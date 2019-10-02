 "Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур до складу ЦВК. ПЕРЕЛІК

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента України на запит Громадянської мережі ОПОРА, отриманій 1 жовтня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
Так, фракція просить розглянути під час призначення на посади членів ЦВК такі кандидатури:
- Боярчук Оксану Борисівну;
- Волошина Юрія Олексійовича;
- Гатаулліну Олену Аухатівну;
- Гетьмана Євгена Анатолійоича;
- Греня Віталія Вячеславовича;
- Діденка Олега Миколайовича;
- Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
- Єфремову Ірину Олексіївну;
- Камінську Наталію Василівну;
- Кармазу Олександру Олександрівну;
- Квашу Оксану Олександрівну;
- Любченка Павла Миколайовича;
- Махніцьку Катерину Григорівну;
- Орлова Валентина Валентиновича;
- Перепелюка Володимира Григоровича;
- Плукаря Віталія Володимировича;
- Постівого Сергія Олександровича;
- Фрицького Юрія Олеговича.
Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький та Плукар були членами попереднього складу ЦВК.
Нагадаємо, фракція "ОПЗЖ" запропонувала в ЦВК Сергія Дубовика та Юрія Мірошниченка. Кандидатами від "Європейської Солідарності" стали Олександр Черненко та Юрій Буглак, від "Батьківщини" - Жанна Усенко-Чорна та Вікторія Глущенко, від "Голосу" - Андрій Гевко.
13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. Новий склад ЦВК має бути призначений Верховною Радою за поданням президента Володимира Зеленського. У ньому мають бути враховані пропозиції депутатських фракцій і груп.
Родычка?
Все остальные однокашники и одногруппники?
Два ключевые слова в этом письме от Кучмы Сайдику- "ОБСЕ" и признает выборы как" В ЦЕЛОМ " проведение в соответствии . Как ОБСЕ мониторит войну так и признавать выборы будет.
хде представители ОРДЛО?)))