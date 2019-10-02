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 Політика України
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Все про:ВР (5818) НАЗК (639)

 Рада підтримала перезавантаження НАЗК

Народні депутати підтримали у другому читанні перезапуск Національного агентства з протидії корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" в цілому проголосували 237 нардепів.

Рада підтримала перезавантаження НАЗК 01

Серед основних нововведень варто виділити те, що голова НАЗК має призначатися Кабміном за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти, як це було з Антикорупційним судом.

Крім того, скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151649
 
 
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да да вси на майдан но только вси главное что бы ищ польши успели вернутся🤣🤣зимой там роботы мало так зимой и майдан
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Забыл хвамилюю той курвы , шо возглавляла НАЗК , короче капут ей , все отожмут .
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а что сегодня?особенный день или что
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опять?
сколько ж можно перезагружать то что еще не родилось?
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Председатель(-ца) НАПК должен (должна) после перезапуска ИМЕТЬ СОВЕСТЬ. У назначенки яценюка её не было. 100 процентов. Типа, я так пахала день и ночь, что аж премии себе выписывала. Днем и ночью. Тысяча процентные. А что? "Имею право".
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