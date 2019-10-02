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 Події, За кордоном
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Все про:вбивство (1917) українці (1119) Фінляндія (146)

 Озброєний мечем чоловік влаштував різанину в коледжі Фінляндії, загинула українка

У приміщенні коледжу у фінському місті Куопіо озброєний чоловік влаштував напад на студентів. В результаті загинула українка, ще 9 осіб були поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", цю інформацію підтвердили в українському посольстві у Фінляндіі.

Інцидент стався 1 жовтня близько 13:00 у коледжі Savo, який розташований на території торгового центру Herman. За словами очевидців, чоловік був озброєний мечем.

Поліція застосувала вогнепальну зброю, одну людину затримали, а постраждалих евакуювали. Поліція не коментувала те, наскільки серйозні тілесні ушкодження потерпілих.

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За повідомленням другого секретаря посольства Дмитра Гусєва, дівчина навчалася в цьому коледжі, де стався напад. Загибла була 1996 року народження, у Фінляндії вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ні України, ні Фінляндії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151698
 
 
 Топ коментарі
 
Надо его в трехстороннюю контактную группу записать от Украины, там бы он ничего плохого не сделал, только добро
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Самурай фигов, лучше бы харакирьнулся, меньше хлопот было бы окружающим.
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Одно нападение на всю Финляндию, а пострадала украинка.
Печально.
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Самурай фигов, лучше бы харакирьнулся, меньше хлопот было бы окружающим.
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Надо его в трехстороннюю контактную группу записать от Украины, там бы он ничего плохого не сделал, только добро
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Полиция не побоялась стрелять? Так ведь посадить могут. Ах да, там это нам не тут..
"повезло" однако, одна жертва и то украинка.
кстати, кто любит эзотерику - ведь это типо "знак" шоли? не буду Нострадамусом шоб сказать шо "знак" плохой Озброєний мечем чоловік влаштував різанину в коледжі Фінляндії, загинула українка - Цензор.НЕТ 3953
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Одно нападение на всю Финляндию, а пострадала украинка.
Печально.
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//муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии// - араб
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Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Угадайте с одного раза , гражданином какой страны был ее муж .
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Таких тварей, надо сразу отстреливать, как бешеных шакалов.
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і хто буде в беззбройному суспільстві це робити?
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Ну, мав проблеми з придбанням вогнепальної зброї.
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