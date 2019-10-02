 Військові аеродроми адаптують до стандартів НАТО, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У Повітряних силах спільно з Управлінням регулювання діяльності державної авіації України завершується розроблення нормативно-правової бази щодо адаптації мережі військових аеродромів до стандартів Альянсу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже напрацьовано низку змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів і злітно-посадкових майданчиків державіації України.

"Зміни розроблено на підставі узагальненої міжнародної практики сертифікації аеродромів і положень чинного Повітряного кодексу України. Крім того, в документі враховано результати досліджень із забезпечення безпеки польотів повітряних суден, а також нормативні документи, стандарти і практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та Організації Північноатлантичного договору", - повідомив начальник інженерно-аеродромної служби тилу логістики Командування ПС ЗСУ Віталій Застава.

Правила містять вимоги щодо облаштування аеродромів і вертодромів, а також злітно-посадкових майданчиків з метою гарантування безпеки польотів за визначених експлуатаційних мінімумів. В інженерно-аеродромній службі тилу логістики очікують, що новий документ набуде чинності ще до кінця року.

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