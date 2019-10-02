 Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко

Про це вона повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася зустріч президента Зеленського з керівниками парламентських фракцій, на якій я представила позицію "Європейської Солідарності" щодо підписання так званої формули Штайнмаєра. …Безумовно, це важлива розмова, але недостатня для зняття всіх питань", - зазначила Геращенко.

Зазначається, що зустріч мала закритий характер.

"Це ненормально, коли Україна дізнається про підписання будь - яких документів у Мінську з російських ЗМІ. Це неправильно, що ВР повністю виключена з обговорення процесів мирного врегулювання. В попередньому парламенті існувала неформальна Мінська платформа, майданчик, де обговорювали і проблематику, і законопроекти, пов‘язані з питанням врегулювання. І президент Порошенко так само приходив в парламент, зустрічався, роз‘яснював, переконував", - підкреслила нардепка.

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За її словами, Зеленський щиро прагне до миру, але "так само щиро і дещо наївно вірить, що йому вдасться переграти Путіна".

"Ми ж бачимо в цих кремлівських формулах пастки для України", - зазначила Геращенко.

"Ніяких виборів без сталої тиші, виведення російських військ і техніки не може бути апріорі. Ключове - питання кордону, й тому так важливі миротворці, які б могли підготувати територію до місцевих виборів, моніторити демілітарізацію і провести реальне роззброєння", - заявила нардепка.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главами фракцій у парламенті поінформував їх про те, що саме вчора, 1 жовтня, підписали в Мінську.