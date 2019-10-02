EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3974  24
Все про:митниця (571) Нефьодов (85)

 Кабмін скоротив кількість митниць із 26 до 16, - Нефьодов

Сьогодні Кабмін затвердив регіональну структуру. Замість 26 митниць буде 16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав глава Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

"Наступний крок у створенні Нової митниці - сьогодні Кабмін затвердив регіональну структуру. Замість 26 митниць буде 16, а також лишаються окремо лабораторія і кінологічний центр (там питання акредитації та сертифікації, тому їх "зливати" важко дуже) )", - написав він.

Також Нефьодов пояснив, для чого потрібні ці зміни:

- початок боротьби із "феодалізмом", коли кожна митниця - окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих очільника ОДА, поліцейського, прокурора, працівника СБУ, ДБРівця тощо;
- економія на адміністративних витратах - посади будемо перерозподіляти на користь оперативного складу, почнемо вчитись централізовувати всі функції підтримки;
- логістична оптимізація - для суттєвої кількості митних постів зменшиться відстань до центру. Наприклад, зі Слов’янська зараз до керівництва - 248 км. Буде 129 км;
- створення Координаційно-моніторингової митниці, де ми почнемо накопичувати досвід і функції нагляду, створювати центри компетенцій щодо складних і ризикових груп товарів, моніторингові групи для аналізу даних з кордонів, перегляду інформації з камер, ваг, сканерів тощо

"Це проміжна структура, на якій ми відпрацюємо етапи шляху, який треба буде пройти наступного року для переходу на єдину юридичну особу. Наступні кроки - призначення в.о. керівників митниць, реєстрація юр.осіб, початок переведення людей у регіонах", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увесь митний конфіскат буде виставлений на продаж у системі Prozorro, - Нефьодов

"Сумно на карті виглядають тимчасово-окуповані і анексовані Росією регіони України. Але вони не покинуті і ми про них пам‘ятаємо завжди!" - резюмував глава Державної митної служби.

Кабмін скоротив кількість митниць із 26 до 16, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151658
 
   
 Топ коментарі
 
А взятки как брали так и берут. Нефёдов фрик, пустышка.
 показати весь коментар
 
Сомнительно. Тарифы выросли и только, а так ничего нового.
 показати весь коментар
 
меняет местами кровати, как в старом анекдоте.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Единственный в команде Зе за которого не стыдно! Вот только бы побрился!!! Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4251
 показати весь коментар
 
 
Сомнительно. Тарифы выросли и только, а так ничего нового.
 показати весь коментар
 
 
"Тарифы выросли" - порівняно з яким періодом? З-за часів прем'єрства Яценюка? А як з тих пір змінювався долар? А як з відтоді змінювалася митна і тарифна політика? Там ще й купа таких подібних питань...
 показати весь коментар
 
його не можуть звільнити лише тому, що обраний по конкурсу, санкціонованому МВФ. А через рік (якщо зебіли залишаться) і його підуть.
 показати весь коментар
 
А взятки как брали так и берут. Нефёдов фрик, пустышка.
 показати весь коментар
 
 
сотрудники 10 таможен пойдут по-миру, вряд-ли они смогут работать как нормальные люди, и переходят в жёсткую оппозицию.
 показати весь коментар
 
 
Никто таможни не ликвидирует, из просто укрупняют
 показати весь коментар
 
 
Задай себе вопрос-ЗАЧЕМ? Попробуй ответить. Работа на ПП и терминале, там ничего не меняется, переподчинят управления. Пол года будут "реорганизовываться", получать зарплату за какую то уйню. РеХформа?
 показати весь коментар
 
Я понял, что как это принято везде - реорганизация это повод для чистки личного состава. Посмотрим на результаты, как я понял вменяемые останутся, невменяемых выгонят.
 показати весь коментар
 
"вменяемые останутся, невменяемых выгонят"(с)
Ни разу такого не было. И теперь не будет, потому что при заявленной РЕОРГАНИЗАЦИИ и смене руководства, якобы, "от и до" не объявлено ни одного(!!!) конкурса
А по законодательству - должны были бы.
 показати весь коментар
 
Понимаю что реальность отличается от теории ) Кстати, не считаю конкурсы (особенно как это делается у нас) панацеей от ошибочных назначений (там вопрос - кто входит в конкурсную комиссию) ) Как по мне, то людей в команду нужен подбирать лично начальник индивидуально через свои контакты, контакты специалистов, которым он доверяет и т.п. Вроде бы Нефедов так и действует, посмотрим что получится
 показати весь коментар
 
Будет достойное пополнение порохососной гвардии.
 показати весь коментар
 
 
А еще нужен "железный занавес", чтоб рабы не сбежали.
 показати весь коментар
 
 
Що митниця має до можливості виїзду?
 показати весь коментар
 
 
Вот я и говорю, нужно еще количество погранпунктов уменьшить до одного, а то рабы сбегут!!!
 показати весь коментар
 
Кстати, Вы понимаете, что таможенный пункт имеет определенную пропускную способность? Так вот, значительное уменьшение пунктов пропуска означает 3,14 здец внешней торговле. Но есть и плюсы! Места в очереди можно продавать за дорого!!!
 показати весь коментар
 
странная какая-то хвамилие - нефьедов... Уже было нехвёдов... Всё ж благозвучнее Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 496
 показати весь коментар
 
уменьшение количества точек побора, не уменьшает качества денежньіх знаков
 показати весь коментар
 
 
сократил количество таможен с 26 до 16...

Что они там такое курят забористое? Думают 16 таможен легче контролировать чем 26??? Если в магазине 26 касс и везде очередь, то сделав 16 касс они думают очереди уменьшатся??? Давайте вообще одну таможню сделаем.. Большую такую таможню, но одну.
 показати весь коментар
 
 
Щоби побороти корупцію і контрабанду треба її очолити. Усе в одну кішеню.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору