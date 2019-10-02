 Озброєний мечем чоловік влаштував різанину в коледжі Фінляндії, загинула українка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", цю інформацію підтвердили в українському посольстві у Фінляндіі.

Інцидент стався 1 жовтня близько 13:00 у коледжі Savo, який розташований на території торгового центру Herman. За словами очевидців, чоловік був озброєний мечем.

Поліція застосувала вогнепальну зброю, одну людину затримали, а постраждалих евакуювали. Поліція не коментувала те, наскільки серйозні тілесні ушкодження потерпілих.

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За повідомленням другого секретаря посольства Дмитра Гусєва, дівчина навчалася в цьому коледжі, де стався напад. Загибла була 1996 року народження, у Фінляндії вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ні України, ні Фінляндії.