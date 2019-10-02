 Підтримую підписання "формули Штайнмаєра", але не згоден із тим, як її трактує Зеленський, - Медведчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії ОПЗЖ.
"Можу сказати, що це початок шляху. Ми підтримуємо подібні кроки з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на неконтрольованих територіях. Ми вважаємо, що "формула Штайнмаєра" - це принцип дорожньої карти з реалізації окремих пунктів Мінських угод. Ми виступаємо за те, що мінські угоди є безальтернативними. Вони мають бути виконані. і це може привести до миру і припинення бойових дій", - заявив Медведчук.
Нардеп пояснив, що згідно з цим документом, після проведення виборів на неконтрольованих територіях вводиться в дію на тимчасовій основі закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятий ще у вересні 2014 року.
"На постійній основі він набуває чинності після того, як ОБСЄ і відповідні контролюючі органи з боку ОБСЄ перевірять вибори на відповідність нормам БДІЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. - Ред.) і зроблять свій висновок. Тоді цей закон вступає на постійній основі в повну силу", - зазначив Медведчук.
Також Медведчук заявив, що не згоден з тим, як трактує "формулу Штайнмаєра" президент Зеленський.
"Вчора пан Зеленський говорив з приводу так званого нового закону про особливий статус, тому що дія цього завершується 31 грудня поточного, 2019 року (у цьому він має рацію). Але неправий президент в іншому: справа в тому, що "формула Штайнмаєра" стосується саме того закону, який був прийнятий Верховною Радою і який є сьогодні, але заблокований", - сказав нардеп.
За його словами, президент неправий і в тлумаченні питання кордонів.
"Під час свого брифінгу Зеленський сказав про те, що це буде тоді, коли кордони будуть під контролем України. Це теж не відповідає ні "формулі Штайнмаєра", ні Мінським угодами. Тому що в Мінських угодах чітко записано, що контроль над кордоном між Україною і Росією починає встановлюватися в перший день після виборів і закінчується після внесення змін до Конституції щодо особливого статусу", - повідомив Медведчук.
Крім того, політик зазначив що закон про вибори має бути прийнятий Верховною Радою відповідно до Конституції України, але при цьому питання модальності виборів має бути узгоджене з Донецьком і Луганськом.
Медведчук запевнив, що фракція підтримає ініціативи президента, спрямовані на виконання Мінських угод, в тому числі щодо реалізації "формули Штайнмаєра".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Не насто***ло вiдмазувати провали Зе й команди папєрєднiками?
Це вже навiдть не смiшно.
горіти вам у пеклі!
нарид поддержит ЗЕ при любых раскладах
2016 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2017 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2018 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2019 год - «Імплимеотація «Мінську» - це зрада!»
Я нічого не переплутав?
2016 год - «Мінськ - зрада»
2017 год - «Мінськ - зрада»
2018 год - «Мінськ - зрада»
2019 год - «Імплементація Мінську - це перемога. Главноє пєрєстать стрєлять»
Таке також було
"Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина."
"Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому"
Де в цьому реченнi призвище на букву "Х"?
- Нет!
- И я не вижу. А он есть!(c)
Ящо щось супечить вашому свитогляду, то можливо ваш свiтогляд не істинна.
в Лугандон !..
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"Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом. Об этом рассказал журналистам Сайдик на брифинге по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
Таким образом стороны нашли выход из тупиковой ситуации с подписанием «формулы Штайнмайера», так как не все участники согласны были подписываться под одним документом с остальными, пояснили РБК два собеседника, знакомых с ходом переговоров. По их словам, против был Леонид Кучма, не желающий ставить свою подпись рядом с подписями представителей непризнанных республик.
І не віддав.
Але нова команда це виправить
І дуже рада!
І особливо мовчати за мову, а не розпинатися про неї на РФ.
вот и выплыли истинные лица )))
ну если такое говно хвалит сотворенное...то таки да... отпали последние сомнения,
что из того роя.... для Украины не зажжужит ни***
а вы заметили, что из окон и балконов стали пропадать затрепанные на дождях и ветру наші жовто-блакитні надії і гордощі... нема стічок на сумках.. хіба тільки на заплічниках-рюкзаках у воїнів на вокзалі ...нема "вишиванок-стрічок" на капотах автівок... і до чого це я? х/з...
https://twitter.com/i/status/1179354519752364039
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».