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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1164) Філатов (215)

 У 2020-му внутрішньоквартальні дороги, благоустрій дворів і тротуарів будуть основним пріоритетом міської влади, - Філатов

За чотири роки в Дніпрі вдалося якісно змінити ситуацію з вуличним освітленням.

Нині у планах мерії відновити ліхтарі на ще 993-х вулицях міста. "Із освітленням ми кардинально поліпшили ситуацію. Ви прекрасно знаєте про те, що світло з'явилося на найвіддаленіших вулицях міста. І це – дійсно правда", – зазначив міський голова Дніпра. За оновлення освітлення у дворах візьмуться, зокрема ремонтні бригади, котрі наразі реконструюють внутрішньоквартальні доріги у місті.

Мер Дніпра Борис Філатов також наголосив :у 2020 році внутрішньоквартальні дороги, благоустрій дворів і тротуарів будуть основним пріоритетом міської влади.

Уже цієї осені у Дніпрі взялися за комплексну реконструкцію дворів і внутрішньоквартальних доріг у Дніпрі. Майже всі двори у місті стоять без ремонту з часів забудови житломасивів – тобто від 30 до 50 років. Нині їхня комплексна реновація дозволить вирішити системну проблему – так само, як у місті фактично повністю вирішили проблему поламаних і розкрадених ліфтів у будинках. "Місто дісталося нам (нинішній міській владі) у незадовільному стані. У 2020 році внутрішньоквартальні дороги, благоустрій дворів і тротуарів будуть основним пріоритетом", – зазначив Борис Філатов у восьмому випуску авторської передачі на своєму youtubе-каналі. Чималу кількість дворів відремонтують до настання холодів. Далі роботу продовжать уже навесні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151651
 
 
 Топ коментарі
 
Филатов цензору приплачивает)
что-то часто его реклама тут, вроде у нас один город в Украине и один он работает
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Один он приплачивает. В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 591 Патамушо тюрмы боицца! В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 591
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И как это его может спасти?
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Блин, хороший мер в Днепре. Все о нариде думает, жаль только, что нарид - 73% В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 2559
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Филатов цензору приплачивает)
что-то часто его реклама тут, вроде у нас один город в Украине и один он работает
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Этот хоть говорит и делает, остальные меры молча пилят бабло.
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Один он приплачивает. В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 591 Патамушо тюрмы боицца! В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 591
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у меня такое впечатление что Днепр самый центровой город. В Черновцах вообще дорог нет, по дворовым проездам на легковушке вообще лучше не соватся
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Это по рассказам Понтия Филата у тебя такое впечатление???
Надеюсь он книжку про это напишет... в месте, где у него будет много свободного времени и ему никто не будет мешать. Интересно, Бутусов будет ему чай и курево засылать??? В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 3891
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Днепр, может, и не центровой, а вот Филатов другое дело.
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Может Днепр скоро станет новой столицей Левобережной Украины? И он опять станет Екатеринославом.
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Якою мовою він варнякає. Не розумію цю тарабарщину.
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