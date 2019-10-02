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 "Формула Штайнмаєра" - ключ до досягнення міцного миру на сході України, - Косьянчич

У Європейському Союзі очікують, що так звана "формула Штайнмаєра" може привести до подальших зусиль з метою виконання Мінських домовленостей у повному обсязі.

Так прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" підписання листа зі згодою Києва імплементувати "формулу Штайнмаєра" прессекретарка верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні Мая Косьянчич, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсумки вчорашньої дискусії Тристоронньої контактної групи в Мінську, в тому числі, щодо так званої "формули Штайнмаєра", - це крок, який, як можна сподіватися, може привести до подальших зусиль щодо повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - заявила вона.

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Косьянчич також зазначила, що це, "зі свого боку, є ключем до досягнення міцного мирного вирішення конфлікту на сході України".

"Європейський Союз незмінно підтримує роботу в Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі і ОБСЄ в їхніх зусиллях щодо сприяння здійснення Мінських угод. ЄС залишається твердим у цілковитій підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслила представниця ЄС.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151640
 
   
 Топ коментарі
 
"События удивительно синхронизированы: сегодня в «ДНР» стартовала перепись населения - готовятся к выборам.
Даже дата очередного разведения войск, 7 октября, выбрана под день рождения Путина.
То, что сегодня подписали в Минске -технически ничтожно: представитель ОБСЕ разослал письма за все хорошее, против всего плохого - «стороны не возражают против их имплементации и т.д.», стороны эти письма подписали.
Событие - не стоящее брифинга президента.
Центральный вопрос:
- зачем же нужно было запускать этот экстренный брифинг?..
Думаю, сценарий, с которым мы имеем дело называется «Преждевременный протест».
Судя по активности «Нацкорпуса» в правительственном квартале, им поставлены задачи:
- перехватить протест и собрать его на себя;
- отжать альтернативные протестные группы;
- чуть позднее - «с трудом договориться с зеленой властью», выдав то, что было запланировано с самого начала - за «трудный, но необходимый компромисс».
Это перехват уличных протестов.
Одновременно, по сценарию, должен произойти перехват парламентского протеста.
Лучше всего, если бы это сделала отколовшаяся и «возмущённая группа» из самой «Слуги народа» - таким больше веры.
Постепенно, позиции улицы и парламентского «протеста» должны быть согласованы, а в финале - легитимизированы через всенародный референдум.
Предварительные выводы:
1. Мы - внутри сценарного управления.
2. Сценарий прописан заранее: синхронизация внешне- и внутриполитических событий идёт с точностью до часов.
3. Нам продают это, как «...тяжёлую борьбу, в которой ничего ещё не решено», а решено уже давно - на международном и внутреннем уровне.
Вопрос, который требует прояснения:
- Аваков в сценарном сговоре с Зеленским (Коломойским), частичном сговоре или действует самостоятельно,интригуя против Зе (Ко) с целью сохранения власти и влияния, особенно, на фоне готовящейся великой приватизации земли?..
Первоочерёдные действия:
1. На улице: не дать «Нацкорпусу» перехватить весь (!) протест или стать его главной силой.
2. В парламенте: немедленно образовать и возглавить протестную группу («ЕС»+ «Голос»+ «БЮТ»?) требовать, прежде всего, обнародования текста подписанных документов и, особенно, - их сравнения между собой.
В настоящий момент даже парламент Украины не знает (!) содержание этих писем и, главное: идентичны ли их тексты?
А то, как бы не оказалось, что Россия подписала одно, мы другое, ОБСЕ - третье, Франция - четвёртое." (С)Арестович
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"События удивительно синхронизированы: сегодня в «ДНР» стартовала перепись населения - готовятся к выборам.
Даже дата очередного разведения войск, 7 октября, выбрана под день рождения Путина.
То, что сегодня подписали в Минске -технически ничтожно: представитель ОБСЕ разослал письма за все хорошее, против всего плохого - «стороны не возражают против их имплементации и т.д.», стороны эти письма подписали.
Событие - не стоящее брифинга президента.
Центральный вопрос:
- зачем же нужно было запускать этот экстренный брифинг?..
Думаю, сценарий, с которым мы имеем дело называется «Преждевременный протест».
Судя по активности «Нацкорпуса» в правительственном квартале, им поставлены задачи:
- перехватить протест и собрать его на себя;
- отжать альтернативные протестные группы;
- чуть позднее - «с трудом договориться с зеленой властью», выдав то, что было запланировано с самого начала - за «трудный, но необходимый компромисс».
Это перехват уличных протестов.
Одновременно, по сценарию, должен произойти перехват парламентского протеста.
Лучше всего, если бы это сделала отколовшаяся и «возмущённая группа» из самой «Слуги народа» - таким больше веры.
Постепенно, позиции улицы и парламентского «протеста» должны быть согласованы, а в финале - легитимизированы через всенародный референдум.
Предварительные выводы:
1. Мы - внутри сценарного управления.
2. Сценарий прописан заранее: синхронизация внешне- и внутриполитических событий идёт с точностью до часов.
3. Нам продают это, как «...тяжёлую борьбу, в которой ничего ещё не решено», а решено уже давно - на международном и внутреннем уровне.
Вопрос, который требует прояснения:
- Аваков в сценарном сговоре с Зеленским (Коломойским), частичном сговоре или действует самостоятельно,интригуя против Зе (Ко) с целью сохранения власти и влияния, особенно, на фоне готовящейся великой приватизации земли?..
Первоочерёдные действия:
1. На улице: не дать «Нацкорпусу» перехватить весь (!) протест или стать его главной силой.
2. В парламенте: немедленно образовать и возглавить протестную группу («ЕС»+ «Голос»+ «БЮТ»?) требовать, прежде всего, обнародования текста подписанных документов и, особенно, - их сравнения между собой.
В настоящий момент даже парламент Украины не знает (!) содержание этих писем и, главное: идентичны ли их тексты?
А то, как бы не оказалось, что Россия подписала одно, мы другое, ОБСЕ - третье, Франция - четвёртое." (С)Арестович
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Думаю, що БЮТ приєднається до протестів Нацкорпуса. Сьогодні у Верховній Раді вона хоч і критикувала формулу Штайнмайєра, все ж заявила, що ми єдина команда, на чолі є президент, що депутати повинні разом з президентом виробити свою українську формулу і стати біля президента, його фортецею...

