EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  72  0
Матеріали за темою:
Все про:Народний фронт (578) Формула Штайнмаєра (1)

 Згода Зеленського з проведенням виборів в ОРДЛО суперечить національним інтересам України, - "Народний фронт"

Згода президента Володимира Зеленського з проведенням місцевих виборів на окупованому Донбасі суперечить національним інтересам України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політичної сили, опублікованій на її сторінці у Facebook.

"Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодилася з проведенням місцевих виборів на окупованому Донбасі.

"Народний фронт" вважає такі "вибори" неприпустимими і незаконними. Поспішні рішення Президента Зеленського будуть мати далекосяжні негативні наслідки. Такі дії явно суперечать національним інтересам України.

Позиція "Народного фронту" незмінна - вибори та інші заходи з врегулювання ситуації в окремих районах Донеччини і Луганщини можливі лише після повного звільнення цих територій від окупаційних військ та повернення Україні контролю над державним кордоном.
Так само, важливим є питання звільнення Криму і відшкодування Україні збитків, завданих збройною агресією та окупацією.

Спроби замирити Кремль невиправданими поступками України заохотять агресора до ще свавільніших дій. Надійний мир і безпека ще ніколи не приходили через приниження і нехтування національними інтересами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главами фракцій у парламенті поінформував їх про те, що саме вчора, 1 жовтня, підписали в Мінську.

Читайте: Формулу підписано, і зараз представники "нормандської четвірки" почнуть працювати над підготовкою до саміту, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151665
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору