 "Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур до складу ЦВК. ПЕРЕЛІК

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента України на запит Громадянської мережі ОПОРА, отриманій 1 жовтня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Так, фракція просить розглянути під час призначення на посади членів ЦВК такі кандидатури:

Боярчук Оксану Борисівну; Волошина Юрія Олексійовича; Гатаулліну Олену Аухатівну; Гетьмана Євгена Анатолійоича; Греня Віталія Вячеславовича; Діденка Олега Миколайовича; Євстігнєєва Андрія Сергійовича; Єфремову Ірину Олексіївну; Камінську Наталію Василівну; Кармазу Олександру Олександрівну; Квашу Оксану Олександрівну; Любченка Павла Миколайовича; Махніцьку Катерину Григорівну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Володимира Григоровича; Плукаря Віталія Володимировича; Постівого Сергія Олександровича; Фрицького Юрія Олеговича.

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Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький та Плукар були членами попереднього складу ЦВК.

Нагадаємо, фракція "ОПЗЖ" запропонувала в ЦВК Сергія Дубовика та Юрія Мірошниченка. Кандидатами від "Європейської Солідарності" стали Олександр Черненко та Юрій Буглак, від "Батьківщини" - Жанна Усенко-Чорна та Вікторія Глущенко, від "Голосу" - Андрій Гевко.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. Новий склад ЦВК має бути призначений Верховною Радою за поданням президента Володимира Зеленського. У ньому мають бути враховані пропозиції депутатських фракцій і груп.