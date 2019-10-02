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 Суспільство
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 Справа "Корвалолу" вчергове затягується, - юрист

Судовий розгляд, в якому АТ "Фармак" хоче домогтися скасування держреєстрації лікарського засобу "Корвалол-Дарниця", вчергове перенесли: Господарський суд Києва призначив розгляд справи по суті на 23 жовтня.

При цьому суд долучив до справи матеріали, які "Дарниця" вважає такими, що не стосуються предмета спору. Це соціологічне дослідження про торгову марку "Корвалол Corvalolum" і висновок, складений судовим експертом.

"Ці докази взагалі не стосуються предмета спору і предмета доказування. Можливо, суд критично оцінить їх під час винесення рішення у справі і просто не врахує їх як неналежні і такі, що не стосуються предмета спору", - прокоментував представник "Дарниці" партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня.

Раніше "Фармак" надав суду соціологічне дослідження, яке нібито показує, що населення України асоціює торгову марку "Корвалол Corvalolum" з компанією "Фармак". На думку Мамуні, подібні дослідження не можуть бути доказом у суді. Опитування на замовлення "Фармак" проводилося в серпні 2019 року, а предметом нинішнього судового спору є рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) за червень 2017 року.

Як повідомлялося, суд між "Фармаком" і "Дарницею" триває майже 15 років. Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Проте, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим щодо "Фармак". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного Суду, в свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Експерти фармринку зазначали, що перемога "Фармак" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни препарату.

"Корвалол" - седативний препарат, який проводився на кількох десятках підприємств у СРСР. Нині його виготовляють багато фармацевтичних підприємств пострадянських країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151647
 
 
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Да с последними событиями в Украине без карвалола ваще никак
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та ну вас...еще и корвалол.... врагу слейте))) капец! ))))
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Помится во времена заката СССР был такой политик: Луис Корвалол. Плохо закончил...
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