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Все про:Міноборони (2828) обстріл (5563) Праута (24) операція Об'єднаних сил (1624)

 Противник з початку доби 6 разів відкривав вогонь по захисниках України, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська обстріляли сили ЗСУ біля Зайцевого, Кримського та Павлополя. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося.

Про це заявив на брифінгу в Міноборони прессекретар відомства полковник Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 6 разів, утримавшись від застосування забороненого озброєння", - сказав він.

На Луганському напрямку з о пів на восьму ранку противник 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Зайцевого. А після дев’ятої 10 хвилин вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших оборонцях Кримського.

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На Донецькому напрямку обстріли обліковані вночі та під ранок. Так, обладнані біля Павлополя позиції наших військ противник півгодини обстрілював зі стрілецької зброї. В районах Новогнатівки і Новотроїцького ворог вночі та вранці відповідно застосував кулемети великого калібру. Обидва обстріли тривали по 15 хвилин. Неподалік Миколаївки також 15 хвилин окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил з автоматичного гранатомета.

"За наявною інформацією,від початку поточної доби втрат з нашого боку немає", - повідомив прессекретар, додавши, що підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151660
 
 
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скоро по домам ребята поедут. Потерь не будет совсем.
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такими темпами скоро ребята поедут в Сирию защищать "законоизбранного" президента.
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Противник ничего не слышал про формулу Штайнмайера.
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я бы рекомендовал отвести армию от границы так далеко чтобы враг не достреливал Противник с начала суток 6 раз открывал огонь по защитникам Украины, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3712
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Для мене маскалі - не люди. Причому не в переносному смислі. А донбасяни - їх підсвинки.
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Цензор, какие обстрелы? У нас давно "перемирие", Моника ЗЕ лично заявила о разведении ног, тьфу... о разведении войск! Россия сказала что все рано вставит, хоть между ногами, хоть между войсками... Моника после такого заявления вся потекла, что говорит о полной готовности к соитию...
А ты уважаемый Цензор вместо того чтобы зажечь свечи подчёркивая романтическую обстановку, зачем то постоянно включаешь прожектор!?
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