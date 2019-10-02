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Все про:Німеччина (1290) нормандська четвірка (596) Формула Штайнмаєра (1)

 Узгодження "формули Штайнмаєра" дає змогу швидкої зустрічі в "нормандському форматі", - представниця уряду ФРН Деммер

Офіційна речниця уряду ФРН Ульріке Деммер підтвердила прагнення Берліна провести саміт у "нормандському форматі".

Можливість для такої зустрічі дає узгодження "формули Штайнмаєра", сказала вона, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Узгодження - це результат активних переговорів зовнішньополітичних радників глав держав і урядів (країн "нормандського формату". - Ред.). Це важливий крок на шляху до реалізації Мінських домовленостей", - сказала Деммер журналістам у Берліні в середу.

За її словами, "вчорашнє узгодження дає можливість для швидкої зустрічі в "нормандському форматі".

"Дату я поки назвати не можу, ми триматимемо вас в курсі", - зазначила Деммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151671
 
 
 Топ коментарі
 
Моника и это проглотит?

Ось як треба розмовляти з Зеленським. Саме таку розмову він розуміє і відразу замовкає:

Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9373

Ставленники Кремля в "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник написали совместное заявление о необходимости прямого диалога с официальным Киевом в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

В Сети появился полный текст документа. После того как украинская делегация на заседании ТКГ в Минске подписала "формулу Штайнмайера", после чего президент Владимир Зеленский подтвердил это на брифинге, главы террористических "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник написали обращение к главе Украины, где в наглой форме выдвинули ему условия относительно закона об особом статусе Донбасса. Текст заявления появился в Telegram-канале Донецк Donbass.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.

Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией.

Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит.

Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки, и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны.

Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления".

Денис Пушилин, Леонид Пасечник
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ПЕРШІ НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ЗЕЛЕНОЇ ШМАРКЛІ.
або цінні вказівки губернатору малоросскага автономного округа вЯлікай рассєї

Панове, оцініть красу гри кремляді та її маріонеток - шмарклю опустили, вона на все погодилась та вмилася, її знову і знову опускають через своїх маріонеток,недолуга шмаркля знову вмивається, вже перебуваючи на колінах...слідуючі умови та погрози...
Зелена шмаркля на все згодна.читайте текст.прошу -

По оценке Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, Киев, подписав «формулу Штайнмайера», признал право жителей Донбасса на самостоятельность. «Мы сами будем решать, как интегрироваться с Россией. Это наше дело», - указали они

Украина подписала «формулу Штайнмайера» и таким образом признала право жителей Донбасса самим определить «свою судьбу». Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которое цитирует Донецкое агентство новостей.

«[После подписания формулы] мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с велико россией. Это наше дело, наша цель», - указано в тексте.
Пушилин и Пасечник также потребовали!!! от президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия». В частности, они подчеркнули, что только самопровозглашенные республики могут решать, когда в Донбассе пройдут выборы. Кроме того, лидеры ДНР и ЛНР прокомментировали слова украинского президента о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса. По их мнению, в нынешней редакции закона, который был разработан при предыдущем президенте Петре Порошенко, много «неприемлемых оговорок», однако любые изменения в тексте документа должны быть согласованы с ЛНР и ДНР.

«Хотим предостеречь !!! господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», - резюмировали Пасечник и Пушилин.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2019/5d9448f19a7947f9ee3b32aa?from=from_main

шмарклю вже як ганчірку таскають...нижче плінтуса.
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Тільки ЗЕБІЛИ " со слезами на глахах " можуть радіти ВІДСТУПУ наших війск з облаштованих позицій НА СВОЇЙ землі !! Вони називают " ето разведеніе " !! Джавеліни нам продають на із - за того що твій клоун капітулює перед мацквою ! Нафіга нам джевеліни якщо вій клован хоче ГАНЕБНОГО миру , а не ПЕРМОГИу війні !!
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Европейцы гарантируют, что отвод будет с обеих сторон. Нам не нужна война ради самой войны, нам нужна была война чтобы удержать вторжение и вернуть наши земли обратно. Вторжение удержали, земли сейчас возвращаем в точности на тех условиях, на которые твой соевый мародёр подписался -- с автономиями, с выбираемыми на местах прокураторами и губернаторами, с русским языком как региональным и с народной милицией в 40 тысяч рыл. На это всё Порох согласился, Зеленский просто выполняет договор.
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Це від вас собача, зебільно-ольгінська брехня.
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його хтось змушує виконувати ? чи він сам прагне ?
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Думаю, что и то и другое. Хотя, по версии порохососни, Зеля марионетка Бени и вообще ничего не решает, потому я тем более не понимаю их претензий к Зеленскому, если они знают о нём всю правду.
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Ждем скорейшего снятия санкций с РФ..... Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9197
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В 2014 году идея Украины была путь в Европу. К 2019 она потихоньку изменилась на удержание санкций против России. Любой ценой.
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ИМЕННО ЭТО ОНИ И ПРЕВАЛИРУЮТ И НЕ ЧЕГО БОЛЕЕ - ПОРА ДЕЛАТЬ СВОЕ ЯО И ВСЕ СРАЗУ СТАНЕТ НА МЕСТО - ДОСТАЛИ - НО НЕ С МОНИКОЙ КОНЕЧНО
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Моника и это проглотит?

Ось як треба розмовляти з Зеленським. Саме таку розмову він розуміє і відразу замовкає:

Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9373

Ставленники Кремля в "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник написали совместное заявление о необходимости прямого диалога с официальным Киевом в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

В Сети появился полный текст документа. После того как украинская делегация на заседании ТКГ в Минске подписала "формулу Штайнмайера", после чего президент Владимир Зеленский подтвердил это на брифинге, главы террористических "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник написали обращение к главе Украины, где в наглой форме выдвинули ему условия относительно закона об особом статусе Донбасса. Текст заявления появился в Telegram-канале Донецк Donbass.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.

Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией.

Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит.

Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки, и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны.

Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления".

Денис Пушилин, Леонид Пасечник
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Як було напейсано на кільці Шломо бен Давіда - "все минет, минет и это".
Так, це черговий blowjob by Monica.
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Их пять лет убивали, они щас с распростёртыми объятиями должны прибежать?
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ПЕРШІ НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ЗЕЛЕНОЇ ШМАРКЛІ.
або цінні вказівки губернатору малоросскага автономного округа вЯлікай рассєї

Панове, оцініть красу гри кремляді та її маріонеток - шмарклю опустили, вона на все погодилась та вмилася, її знову і знову опускають через своїх маріонеток,недолуга шмаркля знову вмивається, вже перебуваючи на колінах...слідуючі умови та погрози...
Зелена шмаркля на все згодна.читайте текст.прошу -

По оценке Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, Киев, подписав «формулу Штайнмайера», признал право жителей Донбасса на самостоятельность. «Мы сами будем решать, как интегрироваться с Россией. Это наше дело», - указали они

Украина подписала «формулу Штайнмайера» и таким образом признала право жителей Донбасса самим определить «свою судьбу». Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которое цитирует Донецкое агентство новостей.

«[После подписания формулы] мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с велико россией. Это наше дело, наша цель», - указано в тексте.
Пушилин и Пасечник также потребовали!!! от президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия». В частности, они подчеркнули, что только самопровозглашенные республики могут решать, когда в Донбассе пройдут выборы. Кроме того, лидеры ДНР и ЛНР прокомментировали слова украинского президента о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса. По их мнению, в нынешней редакции закона, который был разработан при предыдущем президенте Петре Порошенко, много «неприемлемых оговорок», однако любые изменения в тексте документа должны быть согласованы с ЛНР и ДНР.

«Хотим предостеречь !!! господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», - резюмировали Пасечник и Пушилин.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2019/5d9448f19a7947f9ee3b32aa?from=from_main

шмарклю вже як ганчірку таскають...нижче плінтуса.
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Ну да... и даже не лидеры государств а кремлевские обсоски.
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По итогам всей этой нормандщины, непонятно: зачем Украине идти в НАТО. Разве эти бывшие тевтоны и галлы способны её от кого-то защитить ?
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Вони себе й захищають.
А Україна, все ніяк не визначиться.
От цікаво, який вісоток населення Чехії, Польщі Болгарії, Естонії, Латвії, Литви був за вступ в НАТО?
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Украину они не защитят, очевидно. Иначе бы давно это сделали, потребовав от РФ убрать армию с Донбасса.
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Ще раз.
Україна повинна визначитись, вона з Азіопською Ордою, чи з Цивілізованим Світом.?
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С Америкой и её союзниками.
Европа - предаст и продаст, как она это сделала в 2014-м.
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Они и себя защитить не могут. В Германии в небольших городках уже запрещают Рождество праздновать, чтобы не оскорблять чувства понаехавшего мусла, а в Норвегии вроде телеведущую уволили по жалобам мусульман за то, что она носила золотой крестик во время эфира.
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Там у власти - "рептилоиды" (сатанисты). Это не шутка. Посмотрите на церемонию открытия Готтардского тоннеля (есть в ютубе; там присутствовали все европейские лидеры).
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а як же вам на росєйкє ?
мусульманів там багато ...певно чмирять русню.
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https://www.mk.ru/incident/2019/09/30/moskvich-nasmert-podavilsya-salom-kogda-el-ego-v-temnote.html

Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте.
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.»


Отак українське сало стало москалю поперек голянки.
Салу РЕСПЕКТ.
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Диванним совкоголовим воєватєлям ....
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Да пох. как то. Порохосрань сейчас больше возмущена чтобы цены на автомобили не были снижены.
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Думал думал Зебилушка и таки высрал хоть что то, не в попад, но не привыкать 😁
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Вы еще переживаете за его репутацию? Да ради бога!
Меня, например, больше волнуют последствия для меня/нас/страны его действий и заявлений.
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Та мне на него плевать, на эту мразь! глядя на него будут думать, что мы все такие же кретины как и она!
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Когда Петр Порошенко подписал Минские соглашения, он признал б) фактический отказ Украины от контроля части Донбасса и Крыма; Источник: https://censor.net.ua/r3151611
-----------------------------------------------Так перед Порошенко бродит призрак УД по ст.111 за Минские догооворняки Наконец то Бутусов написал то, что знали и говорили патриоты Украины
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Не терпится Германии получше вылизать путинскую задниц, а на Украину им наплевать.
Это стало очень хорошо понятно после того как страны Западной Европы во главе с Германией дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Не трудно догадаться что взамен скидки на энергоносители от Путлера и прочие ништяки.
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Если украинцам наплевать на самих себя, скажи мне, с каких делов немцы не должны делать то же?
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Уважаемые господа немцы, засуньте формулу schweinfraera своему штайнмайеру в ..., ну, в общем, вы правильно поняли..
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Штанмаер вообще предложил это как вариант, но в любом случае выбор оставлял за Украиной, а теперь нам засуныли, и очень глубоки как я понимаю...
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Резидент садится играть в классические шашки с путлером полный уверенности его обыграть. По совету озабоченных против классических шашек, 100% победа гарантирована при тактике игры в "поддавки"
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госпадзи...
да разве для того чтоб просто встретиться и пагаварить надо подписывать какие-то формулы... я вас умоляю! не парьте людям мозжечок!
для того чтоб ублажить х.ло и дать ему возможность вылезть из заваренного им же говна на крови с красивым лицом и в полный рост вяличием - вот основная ваша цель
ибо х.ло может вспучить ржавый как и он сам металлолом, а Украина...она наивная и доверчивая, аки девушка... и ее можно бесконечно долго дурить обещаниями жениться )))
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ПЕРШІ НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ЗЕЛЕНОЇ ШМАРКЛІ.
або цінні вказівки губернатору малоросскага автономного округа вЯлікай рассєї

Панове, оцініть красу гри кремляді та її маріонеток - шмарклю опустили, вона на все погодилась та вмилася, її знову і знову опускають через своїх маріонеток,недолуга шмаркля знову вмивається, вже перебуваючи на колінах...слідуючі умови та погрози...
Зелена шмаркля на все згодна.читайте текст.прошу -

По оценке Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, Киев, подписав «формулу Штайнмайера», признал право жителей Донбасса на самостоятельность. «Мы сами будем решать, как интегрироваться с Россией. Это наше дело», - указали они

Украина подписала «формулу Штайнмайера» и таким образом признала право жителей Донбасса самим определить «свою судьбу». Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которое цитирует Донецкое агентство новостей.

«[После подписания формулы] мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с велико россией. Это наше дело, наша цель», - указано в тексте.
Пушилин и Пасечник также потребовали!!! от президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия». В частности, они подчеркнули, что только самопровозглашенные республики могут решать, когда в Донбассе пройдут выборы. Кроме того, лидеры ДНР и ЛНР прокомментировали слова украинского президента о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса. По их мнению, в нынешней редакции закона, который был разработан при предыдущем президенте Петре Порошенко, много «неприемлемых оговорок», однако любые изменения в тексте документа должны быть согласованы с ЛНР и ДНР.

