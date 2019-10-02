 Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під пленарній сесії Російського енергетичного тижня.
"Це важка спадщина, і, звичайно, Зеленському слід багато вирішити, але перш за все, звичайно, потрібно вирішити питання з тим, як будуть розвиватися відносини України з Донбасом", - сказав Путін.
Путін зазначив, що Україна за останні роки опинилася в дуже важкому стані.
"Деякі галузі промисловості України просто практично перестали існувати. Коли Україна була разом з Росією у складі Радянського Союзу, була високотехнологічною промисловою республікою. Вона втратила статус промислово розвиненої держави", - продовжив він.
Крім того, Путін зазначив, що навіть не знає, які з галузей української промисловості залишилися в життєздатному стані.
"Суднобудування немає, авіації немає, ракетобудування практично закінчило своє існування", - сказав Путін.
73% - падаль зелёная; так вам хочется пожелать чтобы в вашу дверь вошли кирзовые сапоги асвабадителей, и сделали с вами то же самое что они сделали с Донецком и Луганском.
До речі, де там припинення війни за два тижні?
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Меседж зрозуміли. "Харош дурить ото, малоросьі, ану домой в родную говень".
І найстрашніше, що Моніка готова заскавчати і поповзти на колінах, косплеячи з себе (разом з Україною) жалюгідну, мокру побиту сучку. "Прасти нас, дурньіх, царь-батюшко! Пригрей дурньіх хохоликов!"
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В німецькій мові є слово Blasen, співзвучне з нашим "блазень".
Подивіться на одне з його значень:
3. вульг. сосать (пенис), делать минет
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Вон Путлер развязал войну в Донбассе, погибло много людей, но что-то ЕС не вопит ни о каком расследование, еще и задницу Путлеру вылизывают. А тут вдруг решили проявить принципиальность, с чего вдруг?!
А везде, где всунула свой тухес вонючая параша, всё это "расцвело": "Карабах", "ПМР", Абхазия, Ю.Осетия, Крымняш, Сирия, Венесуэла... Только Иран с КНДР "процветают" благодаря завезённым из параши ракетам и ядерным боеголовкам.
Есть Донецкая и Луганская обл, территории которых частично принадлежат местному криминалитету "крышу" которому поддерживает колосс на глиняных ногах именуемый ВС РФ.
Всех граждан др государств -лугандона и рашки - за скрепный бугор.
А с оставшимися 50-100 как то разберемся.
Дадим добровольцам там земельку. Нацикам - землю под тренир базы. НАТО и США тоже позволим там построить базы и воен городки.
Не вижу проблем вообще.