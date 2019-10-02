EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1333  23
Все про:Міноборони (2828) НАТО (2084) аеродром (20) ЗСУ (348)

 Військові аеродроми адаптують до стандартів НАТО, - Міноборони

У Повітряних силах ЗСУ розробляється нормативно-правова документація, яка дасть змогу облаштувати мережу військових аеродромів, вертодромів і злітно-посадочних майданчиків за стандартами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У Повітряних силах спільно з Управлінням регулювання діяльності державної авіації України завершується розроблення нормативно-правової бази щодо адаптації мережі військових аеродромів до стандартів Альянсу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже напрацьовано низку змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів і злітно-посадкових майданчиків державіації України.

"Зміни розроблено на підставі узагальненої міжнародної практики сертифікації аеродромів і положень чинного Повітряного кодексу України. Крім того, в документі враховано результати досліджень із забезпечення безпеки польотів повітряних суден, а також нормативні документи, стандарти і практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та Організації Північноатлантичного договору", - повідомив начальник інженерно-аеродромної служби тилу логістики Командування ПС ЗСУ Віталій Застава.

Правила містять вимоги щодо облаштування аеродромів і вертодромів, а також злітно-посадкових майданчиків з метою гарантування безпеки польотів за визначених експлуатаційних мінімумів. В інженерно-аеродромній службі тилу логістики очікують, що новий документ набуде чинності ще до кінця року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращі автомобілі і бронетехніку для ЗСУ виберуть на змаганнях, - Кривонос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151681
 
   
 Топ коментарі
 
Пыль в глаза и дымовая завеса
 показати весь коментар
 
Военные аэродромы адаптируют к стандартам НАТО, - для чого, якщо йдемо у тайожний союз?
 показати весь коментар
 
а что петя 5 лет делал?🤣🤣
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нафига это было оглашать? Щас какой-нить ипанутый барышевский судья запретит...
 показати весь коментар
 
 
а нам тетя Сюмар сказала, шо Зе отказался от ПДЧ в НАТу)
 показати весь коментар
 
 
Зачем ? Франция и Германия "не видят" российской армии на Донбассе.
Так они её не увидят ни в Киеве, ни в Одессе, ни во Львове.
Какой толк с этого НАТО ?
 показати весь коментар
 
 
Хм....опять пиар ...а по тихому делать? И где бабло для этого? А мозги у коррумпированных "делальщиков" тоже перепрограммируют на НАТО?
 показати весь коментар
 
Военные аэродромы адаптируют к стандартам НАТО, - для чого, якщо йдемо у тайожний союз?
 показати весь коментар
 
 
Нафига переводить деньги. Ведь курс понятен - НАТО становится нашим врагом. А рашистские самолеты могут взлетать с полевых аэродромов. Теперь раша будет нас защищать от агрессивно озабоченной европы, или от кого то там еще зеленая братва пока не опредилилась с образом врага.
 показати весь коментар
 
 
130лет Украину грабили, украинцев убивали на их место привозили маргиналов-кацапов, а ты хочешь за 5ть лет все? Иди науй за поребрик! Хотя вижу ты уже и так там!
 показати весь коментар
 
 
больше чем мы сами никто так не грабил украину
 показати весь коментар
 
Так я же и говорю что вам пора за поребрик!
 показати весь коментар
 
а смысл в этом , ведь по формуле штанмаера-путина в раду после вгыдоров в парламент зайдут сепары с ордло и заблокируют все интеграцию в НАТО И ТД.
 показати весь коментар
 
 
Странно, что это не сделал порошенко. Ведь времени было достаточно. Хотя, что тут странного - думал исключительно о личном обогащении...
 показати весь коментар
 
 
Зачем? Что бы потом когда зеленое чмо сдаст Украину паРаше переделывать под стандарты паРаши?
 показати весь коментар
 
Зараз соєві мєтєрасти вам все докладно розкажуть про цю зраду зрадну Військові аеродроми адаптують до стандартів НАТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8396
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору