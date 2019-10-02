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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (228) суд (5563) Newsone (62) Окружний адмінсуд Києва (22)

 Нацрада ТРВ просить суд анулювати ліцензію NewsOne

Національна рада з телерадіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва. інформує Цензор.НЕТ.

На даний момент суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Раніше Окружний адмінсуд Києва відмовив NewsOne у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо скасування результатів позапланової виїзної перевірки телеканалу, визнавши його необґрунтованим. У заяві телеканал просив Окружний адмінсуд зупинити дію рішення Нацради до набрання судовим рішенням у цій справі чинності.

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Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Зрештою 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Окрім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne та один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151706
 
   
 Топ коментарі
 
Разумно. Так начнут же вопить о свободе слова!
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на нюзван нас рать.. а вот на 112 отличные журналисты.. пенделя медведчуку и козаку.. и всех делов.. верните канал в эфир!
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Пускай идут в нэт. его бабушки не смотрят. а молодежь ****** дизлайкамии оценками .
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на нюзван нас рать.. а вот на 112 отличные журналисты.. пенделя медведчуку и козаку.. и всех делов.. верните канал в эфир!
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Зеленский, ты лишаешь нас возможности смотреть 112 и NewsOne по DVB-T2! Так вот тебе мой ответ!
Знай, что в знак протеста я удаляю эти каналы также и со списка своих спутниковых каналов. Вот так!
Свободу слова не остановить! Нацрада ТРВ просить суд анулювати ліцензію NewsOne - Цензор.НЕТ 6276
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Почему этого не сдалали до выборов? Петя не разрешал?
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путинские идеи нужно опровергать, а не закрывать каналы, где их высказывают. Кстати, вместе с мнениями и противоположными.
С такой свободой слова скоро останутся только коломойско-пинчуковские, на которых молодую зе-команду новыхлитц будут в жопу целовать.
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это плохо. всё таки легальные партии, абсолютно все, должны иметь свой рупор. и соя, и оппоблок, пусть вещают.
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