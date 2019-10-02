 "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив у середу під час робочої наради в Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України. Адже вони не завжди купують акцизи і виходить не зовсім справедливо стосовно наших автомобілістів, які сплачують акциз. Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Отож ми будемо планувати певний механізм і сподіватимемося, що депутати це підтримають", - сказав Криклій.
Він також додав, що планується з державного бюджету наступного року отримати додаткові кошти на дороги України.
"Адже якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є", - наголосив міністр.
так европейцам что, в ответку для украинских туристов плату за проход по тротуару вводить ?
Но для начала надобно, чтобы те самые "дороги" в Украине появились, вместо направлений движения, как то есть ныне.
Закусывайте в следующий раз, вася🤪
Причем если везти не в Киев - доплата не поможет, никто сюда ехать не хочет.
В мае фура из Варшавы на Киев ехала за 800 евро, а щас и за 1400 нету, полторы просят.
Нам в итоге один плюс достался - подорожал импортный товар на 4 цента за килограмм.
КЛАС! Значить, в Україні з"являться дороги. А то поки-що тільки напрямки.
П.С. нехрена они не сделают-это все пустой треп.
А опыт говорит, что одни так уже пытались ввести, инфраструктуру понастроили, а европейский суд заставил все разбирать. Ибо нарушение прав определенной групы лиц по национальному признаку.
Хотя, если это распил, то вполне нормальная схема.
от слова хорошие
А если заправит этот полный бак и заплатит за "платный проезд", То заплатит вдвойне
и вдоль дорог пусть купцы с шармой стоят и иностранцам продают ее втридорога !
что-то в школе я такое читал, про Манилова, кажется......