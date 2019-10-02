 60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра" і лише 8% однозначно підтримують, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті соцгрупи "Рейтинг".

Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 68% опитаних вважають Росію країною-агресором відносно України. 23% – протилежної думки, 10% – не визначилися. Ставлення до цього питання має регіональні та електоральні відмінності: якщо на Заході та у Центрі не менше 70% вважають Росію агресором, то на Півдні таких – половина, на Сході 40% (тут 47% – протилежної думки). Серед прихильників парламентських політичних сил відмінна від інших думка переважає серед симпатиків партії "Опозиційна платформа – За життя", де дві третини не вважають Росію агресором.





Водночас більше половини опитаних підтримують невоєнні заходи з врегулювання питання окупованого Донбасу: 34% виступають за припинення військових дій і визнання цих територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту, 23% – за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Натомість 23% виступають за продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі і лише 6% – за відділення цих територій від України. Воєнний шлях вирішення питання має найбільшу підтримку серед мешканців Заходу країни, надання автономії окупованим територіям – на Півдні та Сході. В електоральному розрізі найбільше симпатиків автономії окупованого Донбасу серед прихильників партії Опозиційна платформа – За життя, воєнного вирішення питання – серед симпатиків "Європейської Солідарності" та "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формулу підписано, і зараз представники "нормандської четвірки" почнуть працювати над підготовкою до саміту, - Пєсков





Ведення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту підтримують 55%, проти – 26%. Проведення на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів після здобуття контролю над всієї окупованою територією підтримують 53%, не підтримують – 19%. Проведення на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів під контролем ОБСЄ підтримують 43% опитаних, не підтримують – 27%.

Натомість ряд ініціатив стосовно окупованого Донбасу не користуються підтримкою серед населення. Зокрема, амністію учасників незаконних збройних формувань, які воюють на стороні т.зв. ДНР та ЛНР не підтримують 48%, підтримують – 27%. Надання права місцевим радам окупованих територій створювати загони народної міліції не підтримують 43%, підтримують – 27%. Введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, включно з російським контингентом не підтримують 61%, підтримують – лише 17%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національний Корпус ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції: масові акції прокотилися Україною

Дві третини опитаних не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання, відому як "Формула Штайнмаєра". 23% висловилися проти цієї ідеї, 18% – підтримали її.

Фото: сайт соцгрупа "Рейтинг"

Такі ініціативи, як проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу за будь-яких умов, амністія учасників незаконних збройних формувань, надання права на створення загонів народної міліції мають відносно більшу підтримку у східних регіонах країни та серед прихильників партії "Опозиційна платформа – За життя". Натомість введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту підтримуються відносно більше мешканцями Заходу та Центру. Введення миротворців ООН з російським контингентом не мають переважної підтримки у жодному із макрорегіонів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти "Правого сектора" мітингують під Радою проти "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 21-25 вересня 2019 р.