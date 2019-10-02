 Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко

Про це вона повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулася зустріч президента Зеленського з керівниками парламентських фракцій, на якій я представила позицію "Європейської Солідарності" щодо підписання так званої формули Штайнмаєра. …Безумовно, це важлива розмова, але недостатня для зняття всіх питань", - зазначила Геращенко.
Зазначається, що зустріч мала закритий характер.
"Це ненормально, коли Україна дізнається про підписання будь - яких документів у Мінську з російських ЗМІ. Це неправильно, що ВР повністю виключена з обговорення процесів мирного врегулювання. В попередньому парламенті існувала неформальна Мінська платформа, майданчик, де обговорювали і проблематику, і законопроекти, пов‘язані з питанням врегулювання. І президент Порошенко так само приходив в парламент, зустрічався, роз‘яснював, переконував", - підкреслила нардепка.
За її словами, Зеленський щиро прагне до миру, але "так само щиро і дещо наївно вірить, що йому вдасться переграти Путіна".
"Ми ж бачимо в цих кремлівських формулах пастки для України", - зазначила Геращенко.
"Ніяких виборів без сталої тиші, виведення російських військ і техніки не може бути апріорі. Ключове - питання кордону, й тому так важливі миротворці, які б могли підготувати територію до місцевих виборів, моніторити демілітарізацію і провести реальне роззброєння", - заявила нардепка.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главами фракцій у парламенті поінформував їх про те, що саме вчора, 1 жовтня, підписали в Мінську.
До стены более 3 миллионов немцев бежали в ФРГ.
За время существования более ста человек погибло на стене.
Садись - два, соевый.
Не против Крым отдать.
Может не против что дятел?
Открою вам секрет - это и есть оккупированные украинские земли.
Когда уже до неё дойдёт
8%, скромнее надо быть
Це свідомі воєнні зрадники і московські аґенти.
А тут, надо полагать, ленка зае...анная"
А уставшая по-польски zmęczony
Хотя согласен... будем милосердными... пусть будет уставшая
Шкууай виступ Р Безсмертного - це ДІЙСНО патріот і він ДІЙСНО все знає
КРАЩЕ всіх ! Але зебіл його звільнив -
Вони - екстремісти. Ну, чуть поменше сволоти, нацжон і парасюківців зі савченками; але, в принципі, такі ж самі. Бо адекватні, такі, як Ганна Гопко, від них пішли.
все не сняла, а кикие сняла??
вспоминайте енту ырку и вторую ырку- жынку 3-го тысчалетия -
и ее
Алегг надаваа вынасии казлааа!!!
так енто вынаси казла было 30 августа 2015, когда геращенка с мальдивским принимали амнистею для бамбаса и полетели гранаты.
куриные мозги-ну ничо не помнят.
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давно так не смеялся!
актер внушил ей искренность!
может быть Геращенко тоже смотрит сериалы на 1+1?
Решті нащадкам НКВС ників теж втрачати немає що бо вони ще не втратили зв"язок з-за поребриком так щочумайдан вокзал за пореьрик.
Українці вправі самі на своїй землі вирішувати свою долю, і вони вирішать її так було і так буде!!!!!!
Слва УКРАЇНІ !!!!!!
А шмаркля нічого не може гарантувати.............