«Хотим предостеречь !!! господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», - резюмировали Пасечник и Пушилин.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2019/5d9448f19a7947f9ee3b32aa?from=from_main

шмарклю вже як ганчірку таскають...нижче плінтуса.
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Так скоро дирява наволоч з'явитися в Раді замість бути закопаною.
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Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой продажи Украины гитлеру в формате Мюнхен 1938г
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Україну треба здати для того,що б Моніка потисла руку ХЛО ?
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Не совсем. Для того, чтобы Моника записала себя в историю как "Спаситель Украины, освободитель невинно плененных", а его хозяин Беня получил обратно отнятые у него "честно заработанные" миллиарды с бонусом новых поступлений на свои счета.
имхо
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А кто-то говорил об этом еще с начала года...
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Будь-який "формат", що не веде до НЕГАЙНОГО (!!!) визволення окупованих *********** українських земель, ГІВНА ВАРТИЙ. Тре начхати на усі ті "санкції-куянкції, які неефективні, половинчасті, а часом просто віртуальні, і щосили готуватись до справжньої великої і тотальної війни - це єдиний шлях до збереження держави. Усілякі євреї - кучми, януковичи, порошенки і зеленські разом з їх суто маланським оточенням, тут не допоможуть, хіба що просрати усе.
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А нормандський формат заставит пуйла убраться с Донбассе?
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Та немає ніякого вирішення проблеми окупанта і окупації, крім перемоги і поразки, НЕ-МА-Є. Оці дойчі нас ************ до капітуляції - це ж теж є вирішенням зайвої для дойчів "проблеми". А у нас мета прямо протилежна, мир через перемогу, але це не для куцого розуму єврейського блазня, що вміє грати прутнем на роялі...
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Ні, бо він легітимізує ***** на Донбасі.
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В німецькій мові є слово Blasen, співзвучне з нашим "блазень".
Подивіться на одне з його значень:

3. вульг. сосать (пенис), делать минет
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Т.е. украинский язык -- тоже точный язык. Узгодження "формули Штайнмаєра" дає змогу швидкої зустрічі в "нормандському форматі", - представниця уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 3967
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Ощущение лоха

Узгодження "формули Штайнмаєра" дає змогу швидкої зустрічі в "нормандському форматі", - представниця уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 2381

Вот такое теперь пишет непримиримый борец с преступным режимом Порошенко, бывший волонтёр Юрий Касьянов, разочарованный действиями по-настоящему народного президента Зеленского.
Здесь хочется привычно добавить "и все четыре человека ссут тебе в рожу". Но ведь это не так.
Это просто ветер.

Это вы так упорно пытались попИсать в сторону президента Порошенко, что вас не смущало, что вы делаете это против ветра.
И вот оно сейчас прилетает. Физика, бессердечная ты ****. И метеорология.

Недовольны были зарплатами?
Получите сокращение субсидий. Получите борьбу с нелегальным трудоустройством, заплатите 42% вместо конверта, посмотрим, как будете довольны.

Недовольны были успехами армии?
Получаете сворачивание реформ и отведение войск.

Казалось, что ЕС и США недостаточно помогают?
Зато тепепрь от нас просто отказываются и над нами смеются.

Кадровая политика была не такая?
Получите друзей и коллег по кварталу в правительстве.

Цены были высокие?
Получите кассовые аппараты и посмотрим, кто за них заплатит - барыги, или вы из повышенных цен.

Цены на коммуналку были высокие?
Их снизили. Но, правда, олигарху Коломойскому.

И так во всём, понимаете?
С точностью до наоборот всё по сравнению с ожиданиями.

Потому что это не команда Зеленского ссыт вам в рожи.
Это вы писали против ветра, ребята.
И ваше недовольство просто использовали.
Вас использовали.

Вас просто развели.
Как котят. Как лохов.
Позвонить со своей симки, да.
Только отжали не телефон, а страну.

Vladimir Zavgorodny
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Первым пунктом любых формул всевозможных швайнмайеров должно быть выполненние будапештского меморандума. Иначе, все они - от лукавого
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Я не підтримую цю формулу і вважаю що це капітуляція України і державна зрада!
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нет формуле! да здравствует бесконечный замороженный конфликт на десятилетия!
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