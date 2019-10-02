 Рада підтримала перезавантаження НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" в цілому проголосували 237 нардепів.

Серед основних нововведень варто виділити те, що голова НАЗК має призначатися Кабміном за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти, як це було з Антикорупційним судом.

Крім того, скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

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