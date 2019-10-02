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 60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра" і лише 8% однозначно підтримують, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Соціологічна група "Рейтинг" провела серед українців опитування щодо того, що вони думають про "формулу Штайнмаєра" і як бачать вирішення питання окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті соцгрупи "Рейтинг".

Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 68% опитаних вважають Росію країною-агресором відносно України. 23% – протилежної думки, 10% – не визначилися. Ставлення до цього питання має регіональні та електоральні відмінності: якщо на Заході та у Центрі не менше 70% вважають Росію агресором, то на Півдні таких – половина, на Сході 40% (тут 47% – протилежної думки). Серед прихильників парламентських політичних сил відмінна від інших думка переважає серед симпатиків партії "Опозиційна платформа – За життя", де дві третини не вважають Росію агресором.

60% українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра і лише 8% однозначно підтримують, - опитування 01
60% українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра і лише 8% однозначно підтримують, - опитування 02

Водночас більше половини опитаних підтримують невоєнні заходи з врегулювання питання окупованого Донбасу: 34% виступають за припинення військових дій і визнання цих територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту, 23% – за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Натомість 23% виступають за продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі і лише 6% – за відділення цих територій від України. Воєнний шлях вирішення питання має найбільшу підтримку серед мешканців Заходу країни, надання автономії окупованим територіям – на Півдні та Сході. В електоральному розрізі найбільше симпатиків автономії окупованого Донбасу серед прихильників партії Опозиційна платформа – За життя, воєнного вирішення питання – серед симпатиків "Європейської Солідарності" та "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формулу підписано, і зараз представники "нормандської четвірки" почнуть працювати над підготовкою до саміту, - Пєсков

60% українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра і лише 8% однозначно підтримують, - опитування 03
60% українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра і лише 8% однозначно підтримують, - опитування 04

Ведення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту підтримують 55%, проти – 26%. Проведення на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів після здобуття контролю над всієї окупованою територією підтримують 53%, не підтримують – 19%. Проведення на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів під контролем ОБСЄ підтримують 43% опитаних, не підтримують – 27%.

60% українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра і лише 8% однозначно підтримують, - опитування 05

Натомість ряд ініціатив стосовно окупованого Донбасу не користуються підтримкою серед населення. Зокрема, амністію учасників незаконних збройних формувань, які воюють на стороні т.зв. ДНР та ЛНР не підтримують 48%, підтримують – 27%. Надання права місцевим радам окупованих територій створювати загони народної міліції не підтримують 43%, підтримують – 27%. Введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, включно з російським контингентом не підтримують 61%, підтримують – лише 17%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національний Корпус ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції: масові акції прокотилися Україною

60% українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра і лише 8% однозначно підтримують, - опитування 06

Дві третини опитаних не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання, відому як "Формула Штайнмаєра". 23% висловилися проти цієї ідеї, 18% – підтримали її.60% українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра і лише 8% однозначно підтримують, - опитування 07
Фото: сайт соцгрупа "Рейтинг"

Такі ініціативи, як проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу за будь-яких умов, амністія учасників незаконних збройних формувань, надання права на створення загонів народної міліції мають відносно більшу підтримку у східних регіонах країни та серед прихильників партії "Опозиційна платформа – За життя". Натомість введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту підтримуються відносно більше мешканцями Заходу та Центру. Введення миротворців ООН з російським контингентом не мають переважної підтримки у жодному із макрорегіонів.

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Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 21-25 вересня 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151676
 
 
 Топ коментарі
 
До влади прийшли аферисти, які маскують капітуляцію під мир.
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А помните, как Моника на инаугурации уронила удостоверение президента?
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ну це ж зелені ідіоти.
вони списали десятилітній план розвитку держави з оонівських джерел.
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А це означає, що ЖОДЕН мирний план між Лугандоном і Україною не буде ухвалений двома сторонами. Лугандонцям підходить такий план, коли українці будуть закидувати їх баблом і всім іншим салом з ковбасою, як контрибуцією переможеної країни, а самі не будуть сувати до них свій писок, а українцям підходить такий план, коли всі українофобські лугандони знімуться і ******* кудись до паРаши. А українофобів в Лугандоні майже всі. Тому на щось середнє навіть сподіватись не слід.
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Зеленський ВІДМОВИВСЯ говорити про "формулу Штайнмаєра" з трибуни Ради
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/2/722788

Главное ,чтобы Зеленский помнил историю Германии, как подписали в 1918 мир, кто подписал со стороны Германии и почему после этого на таких лозунгах к власти пришел Гитлер и кто ответил потом за мир 1918 года....Это второе, первое - еще летом оказывается они договорились об формуле Штаймаера - не разу ее не опубликовав.

Не зря же Штайнмайер так покровительственно хлопал Зелю по щечке
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Судя по вчерашнему брифингу, Зюзий и сам толком ничего не знает..
Если человек понимает суть происходящего, возможные последствия, и есть план решения, он сам расскажет об этом,
но Зе прочитал по бумажке, что ему написали, общими тезисами ответил на несколько вопросов и быстренько сбежал от дальнейших вопросов
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Простая арифметика 73% - 8% = 65% абсолютно тупых зе-билов, обманувшихся в голобородьке
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Є зараз фішка. Робити на лобі собі татуху - "Антізебіл". Ще на вулиці не бачив, але кажуть, що є такі
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Зебіли стоять в чергах. Тату- салони перегружені роботою
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Как я понял Пороха
Формулы не существует
это виртуальный предлог, чтобы мяч был на стороне Украины
В одно касание мяч послали нах
Слава Пороху
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Я не підтримую цю формулу і вважаю що це капітуляція України і державна зрада!
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перемогою на Донбасі є не стільки відновлення контролю над територіями,

перемогою буде те, що значно більшість донбасят захоче приєднатися
до України через те, що тут жити краще..

але якщо самі українці їдуть з країни, то ніякої перемоги поки не очікується
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23% не считают рашку агрессором, 10% не определились... Сколько там процентов получил КВНщик от своего элохтората в первом туре?
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Зараз Г+Г виправить цю помилку. То при марадьорі "формула штайнмаєра-путіна" була капітуляцією-зрадою, а при Воніці стала мирною капітуляцією- перемогою
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8% медвечукодрочеров это понятно, а где потерялись 13% зелебобов?
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",,,60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" ..."

73% взагалі не можуть оцінити , що вони вибрали, так що дивуватись нема чому.
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Ну якщо 73% вірять в те, що Моніка їх рульовий, то де їм ще в формулах розбиратися. Невігласи рулять. 60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра" і лише 8% однозначно підтримують, - опитування - Цензор.НЕТ 9045
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Шо за БРЕД!
Как можно оценить ТО, о чем вообще никто толком рассказать не может?
Это как просьба оценить вкус мороженного полученного из молока единорога!
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