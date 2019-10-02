 ГПУ розслідує факти масової видачі українцям паспортів Угорщини, Румунії, Польщі та РФ

Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва Світлани Смик від 26 вересня опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.
Печерський райсуд надав військовій прокуратурі доступ до оригіналів документів Ради національної безпеки і оборони України, що становлять державну таємницю.
Зокрема, в документах апарату РНБО містяться відомості про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно жителям західних регіонів України і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Суд дозволив доступ до вхідної документації, яка надходила в період з 7 квітня 2014 року по 26 вересня 2019 року в РНБО з Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції) та інших державних органів з інформацією про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно жителям західних регіонів України і тимчасово окупованих територій Донбасу.
Крім того, військова прокуратура отримала доступ до доручень РНБО Національному інституту стратегічних досліджень щодо науково-аналітичних досліджень з розвитку подій у західних областях і тимчасово непідконтрольної уряду України частини Донецької і Луганської областей в зв'язку з масовою видачею громадянам України паспортів іноземних держав (Угорщини, Румунії, Польщі та Росії), а також до письмових рішень, стенограм (протоколів) засідань РНБО із зазначених питань.
Суд визначив термін дії ухвали тривалістю 30 днів, який необхідно обчислювати з дня винесення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.
У клопотанні Головної військової прокуратури сказано, що вона здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 3 червня 2019 року, яке проводиться Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України, за фактом підготовки до скоєння невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України, за попередньою змовою групою осіб, поєднаній з розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.
между нашим и европейским. махнут хвостом на прощанье и минус поступления в бюджет.
просто су ки предатели
Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми".
Губернатор пояснив чому це на його думку не є порушенням - бо "закон забороняє подвійне громадянство, а потрійне - ні".
Коломойський підтвердив, що крім українського має ще паспорти Ізраїля й Кіпру.
https://www.pravda.com.ua/news/2014/10/3/7039693/
Более того, здесь сквозь пальцы смотрят на двойное гражданство Израиля и Украины, первый из которых не подает со своей стороны никаких свидетельств в консульство родной страны иммигранта, что, в частности, украинцам позволяет сохранить свой паспорт и гражданство Украины, став при этом полноценным членом израильского общества.
РСЃС'РѕС‡РЅРёРє: https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_pravo-dvoynoye-grazhdanstvo-Izrailya-Ukrainy.html © Р®СЂРњР°СЂРєРµС'
Александр Куницкий подтвердил, что имеет израильское гражданство
Об этом он рассказал 6 июля во время встречи с избирателями, передает UA:Первый
Источник: https://censor.net.ua/n114381
Источник: https://censor.net.ua/n114381
"Нарешті мною були отримані, видані Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю та легалізовані для використання в Україні, документи про те, що Вадим Рабінович зареєстрований в Ізраїлі, як громадянин цієї країни Давід Рабінович, ім'я батька - Зиновій, має посвідчення особи №303446132, адреса Ізраїль, Бітан Аарон, 4029400", - написав він.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/21/7180933/
И никто не чешется?
Де-факто, это не-граждане Украины, которые получают пенсии, субсидии ...