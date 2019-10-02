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 Політика України
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Все про:ЦВК (834) Слуга народу (328)

 "Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур до складу ЦВК. ПЕРЕЛІК

Фракція "Слуга народу" 14 вересня подала Президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до складу Центральної виборчої комісії.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента України на запит Громадянської мережі ОПОРА, отриманій 1 жовтня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Так, фракція просить розглянути під час призначення на посади членів ЦВК такі кандидатури:

  1. Боярчук Оксану Борисівну;
  2. Волошина Юрія Олексійовича;
  3. Гатаулліну Олену Аухатівну;
  4. Гетьмана Євгена Анатолійоича;
  5. Греня Віталія Вячеславовича;
  6. Діденка Олега Миколайовича;
  7. Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
  8. Єфремову Ірину Олексіївну;
  9. Камінську Наталію Василівну;
  10. Кармазу Олександру Олександрівну;
  11. Квашу Оксану Олександрівну;
  12. Любченка Павла Миколайовича;
  13. Махніцьку Катерину Григорівну;
  14. Орлова Валентина Валентиновича;
  15. Перепелюка Володимира Григоровича;
  16. Плукаря Віталія Володимировича;
  17. Постівого Сергія Олександровича;
  18. Фрицького Юрія Олеговича.

Читайте також: Кандидатури до нового складу ЦВК подали всі фракції Ради, - Качура

Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький та Плукар були членами попереднього складу ЦВК.

Нагадаємо, фракція "ОПЗЖ" запропонувала в ЦВК Сергія Дубовика та Юрія Мірошниченка. Кандидатами від "Європейської Солідарності" стали Олександр Черненко та Юрій Буглак, від "Батьківщини" - Жанна Усенко-Чорна та Вікторія Глущенко, від "Голосу" - Андрій Гевко.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. Новий склад ЦВК має бути призначений Верховною Радою за поданням президента Володимира Зеленського. У ньому мають бути враховані пропозиції депутатських фракцій і груп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151648
 
 
 Топ коментарі
 
8. Ефремову Ирину Алексеевну

Родычка? "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК - Цензор.НЕТ 9489
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а что, гугл отключили вам и тем кто лайкает?) она бывший депутат от НФ
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Вот нафіга? Актор Михайло Єфремов тоже родич?
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ОБСЕ будет ключевым признателем проведения выборов по стандартам В ЦЕЛОМ... Это те, кто мониторит отсутствие войск Рашистов на Донбасе ?
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Ось і списочок під "вибори ОРДЛО". Правда там "керманичі маладих республік" нозями засіпали проти виборів.
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Почему из всех 18 человек аж одна мало-мальски известная фамилия, да и та - Ефремова?
Все остальные однокашники и одногруппники?
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В документе отмечается, что настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.
Два ключевые слова в этом письме от Кучмы Сайдику- "ОБСЕ" и признает выборы как" В ЦЕЛОМ " проведение в соответствии . Как ОБСЕ мониторит войну так и признавать выборы будет.
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Лолиботы негодоуэ , СН все топовые места отжимает
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А ЦВК по-быринькому примут для быриньких выборов .
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Список смертников! Предыдущее ЦВК уже частично в земле? Соучастники преступлений долго не живут.
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как так?это не демократично)
хде представители ОРДЛО?)))
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