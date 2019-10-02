EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2215  81
Все про:дороги (782) Мінінфраструктури (326) Криклій (23)

 "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій

В Україні планують ввести платний проїзд дорогами для іноземців.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив у середу під час робочої наради в Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України. Адже вони не завжди купують акцизи і виходить не зовсім справедливо стосовно наших автомобілістів, які сплачують акциз. Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Отож ми будемо планувати певний механізм і сподіватимемося, що депутати це підтримають", - сказав Криклій.

Він також додав, що планується з державного бюджету наступного року отримати додаткові кошти на дороги України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рекорд з ремонту доріг - 130 км траси Маріуполь-Запоріжжя відремонтовано за 68 днів, - Голик. ФОТО

"Адже якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є", - наголосив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151642
 
 
 Топ коментарі
 
Привлекаем инвестиции и туристов. Хотя, на фоне штанмаеров пофиг.
 показати весь коментар
 
Браво!
Но для начала надобно, чтобы те самые "дороги" в Украине появились, вместо направлений движения, как то есть ныне.
 показати весь коментар
 
Можно еще потом возить людей на экскурсии на Домбас. Показывать им там абизян и бывших пополченцов. Опять же музей восковых фигур Мадам Захарченко, где еще есть фигуры Гиви и Мотороллы. Кароче за труризмом будущее Домбаса!!! "Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 5533
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Привлекаем инвестиции и туристов. Хотя, на фоне штанмаеров пофиг.
 показати весь коментар
 
 
Можно еще потом возить людей на экскурсии на Домбас. Показывать им там абизян и бывших пополченцов. Опять же музей восковых фигур Мадам Захарченко, где еще есть фигуры Гиви и Мотороллы. Кароче за труризмом будущее Домбаса!!! "Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 5533
 показати весь коментар
 
 
это для машин с иностранными номерами...для евроблях в т.ч
 показати весь коментар
 
 
ну вы, клоуны, даете !!!!!!!!!!!

так европейцам что, в ответку для украинских туристов плату за проход по тротуару вводить ? "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 3353
 показати весь коментар
 
Чому, ми так само платимо у Румунії чи Болгарії за проїзд.
 показати весь коментар
 
посмотри на себя в зеркало, у тебя нездоровый ЗЕльоный цвет лица "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 7634
 показати весь коментар
 
 
Браво!
Но для начала надобно, чтобы те самые "дороги" в Украине появились, вместо направлений движения, как то есть ныне.
 показати весь коментар
 
 
С одной стороны -дискриминационно, а с другой - справедливо. И с евробляхеров 2 акциза драть. А со свиней кацапских, особенно из белгородских ипеней, так с тех... не, у тех просто конфисковывать автомобили и арестовывать в обменный фонд
 показати весь коментар
 
Арестовывать автомобили? Что за автомобильный обменный фонд?
Закусывайте в следующий раз, вася🤪
 показати весь коментар
 
Мнение руссише швайне не интересует...о, да ты, к тому же, с *************** смайликом, балалайка
 показати весь коментар
 
В чому дискрімінація, українці платять за проїзд за кордоном.
 показати весь коментар
 
На данный момент польским перевозчикам нужно доплачивать, шоб они согласились везти товар в Украину.
Причем если везти не в Киев - доплата не поможет, никто сюда ехать не хочет.
 показати весь коментар
 
 
повезуть українські перевізники,це плюс нам
 показати весь коментар
 
Поляки дають очень мало дозволів, так шо плюс конечно присутствует, но не нам всем, а тем превозчикам, кто успел выхватить дозвола.
В мае фура из Варшавы на Киев ехала за 800 евро, а щас и за 1400 нету, полторы просят.
Нам в итоге один плюс достался - подорожал импортный товар на 4 цента за килограмм.
 показати весь коментар
 
А гражданам ЛДНР платно или нет?Или им доплачивать будем, чтоб за пенсиями и на заседания зрады ездить "ызбраники даунбаские" смогли!
 показати весь коментар
 
 
Если они граждане Украины, то бесплатно, а если - иностранцы, то платно.
 показати весь коментар
 
Вчера проехал 100 км, чуть колеса непоотпадали. Может они доплачивать собираются иностранцам?
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю иностранцам будут платить деньги за то что они будут ездить по нашим так называемым "дорогам"?
 показати весь коментар
 
 
Будут платить не "за то, что", а "потому что". Патамучта денёг очинь хочицца.
 показати весь коментар
 
 
"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий
КЛАС! Значить, в Україні з"являться дороги. А то поки-що тільки напрямки.
 показати весь коментар
 
