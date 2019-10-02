 Згода Зеленського з проведенням виборів в ОРДЛО суперечить національним інтересам України, - "Народний фронт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політичної сили, опублікованій на її сторінці у Facebook.

"Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодилася з проведенням місцевих виборів на окупованому Донбасі.



"Народний фронт" вважає такі "вибори" неприпустимими і незаконними. Поспішні рішення Президента Зеленського будуть мати далекосяжні негативні наслідки. Такі дії явно суперечать національним інтересам України.



Позиція "Народного фронту" незмінна - вибори та інші заходи з врегулювання ситуації в окремих районах Донеччини і Луганщини можливі лише після повного звільнення цих територій від окупаційних військ та повернення Україні контролю над державним кордоном.

Так само, важливим є питання звільнення Криму і відшкодування Україні збитків, завданих збройною агресією та окупацією.



Спроби замирити Кремль невиправданими поступками України заохотять агресора до ще свавільніших дій. Надійний мир і безпека ще ніколи не приходили через приниження і нехтування національними інтересами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главами фракцій у парламенті поінформував їх про те, що саме вчора, 1 жовтня, підписали в Мінську.

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