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 Політика України
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Все про:Зеленський (3007) Медведчук (506) Формула Штайнмаєра (1)

 Підтримую підписання "формули Штайнмаєра", але не згоден із тим, як її трактує Зеленський, - Медведчук

Кум Путіна і лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що підтримує підписання так званої "формули Штайнмаєра", проте не згоден з тим, як трактує "формулу" президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії ОПЗЖ.

"Можу сказати, що це початок шляху. Ми підтримуємо подібні кроки з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на неконтрольованих територіях. Ми вважаємо, що "формула Штайнмаєра" - це принцип дорожньої карти з реалізації окремих пунктів Мінських угод. Ми виступаємо за те, що мінські угоди є безальтернативними. Вони мають бути виконані. і це може привести до миру і припинення бойових дій", - заявив Медведчук.

Нардеп пояснив, що згідно з цим документом, після проведення виборів на неконтрольованих територіях вводиться в дію на тимчасовій основі закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятий ще у вересні 2014 року.

"На постійній основі він набуває чинності після того, як ОБСЄ і відповідні контролюючі органи з боку ОБСЄ перевірять вибори на відповідність нормам БДІЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. - Ред.) і зроблять свій висновок. Тоді цей закон вступає на постійній основі в повну силу", - зазначив Медведчук.

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Також Медведчук заявив, що не згоден з тим, як трактує "формулу Штайнмаєра" президент Зеленський.

"Вчора пан Зеленський говорив з приводу так званого нового закону про особливий статус, тому що дія цього завершується 31 грудня поточного, 2019 року (у цьому він має рацію). Але неправий президент в іншому: справа в тому, що "формула Штайнмаєра" стосується саме того закону, який був прийнятий Верховною Радою і який є сьогодні, але заблокований", - сказав нардеп.

За його словами, президент неправий і в тлумаченні питання кордонів.

"Під час свого брифінгу Зеленський сказав про те, що це буде тоді, коли кордони будуть під контролем України. Це теж не відповідає ні "формулі Штайнмаєра", ні Мінським угодами. Тому що в Мінських угодах чітко записано, що контроль над кордоном між Україною і Росією починає встановлюватися в перший день після виборів і закінчується після внесення змін до Конституції щодо особливого статусу", - повідомив Медведчук.

Крім того, політик зазначив що закон про вибори має бути прийнятий Верховною Радою відповідно до Конституції України, але при цьому питання модальності виборів має бути узгоджене з Донецьком і Луганськом.

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Медведчук запевнив, що фракція підтримає ініціативи президента, спрямовані на виконання Мінських угод, в тому числі щодо реалізації "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151688
 
 
 Топ коментарі
 
Раз пидар согласен, значит для украинцев это зло и вредно!
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Кто бы сомневался? А, Зебы, помните, вы я писал, что платформенщики за смерть будут в связке со слугой нарида? Ну и где вы? Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 811
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Кто бы сомневался? А, Зебы, помните, вы я писал, что платформенщики за смерть будут в связке со слугой нарида? Ну и где вы? Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 811
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нам очень важно мнение Lvbnhj, любителя зелёной дужедякулы
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если тебя не тупить, то как ты узнаешь, что ты туп и надо как-то самообразовываться? Или ты уже смирился с такой участью?
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Слуга народа + жопоблок больше 300 голосов
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один большой зеленый жопоблок слуг двух господ
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Какие зебилы ? Тут основная масса ( зебило/коломойско-парашенских троллей) , зебилы на подобные сайты мне кажеться не заходят да и интересы у них другие
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Нет , но быдло бесит . Это оно создало кучмо , кучмо породило олигархов , сдало Украину и разворовало ее ( даже не янык и не азаров с юлькой ) и никто об этом не пишит. Підтримую підписання "формули Штайнмаєра", але не згоден із тим, як її трактує Зеленський, - Медведчук - Цензор.НЕТ 5250
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ай вей.. а мєртвєчуку ніхто не казав, що кордони між фєдєрастією і УКРАЇНОЮ встановлені ще з часів набуття Україною незалежності
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Раз ***** согласен, значит для украинцев это зло и вредно!
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Есть еще один *****, который не согласен. Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 421
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і шо? три роки пройшло! імплементував? відвів? шимпанЗЕ краще б в пороха повчитися як дурака в карти грати з партнерами і ******
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Шо, знову папєрєднiкi?..
Не насто***ло вiдмазувати провали Зе й команди папєрєднiками?
Це вже навiдть не смiшно.
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как зеля будет выкручиваться что граница под контролем банд сепаров это по украинскому законодательству
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а нариду разве не пихуй ?

