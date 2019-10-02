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Все про:розвідка (1474) СБУ (4768) шпигунство, шпіонаж (346)

 СБУ затримала інформаторку, яка передавала розвіддані терористам "ДНР"

Служба безпеки України викрила у Донецькій області інформаторку терористичної організації "ДНР", яка передавала своїм кураторам розвідувальні дані про українських військових.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканка Великоновоселківського району області з власної ініціативи відновила контакти із давнім знайомим, ватажком одного з диверсійно-розвідувальних підрозділів терористів.

За завданням куратора із серпня 2017 року вона збирала для бойовиків інформацію розвідувального характеру. Жінка телефоном повідомляла бойовику відомості про місця дислокації та чисельність особового складу операції Об’єднаних сил, переміщення військової техніки. Куратор передавав отриману інформацію до "МДБ ДНР".

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Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи скеровані до суду для винесення відповідного процесуального рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151661
 
   
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непонятка...
зебилы утверждают, что это братья и миротворцы...
Она пересчитывала зольдат, чтоб определиться сколько надо новогодних подарков преподнести
Срочно отпустить! СБУ задержала информатора, которая передавала разведданные террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 871
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от зачем было тратить деньги и время ?

её ж отпустят
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Это вы зря... с такими темпами оперативников СБУ будут судить. И не информатор террористов, а сотрудник "народной милиции" которая скоро станет вполне себе законным органом в Украине. Так что друзья, лучше отпустите. И грамоту вручить не забудьте...
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Пусть не переживает скоро отпустят. Убийц амнистирует. И настанет мир, правда только на бумаге.
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Какая же она информатор...
Зеленский её уже амнистировал
Теперь она амнистирвоанная повстанка-ополченочка, имеющая право голоса
Возможно она даже в будущем станет народным депутатом Украины
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Какие ж это теперь террористы? Будующая народная милиция Дамбаса... Вова позвони Баканову - он что не вкурсе?
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Теперь это не информаторы, а советники зеленского!
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