EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1851  53
Все про:Угорщина (498) ГПУ (3241) паспорт (422) Польща (1959) розслідування (1541) Росія (20065) Румунія (236) РНБО (571)

 ГПУ розслідує факти масової видачі українцям паспортів Угорщини, Румунії, Польщі та РФ

Суд надав Генпрокуратурі доступ до документів РНБО, які містять державну таємницю, які стосуються фактів масової видачі українцям паспортів іноземних держав.

Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва Світлани Смик від 26 вересня опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Печерський райсуд надав військовій прокуратурі доступ до оригіналів документів Ради національної безпеки і оборони України, що становлять державну таємницю.

Зокрема, в документах апарату РНБО містяться відомості про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно жителям західних регіонів України і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини

Суд дозволив доступ до вхідної документації, яка надходила в період з 7 квітня 2014 року по 26 вересня 2019 року в РНБО з Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції) та інших державних органів з інформацією про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно жителям західних регіонів України і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Крім того, військова прокуратура отримала доступ до доручень РНБО Національному інституту стратегічних досліджень щодо науково-аналітичних досліджень з розвитку подій у західних областях і тимчасово непідконтрольної уряду України частини Донецької і Луганської областей в зв'язку з масовою видачею громадянам України паспортів іноземних держав (Угорщини, Румунії, Польщі та Росії), а також до письмових рішень, стенограм (протоколів) засідань РНБО із зазначених питань.

Суд визначив термін дії ухвали тривалістю 30 днів, який необхідно обчислювати з дня винесення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

Також читайте: Окупанти заявляють, що вже роздали на Донбасі 25 тис. російських паспортів

У клопотанні Головної військової прокуратури сказано, що вона здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 3 червня 2019 року, яке проводиться Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України, за фактом підготовки до скоєння невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України, за попередньою змовою групою осіб, поєднаній з розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151655
 
 
 Топ коментарі
 
просили же паспорт, а не туалетную бумагу!
 показати весь коментар
 
Всех, кто имеет иностранный паспорт, выдворить в соответствующую страну.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а где можно паспорт такой получить , я что рыжий а то у всех есть а у меня нету
 показати весь коментар
 
просили же паспорт, а не туалетную бумагу!
 показати весь коментар
 
 
тогда не знаю, на шару запрашивают только в *****
 показати весь коментар
 
Всех, кто имеет иностранный паспорт, выдворить в соответствующую страну.
 показати весь коментар
 
 
типо они выбирать будут ГПУ расследует факты массовой выдачи украинцам паспортов Венгрии, Румынии, Польши и РФ - Цензор.НЕТ 7578
между нашим и европейским. махнут хвостом на прощанье и минус поступления в бюджет.
 показати весь коментар
 
Ага и перестать контрабанду возить? Не проще стереть с лица земли всякие Румынии?
 показати весь коментар
 
я по своей скорострельности, как обычно, не дочитал до конца. Пришлось вытирать, а то и так все об меня ноги пытаются вытереть
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
это же этот бардак при пете начался ряньше только визы выдавали🤣🤣
 показати весь коментар
 
разве по закону два гражданства, не нарушение? лишать Украинского паспорта! ВСЕХ! БАРЫГ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
 показати весь коментар
 
 
ну ты же не знаешь есть ли другой паспорт у человека🤣🤣
 показати весь коментар
 
При желании можно все узнать. К тому же ето большое преступление скрывать двойное гражданство по крайней мере в других странах. К сожалению в Украине законы не обязательны к выполнению так как во власти сидят воры и предатели Украины.
 показати весь коментар
 
да ну🤣🤣вот у меня американское и украинское и америке насрать на это
 показати весь коментар
 
Ты прям все законы выполняешь. Умные люди наперед заботятся о своём будущем.
 показати весь коментар
 
Так все готовятся к массовой федерализации Украины. Или вы думаете только даунбас будет автономной республикой?
 показати весь коментар
 
 
А Зюзий вперто не помичает Беню с тремя паспортами.
 показати весь коментар
 
***** на крыму и на даунбасе своего добился. Теперь будет по куску отрывать Украину в том числе с помощью румунов и мадьяр, пока не исполнится его мечта стереть Украину с карты мира.
 показати весь коментар
 
 
А сколько лет нас водили за нос, рассказывая что законом Украины разрешается только единственное украинское гражданство и в случае получения другого человек моментально лишался украинского. А все оказалось очередной туфтой. Это как запрет на курение на лестничных клетках, остановках, лифтах и т. д. Один в один. У нас скоро пол страны будет с другими гражданствами, и при разных обстоятельствах будут махать перед носом каким то из паспортов.Если нужно украинским, а если вдруг что ( например призыв в армию) то скажем венгерским, польским, румынским, российским, словацким, чешским, израильским, какие у нас там еще в тренде.
 показати весь коментар
 
