 Штрафи до "євробляхерів" застосовуватися не будуть, поки не знайдемо вихід із ситуації, що склалася, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 2 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Поки ми не знайдемо рішення виходу з цієї ситуації, ми даємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, щоб не провокувати конфлікти", - сказав він.

Водночас Гончарук зазначив, що штрафи відстрочені до 1 січня.

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Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, власники "євроблях" пікетують Верховну Раду з вимогою ліквідувати акциз, зробити справедливу ставку, дозволити розмитнювати автобуси, вантажівки вироблені до 2010 року, замість сертифікації ввести обов'язковий техогляд, пільги інвалідам, багатодітним та ветеранам. Також учасники мітингу вимагають звільнення таких чиновників, як Власова, Назаренка і Нефьодова.