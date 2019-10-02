 Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під пленарній сесії Російського енергетичного тижня.

"Це важка спадщина, і, звичайно, Зеленському слід багато вирішити, але перш за все, звичайно, потрібно вирішити питання з тим, як будуть розвиватися відносини України з Донбасом", - сказав Путін.

Путін зазначив, що Україна за останні роки опинилася в дуже важкому стані.

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"Деякі галузі промисловості України просто практично перестали існувати. Коли Україна була разом з Росією у складі Радянського Союзу, була високотехнологічною промисловою республікою. Вона втратила статус промислово розвиненої держави", - продовжив він.

Крім того, Путін зазначив, що навіть не знає, які з галузей української промисловості залишилися в життєздатному стані.

"Суднобудування немає, авіації немає, ракетобудування практично закінчило своє існування", - сказав Путін.