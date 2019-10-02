 В Офісі Президента підтвердили участь Зеленського і Лукашенка в II Форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Під час запланованих переговорів глав держав буде обговорюватися широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва.
Крім того, в рамках Форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співпрацю між регіонами України та Білорусі.
Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі в кінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.
4 октября в Житомире впервые встретятся наш Президент Зеленский и вечный президент Беларуси Александр Лукашенко. Важная это встреча? Да, важная.
1) Лукашенко всячески поддерживает Зеленского и Украину. Это он так троллит Путина. Но нам все равно. Поддерживает - спасибо.
2) Беларусь - наш сосед. Президент Зеленский налаживает отношения Украины с соседями.
3) Лукашенко - просто политический динозавр. Лавировал, лавировал - и вылавировал. Только что отказал (!) Путину в размещении военной базы. Батька - гений политики (хотя и социалистический гений). Учиться у него сам Б-г велел.
4) Батька рассчитывает на помощь Украины в его попытках заигрывать с Западом. Теперь, когда Президент Зеленский стал политической суперзвездой, - почему бы не помочь (в интересах Украины, разумеется)
Welcome to Ukraine, Bat'ka Lukashenko
И этот презедент самый честный!
Ни копейки не украл. Сам все заработал. Вы только представьте как ему было сложно. Вы посмотрите, почти весь бизнес убыточен а он как то выживал.
Так что сойдемся гдето по серединке!
У нас на Михайлівській прапорів начіпляли білоруських і українських ... на будівлі пед-унівнрситету ... офіціоз буде в драмтеатрі ... білоруська делегація (частина) приїхали вже сьогодні.
Завтра іду в собор ...
Побачу, наскільки зачистять центр міста.
Кстати, при голосовании в ООН Белоруссия всегда поддерживает Рашку, выступает против Украины.