 Формулу підписано, і зараз представники "нормандської четвірки" почнуть працювати над підготовкою до саміту, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам у середу.
"Підписання відбулося тільки вчора, тому, звичайно, зараз всі зацікавлені сторони, представники працюватимуть над перспективами проведення такого саміту. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом якась ясність тут настане", - сказав він.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.
А вот если Вовочка поставит личную подпись - это совсем другое дело. Он становится немедленно подозреваемым по статье 111-й.
«Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом… При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», - цитирует Суркова российский ТАСС.
Хтось думає що зєєєля зробив це здуру, а я вважаю, що за грубіу гроші!
Він продає Україну по шматочку!
Его подмышкой можно вынести...
Наполеон ***....ый
он для них текст этого их выступления и писал.
Теперь все должны упрашивать великое ***** повлиять на этих даунов в целях мира
Ай,молодца!
Зеленский начинает выполнять обещания. Так держать..
Вот последнее неинтересно и надоело.
Думаю, народ України не простить владі втрату країною суверенітету. Імпічмент може бути і "а ля Чаушеску"...Влада, підписуючи мир з ворогом на його умовах, ризикує отримати громадянську війну у країні - з усіма витікаючими наслідками.
Формула подписана ...воот ано.... вооот ано смысл -падписсанаа
а в раде все как то то падписана то непадписанаа -разные бывшеи дипламаты-слуги
прадалжайте строить мосты в бамбас имени кучмы
ахахаха
Зрада наступит в момент когда подпись Зели появится под этой малявой.
Есть еще варинаты от таких разумников как ты:
1) Сказать, что то был не Кучма а его клон.
2) Сказать, что подпись не Кучмы, а неизвестно кого.
3). Сказать, что Кучма выжил из ума и подписал непонятно зачем.
Ну и еще можно придумать в том же духе.
Надеюсь Зеля зачитает его с трибуны В.Рады.
Помічник президента РФ Владислав Сурков в інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу ТАСС заявив, що "Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель. Кроме того, возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", - саме так сказав він.
https://prm.ua/u-putina-postavili-novu-vimogu-dlya-zustrichi-normandskoyi-chetvirki/