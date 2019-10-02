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Все про:Геращенко Ірина (942) Зеленський (3007) Формула Штайнмаєра (1)

 Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко

Співголова фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що зустріч президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій Верховної Ради була важливою, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра".

Про це вона повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася зустріч президента Зеленського з керівниками парламентських фракцій, на якій я представила позицію "Європейської Солідарності" щодо підписання так званої формули Штайнмаєра. …Безумовно, це важлива розмова, але недостатня для зняття всіх питань", - зазначила Геращенко.

Зазначається, що зустріч мала закритий характер.

"Це ненормально, коли Україна дізнається про підписання будь - яких документів у Мінську з російських ЗМІ. Це неправильно, що ВР повністю виключена з обговорення процесів мирного врегулювання. В попередньому парламенті існувала неформальна Мінська платформа, майданчик, де обговорювали і проблематику, і законопроекти, пов‘язані з питанням врегулювання. І президент Порошенко так само приходив в парламент, зустрічався, роз‘яснював, переконував", - підкреслила нардепка.

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За її словами, Зеленський щиро прагне до миру, але "так само щиро і дещо наївно вірить, що йому вдасться переграти Путіна".

"Ми ж бачимо в цих кремлівських формулах пастки для України", - зазначила Геращенко.

"Ніяких виборів без сталої тиші, виведення російських військ і техніки не може бути апріорі. Ключове - питання кордону, й тому так важливі миротворці, які б могли підготувати територію до місцевих виборів, моніторити демілітарізацію і провести реальне роззброєння", - заявила нардепка.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главами фракцій у парламенті поінформував їх про те, що саме вчора, 1 жовтня, підписали в Мінську.

Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо формули Штайнмаєра, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151657
 
   
 Топ коментарі
 
А ти можеш сказати це в очі Ірині Геращенко? Сидить воно патякає, а відро з мусором три дні стоїть і воняє! Встреча Зеленского с главаим фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 36Борєц з шоколадом єдакий!
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Сімдесяти трьом відсоткам подобаються лише такі
Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5963

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Это называется социальная справедливость. Хотя по хорошему, нужно было бы как в Берлине стену строить с этими макаками, только не бутофорское фуфло как Яценюк, а настоящую, как в Китае
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Ну, для "Стіни", подібної до китайської чи берлінської - потрібні такі кошти, що аж ну... Де ж тоді взяти кошти на ЗСУ? Ну, і само собою - на пенсії? Адже їх скасувати з введенням воєнного стану - неможливо...
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Стену строили именно коммуняки, дятел!
До стены более 3 миллионов немцев бежали в ФРГ.
За время существования более ста человек погибло на стене.
Садись - два, соевый.
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Не против ОРДЛО отдать.
Не против Крым отдать.
Может не против что дятел?
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Ордло нехай забирають собі, а українські землі повернуть.
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Трудно с вами спорить, если вы даже ОРДЛО не можете расшифровать.
Открою вам секрет - это и есть оккупированные украинские земли.
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Ти начебто бєларус, а міркуєш як кацап. Чи це одне і теж?
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В Украине призывы к сепаратизму преследуется в соответствии с уголовным кодексом
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вряд ли кацапу известен этот прием Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8000
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Ірино, зараз зебіки про тебе багато чого розкажуть. Ну, чєрті, почина(те)! Встреча Зеленского с главаим фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6440
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ПЄСи доклали багато зусиль,свого часу щоб з"явилась ця формула,так шо вор перший кричить --тримай вора.А Зеля просто Поця2,0.
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А,шо петюня разве в 15м не рассказывал?
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А что в тексте сообщения она говорит как-то по-другому?
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Не звертай увагу на це позеленіле тіло (Dnipro 75ed19bb) із заповідника вати, бо воно сумує за за часами овоча-яника.
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У багатьох із них дитячі сексуальні травми на грунті шоколаду і сивочолих дядь. Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6935
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Ирка, просто пшла вон!Иди, обслуживай свою шоколадную падаль!
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А ти можеш сказати це в очі Ірині Геращенко? Сидить воно патякає, а відро з мусором три дні стоїть і воняє! Встреча Зеленского с главаим фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 36Борєц з шоколадом єдакий!
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Ок. Пусть подъедет куда-нибудь в людное место, я ей ещё и в очи плюну. Хочу, чтобы это видело как можно больше людей. Иди, согласовывай рандеву
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Ничего, это ходячее смиттезвалыще воняло 5 лет, потерпит ещё.
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У тебе ювілей реєстрації на ЦН? Вітаю! Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8007
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Сказали уже и в апреле и в июле
Когда уже до неё дойдёт
8%, скромнее надо быть
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ахахха пушилкин им под зад пинка дал, с контролем границы. А они все обсуждают выборы. В Украине у власти идиоты?
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Нет, не идиоты. Просто кучмовские и коломойские шлюхи.
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Коли б вони були ідіотами, у пані Моніки не було б офшорів та нерухомості в Європі.
Це свідомі воєнні зрадники і московські аґенти.
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Админ ,шо це таке ? Геращенко не бс медведчуком и новинским ? Нащо зтер мене з лиця земли ? )))
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Це твоє фото з Іриною? Якийсь ти ху*лоподібний. *****.
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Симпатична і розумна жінка - типова українка.
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Сімдесяти трьом відсоткам подобаються лише такі
Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5963