 
Наступило время крейзи идей и о#уетительных историй.*****,да что бы собрать деньги с иностранца за проезд нужно создать механизм сдерания и контроля .И эта структура больше будет стоить ,чем те бабки которая она будет собирать.Мать вашу,к власти пришли буйные идиоты.
П.С. нехрена они не сделают-это все пустой треп.
 показати весь коментар
 
 
не самая худшая идея содрать деньги с бесплатно приватизировавших квартиры в начале суровых 90-х...
 показати весь коментар
 
Прежде чем такую херню морозить, посмотрел бы лучше на мировой опыт.
А опыт говорит, что одни так уже пытались ввести, инфраструктуру понастроили, а европейский суд заставил все разбирать. Ибо нарушение прав определенной групы лиц по национальному признаку.
Хотя, если это распил, то вполне нормальная схема.
 показати весь коментар
 
там регистрация авто, а не национальность водителя или страны-производителя
 показати весь коментар
 
Давай сначала для лиц с двойным гражданством. "Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 7917
 показати весь коментар
 
а что там есть безплатные магистрали?🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
да они есть но далеко не безплатные😁
 показати весь коментар
 
V rosije i Belorus vy imejete vidu?Vet s etix stran bolsinstvo jedut k Ukrainu.
 показати весь коментар
 
не в этих недостранах не был я про европу и сша пишу
 показати весь коментар
 
 
Bolsinstve stran EC nado platyt no jest ucastki,a ne vse dorogi kak tut predlogajet.V Polse 5 kazetsia dorog gde nado platit
 показати весь коментар
 
ну понятно что не все дороги платные только автобаны ну это нормально
 показати весь коментар
 
Осталось пиЗЕдюкам дороги сделать под машинами иностранцев.
 показати весь коментар
 
 
да у пети руки не дошли он томос искал🤣
 показати весь коментар
 
За своего слабоумного отвечай.Петя сделал столько,что ЗЕро даже ротом столько не наобещает.
 показати весь коментар
 
все правильно правда надо дороги сначала после пети делать 🤣🤣
 показати весь коментар
 
А до Пети дороги были? Ответь, пи..ор проплаченный.
 показати весь коментар
 
да были я уехал при януковиче дороги вполне себе были недавно приехал в гости так дорог нет совсем
 показати весь коментар
 
Например, в Украине заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит.

А если заправит этот полный бак и заплатит за "платный проезд", То заплатит вдвойне "Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 656
 показати весь коментар
 
Так-то правильно, но механизм сбора и контроля должен быть железным. Иначе сразу появятся схемы. Российские фуры должны платить в 10 раз больше.
 показати весь коментар
 
Украина входит в 10 самых худших дорог мира. Как можно при этом просить деньги?
 показати весь коментар
 
 
на вопрос "как" ЗЕленухи традиционно тупо отвечают : "вот ТАК, по хайпу!" "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 3599
и вдоль дорог пусть купцы с шармой стоят и иностранцам продают ее втридорога !

что-то в школе я такое читал, про Манилова, кажется......
 показати весь коментар
 
С такими дорогами - это мы должны доплачивать им. Рехформаторы с каждым годом дыбильней и дыбильный.
 показати весь коментар
 
За экстрим и острые ощущения необходимо платить
 показати весь коментар
 
ВЕЛЬКОМЕ---дороги шикарні....кнайпи біля доріг..туалети чистенькі..всюди плитка..зустрічають хлібом сіллю і пісні співають....казка
 показати весь коментар
 
То пістєць Це Украіна повина платити іноземцям за проізд по так званих дорогах !! Я як поіду раз на рік в Украіну то потім мушу завжди ходову робити
 показати весь коментар
 
Чтобы брать за что-то деньги, это "что-то" должно быть...
 показати весь коментар
 
Не боитесь что они в суд подадут, за то что плату взяли а услугу не предоставили?
 показати весь коментар
 
А дороги везде есть ? )))))))) Или это налог по проезду по бездорожью ? До такого никто в мире не додумался ! ))))))
 показати весь коментар
 
вони(іноземці) ще повітрям дихають.... не забудь..те !
 показати весь коментар
 
Аттракцион "Украинские горки" - конечно абонемент должен быть платным!
 показати весь коментар
 
 
Скажите, где зеленые откапывают этих феерических...?
 показати весь коментар
 
Во всех странах вообще-то так спринято, покупается "Зеленая карта" на въезде в страну. С нее идут деньги на инфраструктуру.
 показати весь коментар
 
смотрите, зебилы, шоб вам не пришлось тем иностранцам приплачивать за убитые машины "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 4383
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору