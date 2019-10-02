 У 2020-му внутрішньоквартальні дороги, благоустрій дворів і тротуарів будуть основним пріоритетом міської влади, - Філатов

Нині у планах мерії відновити ліхтарі на ще 993-х вулицях міста. "Із освітленням ми кардинально поліпшили ситуацію. Ви прекрасно знаєте про те, що світло з'явилося на найвіддаленіших вулицях міста. І це – дійсно правда", – зазначив міський голова Дніпра. За оновлення освітлення у дворах візьмуться, зокрема ремонтні бригади, котрі наразі реконструюють внутрішньоквартальні доріги у місті.



Мер Дніпра Борис Філатов також наголосив :у 2020 році внутрішньоквартальні дороги, благоустрій дворів і тротуарів будуть основним пріоритетом міської влади.



Уже цієї осені у Дніпрі взялися за комплексну реконструкцію дворів і внутрішньоквартальних доріг у Дніпрі. Майже всі двори у місті стоять без ремонту з часів забудови житломасивів – тобто від 30 до 50 років. Нині їхня комплексна реновація дозволить вирішити системну проблему – так само, як у місті фактично повністю вирішили проблему поламаних і розкрадених ліфтів у будинках. "Місто дісталося нам (нинішній міській владі) у незадовільному стані. У 2020 році внутрішньоквартальні дороги, благоустрій дворів і тротуарів будуть основним пріоритетом", – зазначив Борис Філатов у восьмому випуску авторської передачі на своєму youtubе-каналі. Чималу кількість дворів відремонтують до настання холодів. Далі роботу продовжать уже навесні.