від групи "дніпровських" нардепів, до прем'єр-міністра та голови бюджетного комітету ВРУ Юрія Арістова з пропозицією запланувати на 2020 рік фінансування програми "Проєктування і будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро" в сумі 1 млрд грн.

Ярославський готовий зайнятися реконструкцією аеропорту в Дніпрі 03

Інвестиції Олександра Ярославського в будівництво Міжнародного аеропорту "Харків" становлять близько $100 млн, проєкт став частиною програми DCH з підготовки Харкова до Євро-2012. Кошти були спрямовані на будівництво двох нових терміналів, реконструкцію історичної будівлі діючого терміналу, роботи з благоустрою території. Сьогодні, 2 жовтня 2019 р Міжнародний аеропорт "Харків" урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151707
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так 73% проголосовали ж... А до этого хатели строить один новый на два города - Запорожье и Днепр.
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Реконструировать ЕГО аэропорт за счет госбюджета? Думаю, долго колебаться не будет...
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Реконструировать ЕГО аэропорт за счет госбюджета? Думаю, долго колебаться не будет...
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Это хорошо. Ещё Металист возроди......Давай , шевели булками.
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А шо металист умер,как днепр? Помоему он прекрасно себя чувствует в 1й лиге.И ему там нравится.
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А новый построить не судьба? Все знают что эти "реконструкции", "ремонты", "модернизации" хороши только для распила бабла.
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Це вже повний капець. Аеропорт належить Коломойському, реконструкція буде за рахунок бюджету, а доходи знову бідному Бене?
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Ну так 73% проголосовали ж... А до этого хатели строить один новый на два города - Запорожье и Днепр.
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До выборов шла речь о новом аэропорте, после выборов - о реконструкции старого Бениного. Совпадение? Не думаю.... спасибо 73%
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я має лише однє питання ...
хтось відчув покращення на ХТЗ після того як підприємство стало налєжати Ярославскому ?
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