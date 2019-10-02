 Від 15 900 до 59 300 гривень: депутати отримали першу зарплату. ДОКУМЕНТ

Інформацію про це апарат Верховної Ради надав у відповідь на запит видання LIGA.нет, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, голова Ради Дмитро Разумков отримає за період з 29 серпня по 30 вересня 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук - 59 300 грн, а віцеспікер Олена Кондратюк 49 800.
Голови фракцій і груп отримали за вересень такі суми:
Давид Арахамія (Слуга народу) - 43 800;
Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 38 400 та 37 500 грн;
Юлія Тимошенко (Батьківщина) - 37 200;
Артур Герасимов та Ірина Геращенко (ЄС) - 42 100 та 46 300 грн;
Сергій Рахманін (Голос) - 44 200;
Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) - по 45 200.
Серед інших депутатів можна виокремити борця Жана Беленюка (СН), який відвідав 33% засідань і отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п'ятий президент Петро Порошенко - 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук - 49 300 грн. Колишній журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський отримав 43 300 грн, а ексшоумен і пародист Олександр Скічко - 43 000 грн.
Найбільше в Раді заробив Руслан Стефанчук (59 300 грн), найменше - Анна Коваленко зі СН (15 900 грн), яка на початку вересня була призначена заступником глави ОП, у зв'язку з чим її депутатські повноваження були припинені.
Повний список депутатів і зарплат (крім спікера і його заступників):
Видно же, что человек недоедает
По друге: СТАТКИ, це не КЕШ.
Ну, ще можна доповнити, що Порошенко забезпечує заробітною платою ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ робітників.
а откуда кстати статки у человека 20 лет сидящих на госдолжностях разве ему не запрещено заниматься бизнесом
Або ти погоджуєшся, що ти або імбецил, або провокатор.
у него акции предприятия.
акции иметь никому не запрещено
А у Раді, як бачимо, подвійна тим, у кого талія 1,90 см...
я считаю, что это Холокост и антисимитизмЪ в чистом виде, так Рабиновичу не додавать!!!