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pierdoli гугль переводит как "е..ать". Так и пишет - е..ать
А тут, надо полагать, ленка зае...анная" Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 4485
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Уставшая, хотя каждый может трактовать это в меру знания языка и воспитанности!!!
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да уж... гугл, он такой, невоспитанный... Но, надо отдать ему должное, честный Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 3815
А уставшая по-польски zmęczony
Хотя согласен... будем милосердными... пусть будет уставшая
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Я у тебя Алена Делона уже спрашивал.Зеркало в доме есть? Или у тебя методичка обсирать внешние данные? Падаль ты ,а не мужик.
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пока никакой зрады нет,но контролировать эту власть нужно,тем более она к народу прислушивается
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Самопомощь и Садовой - патриоты до мозга костей. Что они там говорят про формулу? А НИЧЕГО.
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як легко впізнати зебіла по відвертій брехні... І цього - також.
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А, вона че! А я-то думаю, что это они так против него топили. А это ж его проект.
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'Полонез - всі твої садовій НЕ в курсі справи і НЕ ВОЛОДІЮТЬ питання !
Шкууай виступ Р Безсмертного - це ДІЙСНО патріот і він ДІЙСНО все знає
КРАЩЕ всіх ! Але зебіл його звільнив -
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які вони патріоти?

Вони - екстремісти. Ну, чуть поменше сволоти, нацжон і парасюківців зі савченками; але, в принципі, такі ж самі. Бо адекватні, такі, як Ганна Гопко, від них пішли.
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Многолюдный митинг порохоботов сегодня

Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 2360
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Идти позориться за мародера никто не хочет, это ж не на Цензоре восхвалять пэдро)), где тебя не видно.
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так половина порохоботов с ботофермы барыги
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Слугів народу на гиляку або на хрін.
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Тебя ******** первым повесим, *****.
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Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко



все не сняла, а кикие сняла??

вспоминайте енту ырку и вторую ырку- жынку 3-го тысчалетия -
и ее

Алегг надаваа вынасии казлааа!!!

так енто вынаси казла было 30 августа 2015, когда геращенка с мальдивским принимали амнистею для бамбаса и полетели гранаты.

куриные мозги-ну ничо не помнят.
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зато хорошо запомнилась игра хреном по клавишам Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5632
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Подстилка порошенковская, что ты там ещё вякаешь, шлюха?
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Это тебя жена попросила мусор вынести? Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 7465
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Ви зараз маєте те що маєте,тому що ви тупі довбо@би.
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Много ли зевак останется стоять возле клетки с бешеными псами когда там откроют дверцу? А ведь к этому нас готовят, вливая в уши "Там же наши люди, мы же братья" Чисто кацапский подкод, после дебоша разбоя, убийств и насилия - лезть целоваться, у гнусявить "Прости обознался, пьяный ничего не помню". Гены кацапской натуры сидят и в режессере, который готов пожимать руку палачу, возможно это Стокгольмский синдром, а может герой не настоящий, а фсб шный?
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ну хто ж тобі винен ірка, що ти така тупоголова. тобі пояснюють- пояснюють, а титупа як песик, хоча сама *****.
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Порохоботы. Ваш барыга с свинарчуками украл столько бабла что можно целый архипилаг островов купить, может вы туда бы все срыгнули? Назоветесь рошенией, объявите барыгу божеством, каждый день будете сказки слушать о великих перемогах вашего мессии!
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"По ее словам, Зеленский искренне стремится к миру, но "так же искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина"
=======
давно так не смеялся!
актер внушил ей искренность!
может быть Геращенко тоже смотрит сериалы на 1+1?
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Нє, вони просто таємно одружені. Соя завжди підримує зе в питаннях пов'язаних з великим бізнесом.
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Как же эти мрази боятся завершения войны. Ведь потом за них придётся взяться.
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Москалі і москалики вас не питать, ви тут особи пришлі.Завтра вас не буде, а нам жити.
Решті нащадкам НКВС ників теж втрачати немає що бо вони ще не втратили зв"язок з-за поребриком так щочумайдан вокзал за пореьрик.
Українці вправі самі на своїй землі вирішувати свою долю, і вони вирішать її так було і так буде!!!!!!
Слва УКРАЇНІ !!!!!!
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Я так понимаю, что дав согласие на выборы, наша власть захочет знать кого выберут донбасяне?) Если договорятся о Бойко, то это будет не худший вариант. У этого хоть какая то клепка в голове есть. Главное, чтобы отпусников своих вывели нахрен в рассею, а местных распустили по домах.
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То, ПЄС вже не так вже й проти "формули Штайнмаєра"?
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Не вже не зрозуміло, що москалі нікого виводити не будуть з ЛуганДонії, вони хочуть щоби Україна їх легалізувала.
А шмаркля нічого не може гарантувати.............
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