 Від 15 900 до 59 300 гривень: депутати отримали першу зарплату. ДОКУМЕНТ

Інформацію про це апарат Верховної Ради надав у відповідь на запит видання LIGA.нет, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, голова Ради Дмитро Разумков отримає за період з 29 серпня по 30 вересня 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук - 59 300 грн, а віцеспікер Олена Кондратюк 49 800.

Голови фракцій і груп отримали за вересень такі суми:

Давид Арахамія (Слуга народу) - 43 800;

Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 38 400 та 37 500 грн;

Юлія Тимошенко (Батьківщина) - 37 200;

Артур Герасимов та Ірина Геращенко (ЄС) - 42 100 та 46 300 грн;

Сергій Рахманін (Голос) - 44 200;

Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) - по 45 200.

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Серед інших депутатів можна виокремити борця Жана Беленюка (СН), який відвідав 33% засідань і отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п'ятий президент Петро Порошенко - 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук - 49 300 грн. Колишній журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський отримав 43 300 грн, а ексшоумен і пародист Олександр Скічко - 43 000 грн.

Найбільше в Раді заробив Руслан Стефанчук (59 300 грн), найменше - Анна Коваленко зі СН (15 900 грн), яка на початку вересня була призначена заступником глави ОП, у зв'язку з чим її депутатські повноваження були припинені.

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Повний список депутатів і зарплат (крім спікера і його заступників):



