 Рада підтримала перезавантаження НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" в цілому проголосували 237 нардепів.
Серед основних нововведень варто виділити те, що голова НАЗК має призначатися Кабміном за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти, як це було з Антикорупційним судом.
Крім того, скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.
сколько ж можно перезагружать то что еще не родилось?