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 Скандал навколо бесіди Зеленського і Трампа не завадить США допомагати Україні, - Помпео

Спори адміністрації США з демократами з приводу літньої телефонної розмови президентів США і України - Дональда Трампа і Володимира Зеленського - не завадять Вашингтону і далі допомагати Києву.

Про це глава Держдепу Майк Помпео завив на пресконференції в Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо це робити навіть у ситуації, коли навколо цієї історії так багато шуму", - сказав він.

Помпео пояснив, що політика США щодо України при адміністрації Трампа не зазнає суттєвих змін. Вона націлена на те, щоб допомагати в боротьбі проти "російської загрози", а також - у наданні допомоги Києву, що прагне викорінити корупцію і побудувати сильну економіку.

Помпео також підтвердив, що був присутній поряд із Трампом під час його телефонної розмови із Зеленським. Раніше про це повідомляли американські ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Також читайте: Волкер і Йованович свідчитимуть у Конгресі США у справі про імпічмент: дати, - The Hill

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151694
 
 
 Топ коментарі
 
У порохошоблы траур . Помпео предал истинных путриотов Украины Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа не помешает США помогать Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 2988
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Цікаво було би послухати розмови нашого Вовчика з хуйлом.
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Естественно не помешает, ведь это уже заложено в их бюджет и Трамп никоим боком там не рулит Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа не помешает США помогать Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 6269 А там и выборы через год. И будет Байден преЗедентом!!!
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Та кто бы ни был. В США есть конгресс и сенат. Там, конечно, тоже не святые сидят, но, по крайней мере, вменяемые.
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Неизвестно кто будет президентом США. В любом случае Зеленский - первый президент Украины, который говорит с США и ЕС на равных как партнер, а не попрошайка.
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Ну, Зе приходится петлять нехило. Скандал навколо бесіди Зеленського і Трампа не завадить США допомагати Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 2283 Расхлебать эту кашу, оставленную в наследство, все равно будет непросто. Но я думаю, в конечном итоге все буде в ажуре.
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У порохошоблы траур . Помпео предал истинных путриотов Украины
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школотроник , снова ты ? а уроки зробив , га ? Скандал навколо бесіди Зеленського і Трампа не завадить США допомагати Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 3946
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Конечно, не помешает. Ведь любому вменяемому человеку ясно, что Украина не может быть в ответе за психическое здоровье Трампа. И, к счастью, в США не только Трамп рулит.
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Ну вменяемый был Обама:! Так что тебе полегчало? Принцип коррупции...Они хоть и сукины дети , но НАШИ сукины дети никто не отменял. Что гражданам Украины с этой возни политической. Вот ВОРЮГА Яценюк живёт под крылышком хозяина на Маями...и у него всё ОК! Приезжает на форумы раз в 3-4 месяца...проверяет ситуацию.....Ага, народ ещё не забыл...и опять США,
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А вы чего ждали? Что США возьмутся разруливать наши проблемы? США помогают и будут помогать ровно настолько, насколько это им выгодно и ровно до тех пор, пока интересы будут совпадать. И пока именно такой момент, нужно выжать из него как можно больше. В политике нет дружбы, в политике есть только временные союзники. И написанное вами никак не отменяет того факта, что США тоже должны расхлебывать свои внутренние проблемы сами. Хотят - пусть начинают импичмент, хотят - снова выбирают Трампа, но не вмешивая нас в свои мутки. Слава Богу, политикум США это понимает, в отличие от Трампа.
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В чем совпадение интересов США и Украины? США нужно перекрыть транзит москальского газа через Украину. Чтобы продавать в ЕС свой сжиженный. Украине наоборот транзит выгоден - она зарабатывает на нем миллиарды Если бы не Северные и Южные потоки - Украина бы получала 10 миллиардов долларов за транзит в год. Это 50% Украинского бюджета.
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Вот вот...но это позиция не восала,а государственника!
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А как вы думаете, для чего кацапстан строит СП-2? Не для того ли, чтобы обойти Украину? И когда кацапстан его построит, то получит еще один рычаг для шантажа Европы. Вот тогда Европе точно останется одно - снять штаны и приготовить вазелин. Транзит кацапского газа сохранить можно, но ценой капитуляции. Иначе Украина рано или поздно его теряет. Вы согласны на капитуляцию?
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Уточните каким каком?! Угольком? Тепловозами, сжижен. газом.....всё по завышенной цене...Джевелины за бабло?....А потом тут руководить...кому и кем быть, какую ЭКОНОМИЧЕСКУЮ политику проводить? *******. Украине уже пора становитя опять субъектом. ПНХ с поля упыри советчики.
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Ну зачем же тепловозами... Например, джавелинами.
Конгресс США утвердил продажу Javelin Украине на сумму $39 млн - Bloomberg
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/kongress-ssha-utverdil-prodazhu-javelin-ukraine-na-summu-39-mln-bloomberg-1316160.html
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Конечно, продажу. А вы что подумали? США не благотворительная организация, понимаете. И слава богу, что продажу. Потому что в политике помощь никогда бесплатной не бывает, за нее потом спросят. За подарки нужно благодарить той же монетой. А купил - значит, заплатил, и никаких претензий, все довольны.
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Ну 5 лет втирали же что это всё и на щару! Это же не просто внешнее управление бесплатно...а типа патроны!
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Не знаю, мне никто не втирал. Скандал навколо бесіди Зеленського і Трампа не завадить США допомагати Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 9285 Я всегда знала, что шары нет.
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Савои можно делать если деньги есть...более технологичные и современные.
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Ели бы можно было, то бы делали. Видать, не можно. И такое производство не наладить за пару месяцев. Почему раньше не начинали? Ну так это уже вопрос не ко мне.
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Да какая разница... Факт тот, что пока своих джавелинов нет. А раз нет, приходится покупать. И, кстати, продавать нам их начали вовсе не при Обаме. Мирному Обаме было совершенно безразлично, сколько жизней стоило Украине его миролюбие.
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Они уже есть, на складах....только бы не рванули как обычно перед ревизией.
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Да не больно то и разбежались помогать, больше на словах. Также как и Европа.
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Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа не помешает США помогать Украине, - Штайнмайер.
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Цікаво було би послухати розмови нашого Вовчика з ******.
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Дуже цікаво почути як Пеца пообіцяв Путіну цілий південний схід,але на заваді стали добробати
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скандал энтот - есть гибридна война рашиста ,против Украины.дабы отвлечь внимание от рашистского вмешательства в выборы в США и перевести стрелки на Украину...
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да нет никакого скандала🤣🤣
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Ющ - пчеловод, Янек - ёлка и венок, Порох мыздобулы и рошеновский барыга..... а Зеленский, скорей всего так и войдет в историю страны с этим - МОНИКА ЗЕЛИНСКИ!!!!!!!! Наверное самое обидное прозвище из всех....))))

Кстати, это МОНИКА ЗЕЛИНСКИ поюморней будет за все его гафнотворчество гафносатирика)))))
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