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 Економіка, Суспільство
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Все про:Кабмін (3173) штраф (305) євробляхи (149) Гончарук_Олексій (131)

 Штрафи до "євробляхерів" застосовуватися не будуть, поки не знайдемо вихід із ситуації, що склалася, - Гончарук

Уряд ухвалив рішення не застосовувати штрафні санкції до "євробляхерів" до винесення рішення з цього питання.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 2 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Поки ми не знайдемо рішення виходу з цієї ситуації, ми даємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, щоб не провокувати конфлікти", - сказав він.

Водночас Гончарук зазначив, що штрафи відстрочені до 1 січня.

Дивіться також: "Євробляхери" пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, власники "євроблях" пікетують Верховну Раду з вимогою ліквідувати акциз, зробити справедливу ставку, дозволити розмитнювати автобуси, вантажівки вироблені до 2010 року, замість сертифікації ввести обов'язковий техогляд, пільги інвалідам, багатодітним та ветеранам. Також учасники мітингу вимагають звільнення таких чиновників, як Власова, Назаренка і Нефьодова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151662
 
   
 Топ коментарі
 
А какая такая ситуация? То что кучка хитрожопых завезла без документов кучу хлама в нарушение закона?
Ну я например тогда скажу что в магазине цена на гречку "несправедливая", заберу ее без оплаты. Давайте из моей ситуации тоже искать выход.
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Предлагаю всем не платить коммуналку, а потом пусть этот дебил ищет-- "решения выхода из этой ситуации, дает распоряжение не применять штрафные санкции, чтобы не провоцировать конфликты"
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Это шо за буйня!?)))
Шаромыжникам рассрочку...и ани же дети...
А остальные ЛОХИ пусть платят по полной!

Прям мечта ЗЕбобов....
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выход уже проехали...когда ради избрания зелебени отменили штрафные санкции.теперь только по наростающей.и да,автохламщики уже вам не союзники Штрафи до "євробляхерів" застосовуватися не будуть, поки не знайдемо вихід із ситуації, що склалася, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5101
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Присоединяюсь..а те кто пошёл растаможил по закону, заплатил налог и получил украинские номера им бабло вернут?? Или они теперь лохи позорные? так выходит?? А хитросракие бастуюшие под Радой на халяву пролезут?? Вот так и начинаеца беспредел, те кто честно заплатит тоже могут сказать да пошли вы нах, почему я заплатил, а вот мой сосед сильно хитрожопый не платит??
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А если растаможку повысят, они доплатят!???
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А если я куплю доллары в банке а они вдруг подорожают мне доплатят как думаешь? А если ты в магазине купишь гречку по 15, а завтра она подорожает до 20 ты побежишь на базар 5ку продавщице докинуть?? Степень дибилизма твоего вопроса сравнима с выбором ЗЕкловуна во время войны.
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Если ты молод, то у тебя ещё есть шанс подтянуть своё умственное развитие, если конечно это не болезнь. Штрафи до "євробляхерів" застосовуватися не будуть, поки не знайдемо вихід із ситуації, що склалася, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1262
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Не вернут, мы еще и за евробляхеров заплатим еще разок. Нам введут техобслуживание, чтобы покрыть налоги, которые подарят евробляхерам - https://www.youtube.com/watch?v=HY4H4DOqu1o
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Даю подсказку!
http://www.autobazroba.com/calc.html

Возраст машины и цены на растаможку за один куб.см:
до одного года - 1.5 лари
1 год - 1.5 лари
2 года - 1.5 лари
3 года - 1.4 лари
4 года - 1.2 лари
5 лет - 1.0 лари
6 лет - 0.8 лари
7 лет - 0.8 лари
8 лет - 0.8 лари
9 лет - 0.9 лари
10 лет - 1.1 лари
11 лет - 1.3 лари
12 лет - 1.5 лари
13 лет - 1.8 лари
14 лет - 2.1 лари
Больше 14-и лет - 2.4 лари.
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Ну вот, берем 15-летнюю 3-литровую бэху (бляхеры как раз любят на таком ездить). За нее в Грузии придется заплатить 2800 баксов. В Украине в период льготной растаможки (50% акциза) выходила практически та же сумма со всеми налогами.
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У нас у всех долбанутых скоро будет особый статус! Такшо не мучте себя моралью, типа не укради, не убий, и как жизня показует - станет значительно легшэ!
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То не долбануті, а хитрозроблені. Як і зелені шмарклі при владі: як класно розвели лохів. Лохи залишились при своїх інтересах, а зеле-беням - копієчка. Кинуть ще лохам "мір любой ценой, чтоби не гіблі наші мальчікі". Це їм нічого не вартує - подумаєш, не буде України, Ізраїль і Лондон то залишаться. Тільки ціна лохам буде не мала.
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Штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, пока не найдем выход из сложившейся ситуации, - Гончарук

Здається, що єдиний розумний вихід з цієї ситуації-викинути вас зеленосраких на смітник.
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Казлонасоси !!! Я до вас звертаюсь !!!
Зніміть з мене податки - 19,5% ті шо ви в мене ******* із зарплати, на ЯКУ Я ХЕРАЧУ МІСЯЦЬ .... щоб утримувать таких хитросраких ***херів, депутатів чмошників, псевдоміновських інвалідів, які у 30 років вже на куплені за 1000 баксів інвалід.групі, і інших паразитів .... ГА ***?!?!
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....пока не найдем выход из сложившейся ситуации

Так выход как раз в том, что бы штрафовать за бляхи. И через месяц проблема исчезнет сама собой. Но клоун желает дешевой популярности... Отменяет, продляет.. короче клоун он и есть клоун. Позор страны...
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Пока "ситуация" не решится, хрен я буду платить за отопление, всё равно отключить не могут, пусть ЗЕбляхеры платят!
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Які реформи з цією коМАНДОЮ? щоб проводити реформи потрібні мужність і клепка в голові. А там одні сцикуни і шмарклі.
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Подивився на євробляхерів під Верховною радою. Задоволені вгодовані пики, гарний настрій. Заставили своїми бляхами всю вулицю там де зупинка заборонена. Поліції - похер на порушення елементарних правил. Таке враження, що цим "протестом" управляють із владних кабінетів. З МВС так точно за узгодженням із зеле-бенями.
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Подсказываю - выход из этой ситуации чрезвычайно прост, надо просто ввести европейскую норму растаможки автомобилей, и всё!
Просто как двери.
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А ты хоть интересовался, почем растаможка 10-летней тачки, к примеру, в той же Польше? Пошлина 10% для авто не из ЕС, 18,6% с двигателя больше 2000 куб. см (привет любителям понтовых бэх и аудосов), 23% НДС, налог на утилизацию 500 евро. Таможня сама оценит твою тачку, так что сумма выйдет явно не 500 евро, как бляхеры поют. При импорте из стран ЕС конечно не будет НДС и пошлины, но и мы ведь не в ЕС.
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Т.е. и другие налоги граждане могут не платить, равно как и за коммунальные услуги, сославшись на то, что у них тяжелая жизненная ситуация, из которой они пока не нашли выход?
Не, ну а что, тогда можно поддержать!
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До десяти лет на авто 20% ндс, все что старше штукарь баксов и гуляй, и бюджет получит бабки и бляхи изчезнут...
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Бляхери дали голоси за зелені шмарклі бо ті обіцяли їм преференції.
А оскільки воно нікому нічого не обіцяло виникать конфліктні ситуації.
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прикольный у нас премьер
отменяет статью КОАП простым устным распоряжением
красавец!
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