нарид поддержит ЗЕ при любых раскладах
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граница под контролем рф. сепрам её не доверят.
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Хвалят подписанную капитуляцию кацапы и Медведчук. Это о многом говорит.
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2015 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2016 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2017 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2018 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2019 год - «Імплимеотація «Мінську» - це зрада!»

Я нічого не переплутав?
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2015 год - «Мінськ - зрада»
2016 год - «Мінськ - зрада»
2017 год - «Мінськ - зрада»
2018 год - «Мінськ - зрада»
2019 год - «Імплементація Мінську - це перемога. Главноє пєрєстать стрєлять»

Таке також було
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Таки да мудак ты напутал , не минские д-ти а формула штайнмаера на условиях пуйла Підтримую підписання "формули Штайнмаєра", але не згоден із тим, як її трактує Зеленський, - Медведчук - Цензор.НЕТ 6422 Даже обьяснять не хочеться , лубо ты троль либо кретин
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Говорити і обіцяти можна багато заради спасіння від наглого і підступного ворога. Тільки ж самогубством Україна не збиралася займатися. Відчуй різницю.
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Прав был Порошенко! Путину не нужна формула - ему нужна Украина!!!
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Iнсайд спешил фо зебобо:
"Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина."
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Да какие проблемы?! Нидерданды с Рашкой друганы, вон как дружно Нидерланды проголосовали за возвращение Рашки в ПАСЕ. И в строительстве СП-2 тоже Рашку поддержали. Так что договорятся с Путлером по поводу Цемаха, какие проблемы.
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Чукча пiсатель?
"Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому"
Де в цьому реченнi призвище на букву "Х"?
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Проблема в том, что в результате этого договорняка крайней сделают Украину.
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Да в любом случае Украина у Европы всегда крайняя. А Путлеру они за скидки на энергоносители только так задницу вылизывают.
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Маячня чи то порохобота , чи, просто , ідіо... .
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- Видишь суслика?
- Нет!
- И я не вижу. А он есть!(c)

Ящо щось супечить вашому свитогляду, то можливо ваш свiтогляд не істинна.
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і багато касирок підтримують таку ініціативу!
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Весь склад *жопоблока * ...
в Лугандон !.. Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 5316
..
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Медведчук в интервью российскому RT - "Дружба с Путиным для меня не обвинение, а высокая честь!" Кто бы сомневался что эта мразь действует в интересах Рашки.
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то что это тварь да.... но как назвать избирателей кто привел его в раду да еще второе место по рейтингу партий.... ублюдки кацапские ... эта погань хочет жить на украинской земле и вылизывать анус путину и его своре
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Ну, и шо это за формулу зеля подписал, которую каждый понимает по-своему? Её и выполнять так же будут. Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 8121
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Все не дождусь когда Медведчук станет Мертветчук.
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"Формула Штайнмайера, это - формула путина".
Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4729
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Кучма - последний из старой гвардии в этом процессе. У новых моральных колебаний бы не было.

"Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом. Об этом рассказал журналистам Сайдик на брифинге по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
Таким образом стороны нашли выход из тупиковой ситуации с подписанием «формулы Штайнмайера», так как не все участники согласны были подписываться под одним документом с остальными, пояснили РБК два собеседника, знакомых с ходом переговоров. По их словам, против был Леонид Кучма, не желающий ставить свою подпись рядом с подписями представителей непризнанных республик.
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То он для своих лохов так трактует! Не волнуйтесь там с кумом. Всё идёт по плану!
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Для своих лохов(73%) одно, для своих хозяев другое.
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було 5 рочків, шоб не віддати Україну *****.
І не віддав.

Але нова команда це виправить
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Вже і ***** радіє, і Медведчук, а зебіли і досі не вірять, що їхній мальчік зрадив державу.
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Да. Але я би порадила тій частині вже припинити вдавати з себе патріотів.
І особливо мовчати за мову, а не розпинатися про неї на РФ.
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Ще в 2014 в ольгінці набирали осіб зі знанням української. Весь інет тоді гудів. А чого вартий безногий терорист Степан Мазура?- Строче псевдопатріотичні висери просто з Москви.
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Некоторые верят, но оправдываются, мол, - а што ему оставалась делать, если Петя нашему мальчику коварно в трусы насрал?
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всё ждал, когда эта падаль подпоёт пороховате.
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вот такая коалиция слуги + зажопы ))))
вот и выплыли истинные лица )))
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Интересно, вот скоро эта старая гнида сдохнет. И где его зароют? В параше или тут у нас, на Байковом? Если на Байковом, то через годик перезароют на помойке или свинарнике.
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ооо...да! от именно его мнение и видение "формулы" так важно для Украины!
ну если такое говно хвалит сотворенное...то таки да... отпали последние сомнения,
что из того роя.... для Украины не зажжужит ни***
а вы заметили, что из окон и балконов стали пропадать затрепанные на дождях и ветру наші жовто-блакитні надії і гордощі... нема стічок на сумках.. хіба тільки на заплічниках-рюкзаках у воїнів на вокзалі ...нема "вишиванок-стрічок" на капотах автівок... і до чого це я? х/з...
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...как ее трактует Заленский, так и будут вести перговры. Что тут непонятно?
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Хлопчику, скільки тобі рочків? я тебе розчарую зубної феї і діда мороза з сантою в природі не існує.
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Зелю і Медведчука до стінки!!! Вони обидва союзники кацабських окупантів!
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От правда одне "але"...Але чому не в Зеленьского, а у Порошенко за останні п"ять років з"явився с Медведчуком спільний бізнес автогазу, а по факту монополізували ринок вони вдвох? І хто витягнув Мертвечука з праху історії знову в політику?
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Хотелось ,чтобы Метверчуки трактовали формулы в тюрьме или в канаве.
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Оооо, если Моника в таком темпе будет удовлетворять всех сутенёров, то плечевые рискуют остаться без работы.
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"Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", ..." - Медведчук - это все, что нужно знать о содержании формУлы.
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Первым пунктом в формуле нужно зафигачить этого Чахлика Невмирущего...
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Вороги згодні з планом штанмаєра. Зелені абізяни думають, що вони їм бажають добра. Розчарування буде великим
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Проснулся главный **** трактовальщик мертвечук
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Да не партесь, Моника и ему соснет. Так что медвечук будет довольный.
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формули штайнмайера тупо не існує 2016 рік

https://twitter.com/i/status/1179354519752364039
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кто эта Медведчук, чтобы не соглашаться с президентом? Молчало бы чучело.
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лукавое рашистское словоблудие-"поддерживаю, но не согласен"- поддерживаю то,что рашисту выгодно ,и совсем не согласен.с тем,что еще что-то украинское осталось...
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Передайте г-ну Ведмідьчуку, что г-ну Чепушилину глубоко насрать на то,чтодумает пан Зеленский.
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Хіба хтось сумнівається в світогляді кума *****?
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Ти диви,воно поддєржує.А хто тебе питає? Ти скажи сволото за що ти Стуса поміг упакувати?
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В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».
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