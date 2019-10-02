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 Суспільство
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Все про:Кіпіані (11) Медведчук (506) Стус (29) суд (5563)

 Медведчук вимагає заборонити продаж книги про Стуса: розпочалося засідання суду

Суд 2 жовтня розпочав розгляд справи за позовом народного депутата України від фракції "Опозиційна платформа - За життя", кума російського президента Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані з вимогою заборонити книгу останнього "Справа Василя Стуса".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Так, Медведчук подав позов "про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та заборону розповсюдження книги".

Крім того, позов стосується не тільки самого Кіпіані, а й ТОВ "Видавництво "Віват" та ПП "Юнісофт".

За словами Кіпіані, позов стосується двох публікацій у книзі, "в яких описуються колізії із захистом Віктором Медведчуком поета і члена української-гельсінської групи Василя Стуса".

"Він був державним призначеним адвокатом і, як багато інших державних адвокатів в часи Радянського Союзу, він виконував роботу, як міг. Досвід показав, в порівнянні з іншими адвокатськими історіями того часу, він не дуже якісно захищав. Більше того, він допустив деякі речі, які, на мій погляд, з моральних і етичних причин, навіть через 40 років, пробачати не можна", — наголосив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позов Медведчука з вимогою заборонити книгу про Стуса - тиск на свободу слова, - гендиректорка видавництва "Віват" Орлова

На його думку, такий позов є свідченням спроби тиску на свободу слова.

Про намір Віктора Медведчука подати позов до Вахтангу Кіпіані стало відомо наприкінці серпня.

За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151685
 
 
 Топ коментарі
 
Когда уже наконец запретят Медведчука?
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Юлия Мостовая дала характеристику этому врагу....Особь патологически ненавидящая Украину и всё Украинское!
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А чего этот российский фашист с кгбистским прошлым так недоволен. В ответ закрыть нахрен его говноканалы!
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Когда уже наконец запретят Медведчука?
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никогда . это кум будущего президента Украины
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Сорри, позволю себе поправить Вас, завалят Медведчука.
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Хм....тяжко...охраны валом, невоенизированные подразделения, оно спонсор ММА и прочих группировок единоборств.
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А чего этот российский фашист с кгбистским прошлым так недоволен. В ответ закрыть нахрен его говноканалы!
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Так кто-же закроет? Зебилам выдали неголосование за продление лицензии 112 канала за лишение его последней. Зебилы на ура поверили. Хотя лицензия кончилась еще в сентябре 2018 года и больше не продлевалась, да и канал в сетях вещает, как и вещал.
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Не говноканалы надо закрывать, а самого мертвечука.
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Юлия Мостовая дала характеристику этому врагу....Особь патологически ненавидящая Украину и всё Украинское!
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иногда лучше промолчать, книгу то прочитает несколько тысяч, а теперь вся страна узнает
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Пять лет было на что? Посадить? А сейчас что мешает?
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Дмитрику, а не пішов би ти .... Тільки і вмієш, що тупі "жабки" клепати. Розуму, як у мушлі.
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за пять лет войны пропагандист сделал десятки тысяч(!) перепечаток из сайтов ДНР и РФ. Но так и не научился писать комменты собственноручно. То что изредка пишет пропагандист назвать комментами сложно: Вис.....соя !?/ І ця юда ..!? /...На *пецика * ? ...Т /Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ......*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../......Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !? Дай *сцилочку*
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На днях показывали интервью дессидента которому Медведчука навязали. Челу прокурор требовал 3 года......После выступления Мертвечука....Ублюдок АДВОКАТ!!!!!! Потребовал у суда добавить год и 9 месяцев , типа он прошлый срок не досидел. Судьи и прокуроры были сами в шоке. Вот такие дела малята.
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Только родственники и члены семьи могут такое требовать.
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Вот говорят, что у народа на руках куча оружия. Почему же это ***** еще живое? Тут или врут про оружие, или народ хилый. В США такого нац. предателя уже давно отправили бы к предкам.
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Из семьи полицая, родилось в Красноярском крае.........СОВОК...и вдруг это всплывает в главном Универе Украины!!!! Потом после первого курса, в дружине с 20мя подельниками избили человека...Приговор по 2 года.........И вдруг отменили и восстановили!!! Вы в это верите........?
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Снова будет рассказывать сказки про то, что закон тогда был другой...Медведчук требует запретить продажу книги о Стусе: началось заседание суда - Цензор.НЕТ 6132
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історія тюрми народів срср - це ще не вся історія людства
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Боротися за незалежну українську державу безперечно є порушенням "закону" тюрми народів - радянської імперії, збудованої на деспотії, крові і брехні
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Издателям нужно срочно приступить к продаже книги, ажиотаж обеспечен Медведчуком.
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**** медвечукская Патриотов сажала, уйло в опу целует, Украину сдает.

Пора уже браться за него!
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Медведчук в интервью рашинскому RT - "Дружба с Путиным для меня не обвинение, а высокая честь!" Мразь путинская.
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Кто бы не пришёл к власти, есть люди которых никто не трогает!
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Раньше говорили ,ну штоже посмотрим если зелесопля попробует глянуть всторону кацапии мы его сразу, того , на ростов, вчера воткрытую слили Украину, вечером слабые потуги возражения.Мертведчучка этот ярый кацапо-сепар, вытворяет всё что хочет в этой стане, а он же вторая половинка х-йла ла ла ла
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палач требует запретить книгу о его жертве. сюрр.
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хто там ближче до міністерства освіти --швидко внесіть цю книжку в шкілний курс!
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Що хоче Медведчук, подобається йому то не на користь Україні а на шкоду і дуже велику. Це падло за все своє підле життя тільки шкодило Україні її патріотам, захисникам. Медведчук і його посіпаки породження пекла, злодії кучміських та яникових часів, які користуючись гебівським прикриттям і сприянням паханів розікрали майно держави України і зраджують, зраджують .... Пора всіх Мертвечуків, шуфричів, бойків ... викинути з України за зраду і допомогу агресора, грабунок державного майна.
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Василий Стус и через 40 лет эту мразь мертведчука достал.Вертится,**** проросийская,как уж на сковородке. Хоть бы через 40 лет эту мразь путинскую на кол посадили.
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И самый главный из "ПИЗ..ЦОВ", для Медведчука, как адвлката - ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ ПОДЗАЩИТНЫМ, ПРИ ЕГО КАТЕГОРИЧЕСКОМ ЕЁ ОТРИЦАНИИ!!! ТАКОГО, в мировой адвокатской практике, не знают до сих пор... Впору признать "феномен Медведчука"!!!
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А украинцы просят Запретить медведчука.
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Смотрел фильм про Стуса, если честно, то он оскорбителен в первую очередь для самого Стуса. Книгу обязательно прочту, но думаю тоже бред.
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