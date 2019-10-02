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 Політика України
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Все про:ВР (5818) депутат (971) заробітна плата (566)

 Від 15 900 до 59 300 гривень: депутати отримали першу зарплату. ДОКУМЕНТ

Депутати парламенту IX скликання отримали першу зарплату. Найбільше заробив перший віцеспікер Руслан Стефанчук, найменше - Анна Коваленко, яка стала заступником голови Офісу Президента.

Інформацію про це апарат Верховної Ради надав у відповідь на запит видання LIGA.нет, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, голова Ради Дмитро Разумков отримає за період з 29 серпня по 30 вересня 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук - 59 300 грн, а віцеспікер Олена Кондратюк 49 800.

Голови фракцій і груп отримали за вересень такі суми:

Давид Арахамія (Слуга народу) - 43 800;

Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 38 400 та 37 500 грн;

Юлія Тимошенко (Батьківщина) - 37 200;

Артур Герасимов та Ірина Геращенко (ЄС) - 42 100 та 46 300 грн;

Сергій Рахманін (Голос) - 44 200;

Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) - по 45 200.

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Серед інших депутатів можна виокремити борця Жана Беленюка (СН), який відвідав 33% засідань і отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п'ятий президент Петро Порошенко - 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук - 49 300 грн. Колишній журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський отримав 43 300 грн, а ексшоумен і пародист Олександр Скічко - 43 000 грн.

Найбільше в Раді заробив Руслан Стефанчук (59 300 грн), найменше - Анна Коваленко зі СН (15 900 грн), яка на початку вересня була призначена заступником глави ОП, у зв'язку з чим її депутатські повноваження були припинені.

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Повний список депутатів і зарплат (крім спікера і його заступників):

Від 15 900 до 59 300 гривень: депутати отримали першу зарплату 01Від 15 900 до 59 300 гривень: депутати отримали першу зарплату 02
Від 15 900 до 59 300 гривень: депутати отримали першу зарплату 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151701
 
 
 Топ коментарі
 
В Армії тим у кого зріст 1,90, подвійна пайка.
А у Раді, як бачимо, подвійна тим, у кого талія 1,90 см...
От 15 900 до 59 300 гривен: депутаты получили первую зарплату - Цензор.НЕТ 9033
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бо яка сука свята людина
а откуда кстати статки у человека 20 лет сидящих на госдолжностях разве ему не запрещено заниматься бизнесом
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Рабиновичу дали з/п - 37 468, 18 грн, а Порошенко дали з/п аж 42 079, 04 грн..
я считаю, что это Холокост и антисимитизмЪ в чистом виде, так Рабиновичу не додавать!!!
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Порошенко всего 42 тысячи Давайте номер карточки, сотню сброшу.
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Мне аж обидно стало, глава фракции Герасимов на сотню больше получил. Этта политический приследований и зарплатный гинацит!!
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Порошенко больше сидит...а ЭТО бегает и гавкает! Всё честно!
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При Порошенко у депутатов были копеечные зарплаты. На них они накупили квартиры в Киеве, крутые машины, скупили бизнесы.
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голосование как Барна...30 к...нет...а если 50к ? вывлетаю из Варшавы раньше срока с конференции.................... Я уже в Киеве , где бабло получать?
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Стефанчуку сбрось.
Видно же, что человек недоедает
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Лучше уж тогда Геращенко, чтобы топором вырубили себе свой знаменитый пробор.
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та тебе всё лучше, лишь бы слуги жили не бедно
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Жизнь удалась! Пустышки и решалы судеб Украины! Охренеть.................грустно.
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а почему миллиардер порошенко не отказывается от зарплаты? жадность?
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Хм....журналисты их всех за последние годы спрашивают..Жильё то в Киеве ЕСТЬ! Почему берёте бабло? ОНИ ...дык положено по закону! ...А потом так все о пенсионерах, переселенцах "беспокоятся".
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По перше: Порошенко, не МІЛЛІАРДЕР.
По друге: СТАТКИ, це не КЕШ.
Ну, ще можна доповнити, що Порошенко забезпечує заробітною платою ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ робітників.
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бо яка **** свята людина
а откуда кстати статки у человека 20 лет сидящих на госдолжностях разве ему не запрещено заниматься бизнесом
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Будь ласка ПРУФ, про заборону займатися бізнесом держ. посадовцям. До 01.01. 2014.
Або ти погоджуєшся, що ти або імбецил, або провокатор.
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а разве ты, зебил, не понимаешь разницы между словами "владеть и "заниматься" ?
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и да откуда у госслужащего десятки тысяч рабочих
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рабочие не у него, а у предприятия.

у него акции предприятия.

акции иметь никому не запрещено
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То для зєловєков дуже складно. От зараз його ошелешило те, що «Рошен» забезпечує роботою, і зарплатою десятки тисяч людей.
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На підприємствах фірми «Рошен» працюють люди, які знайшли роботу саме там.
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Хорошая работа у этого созыва. Жми кнопочку- получай денежку.... О законотворчестве не может быть и речи...
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В Армії тим у кого зріст 1,90, подвійна пайка.
А у Раді, як бачимо, подвійна тим, у кого талія 1,90 см...
От 15 900 до 59 300 гривен: депутаты получили первую зарплату - Цензор.НЕТ 9033
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ааа!.. так это по этому поводу, Кива своего лысого в зале теребонькал.. на радостях, так сказать!
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Рабиновичу дали з/п - 37 468, 18 грн, а Порошенко дали з/п аж 42 079, 04 грн..
я считаю, что это Холокост и антисимитизмЪ в чистом виде, так Рабиновичу не додавать!!!
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