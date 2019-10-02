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Все про:Лавров (742) Росія (20065)

 "Формулу Штайнмаєра" підписали "на окремих аркушах паперу" і "не без проблем", - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" відбулося "не без проблем".

Про це він заявив на засіданні дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щодо "формули Штайнмаєра" - там не без проблем. Учора в Мінську всі учасники Контактної групи, включно з Донецьком і Луганськом, підписали "формулу Штайнмаєра", щоправда, зробили це на окремих аркушах паперу", - сказав Лавров.

"Очевидно, хтось вважає нижче своєї гідності ставити свій підпис поряд з підписом інших учасників, хоч під Мінськими домовленостями всі підписи стоять на одному аркуші", - додав він.

Лавров висловив сподівання, що це "протокольно суто косметична проблема".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151690
 
 
 Топ коментарі
 
Какждый трактует формулу штанмаера как хочет но я понимаю ее так:
"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 4182



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Моника уписалась.

девочку можно понять..... "Формулу Штайнмаєра" підписали "на окремих аркушах паперу" і "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 1835
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"Не он первый, не он последний". (с)
"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 177
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Где ваши доказательства (какую страну нужно любить), ей-богу, шо в лужу...
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Конь педальный, лови свою "формулу" на отдельных бумажках в 3 экз. и подотрись ею.

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значит "капитуляцию" готовили 4 года назад. лавров сдал папередников с потрохами.
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