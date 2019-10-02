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 Політика України
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Все про:Зеленський (3007) Лукашенко (409) Офіс Президента (116)

 В Офісі Президента підтвердили участь Зеленського і Лукашенка в II Форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня

4 жовтня Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком візьме участь у II Форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться в м.Житомирі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час запланованих переговорів глав держав буде обговорюватися широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва.

Крім того, в рамках Форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співпрацю між регіонами України та Білорусі.

Також читайте: Зеленський і Лукашенко 4 жовтня візьмуть участь у ІІ Форумі регіонів України та Білорусі, - "Інтерфакс-Україна"

Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі в кінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151680
 
 
 Топ коментарі
 
ЗАЧЕМ УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ ЛУКАШЕНКО
4 октября в Житомире впервые встретятся наш Президент Зеленский и вечный президент Беларуси Александр Лукашенко. Важная это встреча? Да, важная.
1) Лукашенко всячески поддерживает Зеленского и Украину. Это он так троллит Путина. Но нам все равно. Поддерживает - спасибо.
2) Беларусь - наш сосед. Президент Зеленский налаживает отношения Украины с соседями.
3) Лукашенко - просто политический динозавр. Лавировал, лавировал - и вылавировал. Только что отказал (!) Путину в размещении военной базы. Батька - гений политики (хотя и социалистический гений). Учиться у него сам Б-г велел.
4) Батька рассчитывает на помощь Украины в его попытках заигрывать с Западом. Теперь, когда Президент Зеленский стал политической суперзвездой, - почему бы не помочь (в интересах Украины, разумеется)
Welcome to Ukraine, Bat'ka Lukashenko
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Форум регионов РФ ? 😵. Уже ??? 😱
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ЗАЧЕМ УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ ЛУКАШЕНКО
4 октября в Житомире впервые встретятся наш Президент Зеленский и вечный президент Беларуси Александр Лукашенко. Важная это встреча? Да, важная.
1) Лукашенко всячески поддерживает Зеленского и Украину. Это он так троллит Путина. Но нам все равно. Поддерживает - спасибо.
2) Беларусь - наш сосед. Президент Зеленский налаживает отношения Украины с соседями.
3) Лукашенко - просто политический динозавр. Лавировал, лавировал - и вылавировал. Только что отказал (!) Путину в размещении военной базы. Батька - гений политики (хотя и социалистический гений). Учиться у него сам Б-г велел.
4) Батька рассчитывает на помощь Украины в его попытках заигрывать с Западом. Теперь, когда Президент Зеленский стал политической суперзвездой, - почему бы не помочь (в интересах Украины, разумеется)
Welcome to Ukraine, Bat'ka Lukashenko
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Учиться у Лукашенко? Вы там что, окончательно мозгами ********?

В Офісі Президента підтвердили участь Зеленського і Лукашенка в II Форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня - Цензор.НЕТ 8682
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две партии регионов сойдутся на шашлычок
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Чтобы экономика страны нормально развивалась надо сломать хребет коррупции. Порошенко это и не подумал сделать, наоборот по сути стал Гарантом коррупции. Сделает ли это Зеленский пока что вопрос. Сейчас видно как он раздает должности неким одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?!
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Это Карлссон борец с коррупцией? Видать сегодня не выспались или похмелиться не дали. В Офісі Президента підтвердили участь Зеленського і Лукашенка в II Форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня - Цензор.НЕТ 7832
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Сааакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию. Соскучился по хинкали. В Офісі Президента підтвердили участь Зеленського і Лукашенка в II Форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня - Цензор.НЕТ 5710
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Порошенко постоянно ездил на фронт, в ЕС, проводил массу мероприятий по укреплению страны и укреплению евроатлантического курса, а это позорище, что делает? Откуда сколько зэбилов в стране, что выбрали его?(((
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Толку нам от этого ЕС. Вся их помощь последние пару лет -- это "серьёзная обеспокоенность" попеременно с "глубокой озабоченностью", а сами за нашей спиной с путлером ручки жмут, газопроводы строят и бабло делают. Беларусь же нам очень важна. Лука уже открыто выражает тревогу насчёт растущих аппетитов кремлёвской мафии. Уже только поэтому он наш ситуативный союзник, причём с развитой тяжёлой промышленностью, в том числе и двойного назначения, и не самой последней в Европе экономикой. Дружба с ним нам сейчас важнее дружбы с германцами или итальянцами, которые под пуйла легли окончательно и бесповоротно.
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понимаете, у нас тут демократия. Народ лучше знает куда должен презедент.
И этот презедент самый честный!
Ни копейки не украл. Сам все заработал. Вы только представьте как ему было сложно. Вы посмотрите, почти весь бизнес убыточен а он как то выживал.
Так что сойдемся гдето по серединке!
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Совку Зеленскому намного комфортнее в компании таких же совков, как и он. А тут Европа какая-то непонятная, ни выпить, ни поговорить по душам в бане. Короче, остаемся с братьями навек, малороссы.
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при потрохе такого не бьіло, тот все по багамам по тихому, а єтот аж в житомир и ***** за гос деньги.
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Ню-ню ... приїжджайте, блазень і колгоспник.
У нас на Михайлівській прапорів начіпляли білоруських і українських ... на будівлі пед-унівнрситету ... офіціоз буде в драмтеатрі ... білоруська делегація (частина) приїхали вже сьогодні.
Завтра іду в собор ...
Побачу, наскільки зачистять центр міста.
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Лукашенко по сути лег под Путина за дешевый газ, а экономика страны как была в заднице так и осталась. Ничего путнего Лукашенко не добился за 25 лет, хотя практически едионолично руководит страной.
Кстати, при голосовании в ООН Белоруссия всегда поддерживает Рашку, выступает против Украины.
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А это что ещё за "союз меча и орала"?
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Это хорошо. И Беларуси есть чему поучиться. У них все заводы и фабрики работают. И несмотря на санкции, много инвесторов. Потому что стабильность.
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С диктаторами совковыми решил дружбу водить😂
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