 "Формула Штайнмаєра" - ключ до досягнення міцного миру на сході України, - Косьянчич

Так прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" підписання листа зі згодою Києва імплементувати "формулу Штайнмаєра" прессекретарка верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні Мая Косьянчич, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсумки вчорашньої дискусії Тристоронньої контактної групи в Мінську, в тому числі, щодо так званої "формули Штайнмаєра", - це крок, який, як можна сподіватися, може привести до подальших зусиль щодо повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - заявила вона.

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Косьянчич також зазначила, що це, "зі свого боку, є ключем до досягнення міцного мирного вирішення конфлікту на сході України".

"Європейський Союз незмінно підтримує роботу в Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі і ОБСЄ в їхніх зусиллях щодо сприяння здійснення Мінських угод. ЄС залишається твердим у цілковитій підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслила представниця ЄС.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".