 Експосадовцю ДП "СхідГЗК" повідомлено про підозру в розтраті 25,4 млн грн, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Дії підозрюваних кваліфікуються за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Оскільки місцезнаходження цих осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України та підозрюваних оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що в період лютого-травня 2015 року екскерівник ДП "СхідГЗК" уклав з директором ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс" додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб підприємства, внаслідок чого протиправно збільшено ціну за одиницю товару на 31%, а у подальшому на 57%, що призвело до збитків для державного підприємства в сумі 25,4 млн грн.

При цьому, закупівля ДП "СхідГЗК" сірки щоразу здійснювалась із залученням не менш ніж трьох посередників, що зумовлювало завищення на кожному етапі кінцевої ціни на ці мінерали для державного підприємства.

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