это результат работы всех быдлопрэзыдентов и других быдлоучильныкив
просто су ки предатели
 показати весь коментар
 
Зедя тоже быдлопрезидент. У его главного друга Бени аж три (3) паспорта и он этого никогда не скрывал и даже хизувався этим
 показати весь коментар
 
Та у нас на Львівщині за 3 000 євро це робиться без проблем! Два рази їдеш в Бухарест, спочатку подаєш документи, потім на присягу і за 6 місяців маєш паспорт Румунії, якшо є малі діти то і їм видають, як бонус.
 показати весь коментар
 
.проснулись, но Беню у себя под боком с тремя паспортами в упор не замечают.
 показати весь коментар
 
Олігарх та очільник Дніпропетровщини Ігор Коломойський зізнався, що має крім українського ще 2 іноземних громадянства.
Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми".
Губернатор пояснив чому це на його думку не є порушенням - бо "закон забороняє подвійне громадянство, а потрійне - ні".
Коломойський підтвердив, що крім українського має ще паспорти Ізраїля й Кіпру.
https://www.pravda.com.ua/news/2014/10/3/7039693/
 показати весь коментар
 
Долгое время считалось, что получить израильское подданство могут лишь евреи, но это не так, поскольку законодательство Израиля не препятствует в выдаче своего паспорта всем желающим при соблюдении определенных условий.
Более того, здесь сквозь пальцы смотрят на двойное гражданство Израиля и Украины, первый из которых не подает со своей стороны никаких свидетельств в консульство родной страны иммигранта, что, в частности, украинцам позволяет сохранить свой паспорт и гражданство Украины, став при этом полноценным членом израильского общества.
РСЃС'РѕС‡РЅРёРє: https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_pravo-dvoynoye-grazhdanstvo-Izrailya-Ukrainy.html © Р®СЂРњР°СЂРєРµС'
 показати весь коментар
 
КАНДИДАТ ОТ "СЛУГИ НАРОДА" ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ИМЕЕТ ИЗРАИЛЬСКИЙ ПАСПОРТ
Александр Куницкий подтвердил, что имеет израильское гражданство
Об этом он рассказал 6 июля во время встречи с избирателями, передает UA:Первый
 показати весь коментар
 
У Абромавичуса двойное гражданство - Литвы и Украины.
 показати весь коментар
 
70-80% депутатов парламента и высокопоставленных чиновников Украины имеют двойное гражданство.
Источник: https://censor.net.ua/n114381
 показати весь коментар
 
Журнал «Власть денег» напоминает, что многие известные украинские политики и деятели «светили» двойное гражданство. Например, у совладельца группы «Приват» Игоря Коломойского есть гражданство Украины и Израиля. В 1994 израильский паспорт также получил «регионал» Ефим Звягильский.
Источник: https://censor.net.ua/n114381
 показати весь коментар
 
Каплін показав документи про ізраїльське громадянство Рабіновича
"Нарешті мною були отримані, видані Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю та легалізовані для використання в Україні, документи про те, що Вадим Рабінович зареєстрований в Ізраїлі, як громадянин цієї країни Давід Рабінович, ім'я батька - Зиновій, має посвідчення особи №303446132, адреса Ізраїль, Бітан Аарон, 4029400", - написав він.


https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/21/7180933/

 показати весь коментар
 
Конечно будут получать , когда государство формулы Штейнмаера подписывает, а шо делать😁
 показати весь коментар
 
Массовое нарушение Конституции !
И никто не чешется?
Де-факто, это не-граждане Украины, которые получают пенсии, субсидии ...
 показати весь коментар
 
Запомните этот список друзей Украины.
 показати весь коментар
 
узнать у кого второй паспорт проще простого, по штампам на границе, в укр паспорте не будет штампов других стран...только толку от этого ноль, ********** на страны ЕС даже самая конченная моника не будет...
 показати весь коментар
 
мне на границе пытались втирать что два паспорта не хорошо, я отправил их к депутатам, у них по 4
 показати весь коментар
 
НУ ТАК ЗАПРЕТИТЕ ДВОЙНОЕ, ТРОЙНОЕ И Т.Д. ГРАЖДАНСТВО И ДЕПОРТИРУЙТЕ !!!
 показати весь коментар
 
Так то напевно якісь робочі місця треба створювати в Україні , щось виробляти своє , залучати інвесторів , а не кошмарити їх , платити чесну європейську зарплату робітникам . А не хвалитися кількістю заробітчан і долярів , які вони переслали . Тоді й чужі паспорти людям і даром будуть не потрібні .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору