 Штрафи до "євробляхерів" застосовуватися не будуть, поки не знайдемо вихід із ситуації, що склалася, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 2 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Поки ми не знайдемо рішення виходу з цієї ситуації, ми даємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, щоб не провокувати конфлікти", - сказав він.
Водночас Гончарук зазначив, що штрафи відстрочені до 1 січня.
Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, власники "євроблях" пікетують Верховну Раду з вимогою ліквідувати акциз, зробити справедливу ставку, дозволити розмитнювати автобуси, вантажівки вироблені до 2010 року, замість сертифікації ввести обов'язковий техогляд, пільги інвалідам, багатодітним та ветеранам. Також учасники мітингу вимагають звільнення таких чиновників, як Власова, Назаренка і Нефьодова.
http://www.autobazroba.com/calc.html
Возраст машины и цены на растаможку за один куб.см:
до одного года - 1.5 лари
1 год - 1.5 лари
2 года - 1.5 лари
3 года - 1.4 лари
4 года - 1.2 лари
5 лет - 1.0 лари
6 лет - 0.8 лари
7 лет - 0.8 лари
8 лет - 0.8 лари
9 лет - 0.9 лари
10 лет - 1.1 лари
11 лет - 1.3 лари
12 лет - 1.5 лари
13 лет - 1.8 лари
14 лет - 2.1 лари
Больше 14-и лет - 2.4 лари.
Здається, що єдиний розумний вихід з цієї ситуації-викинути вас зеленосраких на смітник.
Зніміть з мене податки - 19,5% ті шо ви в мене ******* із зарплати, на ЯКУ Я ХЕРАЧУ МІСЯЦЬ .... щоб утримувать таких хитросраких ***херів, депутатів чмошників, псевдоміновських інвалідів, які у 30 років вже на куплені за 1000 баксів інвалід.групі, і інших паразитів .... ГА ***?!?!
Так выход как раз в том, что бы штрафовать за бляхи. И через месяц проблема исчезнет сама собой. Но клоун желает дешевой популярности... Отменяет, продляет.. короче клоун он и есть клоун. Позор страны...
Просто как двери.
Не, ну а что, тогда можно поддержать!
А оскільки воно нікому нічого не обіцяло виникать конфліктні ситуації.
отменяет статью КОАП простым устным распоряжением
красавец!