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 За кордоном
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Все про:Зеленський (3007) Путін (10925) Донбас (13166)

 Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін

Путін вважає, що Зеленський отримав важку спадщину від своїх попередників, але насамперед він має вирішити, яким чином Київ розвиватиме відносини з Донбасом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під пленарній сесії Російського енергетичного тижня.

"Це важка спадщина, і, звичайно, Зеленському слід багато вирішити, але перш за все, звичайно, потрібно вирішити питання з тим, як будуть розвиватися відносини України з Донбасом", - сказав Путін.

Путін зазначив, що Україна за останні роки опинилася в дуже важкому стані.

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"Деякі галузі промисловості України просто практично перестали існувати. Коли Україна була разом з Росією у складі Радянського Союзу, була високотехнологічною промисловою республікою. Вона втратила статус промислово розвиненої держави", - продовжив він.

Крім того, Путін зазначив, що навіть не знає, які з галузей української промисловості залишилися в життєздатному стані.

"Суднобудування немає, авіації немає, ракетобудування практично закінчило своє існування", - сказав Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151705
 
   
 Топ коментарі
 
монике зеленски остается сыграть на "дудке" путина.. Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин - Цензор.НЕТ 1634
точнее - зелена шмаркля УЖЕ исполнила соло для х*уйла под овации зебилов
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хозяин моники зеленской - даёт прямые указание своей бубочке...
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У ***** вже ботокс перекис зовсім. Територія Донецької і Луганської області і так є Україна. Те, що кацапи її заселили після Голодомору своїми свинями не означає, що вона їхня. Кому неподобається - на історичну родіну, ягель збирати. Якщо там і влаштовувати вибори, то тільки для вирішення питання: скільки їх там взагалі і з кацапськими паспортами зокрема.
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Вот так: не было ни Иловайска, ни "северного ветра", ни "военторга", ни 13 тысяч убитых российской армией воинов ВСУ.

73% - падаль зелёная; так вам хочется пожелать чтобы в вашу дверь вошли кирзовые сапоги асвабадителей, и сделали с вами то же самое что они сделали с Донецком и Луганском.
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Не з Донбасом, а з Лугандоном, це поперше, а подруге Вовік вже і так окреслив початок цих відносин однобічним припиненням вогню, обміном полонених і навіть відвіденням військ під Станицею Луганською. Що це пуйло ще хоче?
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репарации от оккупанта отменяются. Вот и все отношения.
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Ваше Порося допустило всі ці котли, бо дуже був зайнятий -- ховав гроші по офшорах, та не продавав Рошен. Щоб таке Зеля зробив, ви би його взагалі розірвали ))
До речі, де там припинення війни за два тижні?
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Минские соглашения подписывал Пеца,где четко указал что должна сделать Украина,к сожалению
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а зачем тогда Зе что-то подписывал вчера?
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Знайдеш подісь Пеці - ставлю віскарь, не знайдеш - ударся об стіну. Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 4874
Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 3626
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Ти в пеінті обрізав, вона мала бути в самому низу Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 4719 шах і мат
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НАТО нет, Евросоюз нет, все деньги туда, на остальных забить, вот как должны развиваться отношения 😊
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"Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин" - а какое твоё собачее дело, кремлёвский ублюдок, чего суёшь своё поганое рыло в чужие дела, а в самом вопросе эта мразь приучает, что Украина и Донбасс, как бы разные, равноправные страны.
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Путін вже все придумав. Тепер поради дає.Бо хто ж навчить молодого, недосвіченого ,погано освіченого,зеленого колегу ?
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"Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - продолжил он.
...
Меседж зрозуміли. "Харош дурить ото, малоросьі, ану домой в родную говень".
І найстрашніше, що Моніка готова заскавчати і поповзти на колінах, косплеячи з себе (разом з Україною) жалюгідну, мокру побиту сучку. "Прасти нас, дурньіх, царь-батюшко! Пригрей дурньіх хохоликов!"
...
В німецькій мові є слово Blasen, співзвучне з нашим "блазень".
Подивіться на одне з його значень:

3. вульг. сосать (пенис), делать минет
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Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования и привлечении к ответственности всех виновных в гибели журналиста Джамаля Хашогги. С момента его гибели прошел ровно год. В ЕС обращают внимание на то, что следствию не удалось ответить на многие вопросы.

__________________
Вон Путлер развязал войну в Донбассе, погибло много людей, но что-то ЕС не вопит ни о каком расследование, еще и задницу Путлеру вылизывают. А тут вдруг решили проявить принципиальность, с чего вдруг?!
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"Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование".

А везде, где всунула свой тухес вонючая параша, всё это "расцвело": "Карабах", "ПМР", Абхазия, Ю.Осетия, Крымняш, Сирия, Венесуэла... Только Иран с КНДР "процветают" благодаря завезённым из параши ракетам и ядерным боеголовкам. Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 4663
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Отличньій повод ответить Пуйлу испьітаниями ракет средней дальности!
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Никак не будет "развивать"... Потому как нет никакого Донбаса...
Есть Донецкая и Луганская обл, территории которых частично принадлежат местному криминалитету "крышу" которому поддерживает колосс на глиняных ногах именуемый ВС РФ.
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А как он сам будет вьіводить вооружения с Донбасса , там же целая танковая армия !
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А навіщо виводити? В нас джавелінів рівно стільки, скільни в них танків. Відразу і на переплавку Єнакієво
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Донецкий угольньій бассейн нерентабельньій.... закрьіть
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Наконец в Украине Президент, за которого искренне волнуется Кремль и всячески желает ему успеха!
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Кукловод подал голос.У марионетки задергались конечности.
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Оно,ботоксное, уже открыто дает указания и советы своему ставленнику.
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А че там решать!
Всех граждан др государств -лугандона и рашки - за скрепный бугор.
А с оставшимися 50-100 как то разберемся.
Дадим добровольцам там земельку. Нацикам - землю под тренир базы. НАТО и США тоже позволим там построить базы и воен городки.
Не вижу проблем вообще.
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это не зеленскому решать, у нас царей нет
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