Виступ у ВР: https://www.youtube.com/watch?v=ULv1LAXkwfE
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Юля не в курсе кто такой Зеля или притворяется. Ему не надо поддержки украинцев, его рептилоиды поддерживают.
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Ви хіба не знаєте Юлі? Вона хоч з Зельою, хоч з путіним, хоч з чортом лисим готова співпрацювати, коли чує свою вигоду.
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А потроху что было надо мнение украинцев, то такой же поц, только на порядок хитрее.
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Усе правильно, тільки потрібно розставляти акценти на цілях усіх сторін пропихування історії з "формулою".
Миром на Донбасі навіть не пахне через абсолютне неспівпадіння "інтересів" сторін. Але саме зараз розпочинається непотрібна "движуха" та нагнітання істерії через оте саме "особенно, на фоне готовящейся великой приватизации земли".
Так діють для виявлення та усунення/блокування можливих центрів протидії і відволікання загальної уваги від більш важливої операції.
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Конечно не получит, зебилы ещё утром что-то гавкали про зелину многоходовку... а сейчас окончательно засунули языки в жопы.
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Получат они выборы. Не для этого все это затевалось. С украинской границей они могли и при Порохе выборы проводить.
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Этот мир капитуляцией зовется....
Контроля над границей нет...и по формуле этого шухермахера не предвидится...
А без контроля над границей...это "просто надо перестать стрелять （с）"...
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Эта бумажка означает, что 5 лет люди погибали зря.
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Немец помог РУССОФашисту сформулировать победу над основным пострадавшим от фашистской агрессии во Второй Мировой- Украиной . НЕ символично ли , ДЕДЫВАЕВАЛИ ?
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фошистской это - Муссолини злой напал на немного менее злого Сралина?
иди и не позорься, совок.
"агрессор" бл.
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Зе постоянно говорит, что формула начнет работать только после возвращения Украины на Донбасс, в том числе и взятии под контроль границы с запоребриком. К тому же, сами выборы - только по украинским законам, с допускам к выборам всех партий, включая ПС, Свободу и пр.

Я думаю, что очень скоро настанет момент истины, ибо контроль над границей ввп нам добровольно не отдаст.
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Прочный мир бывает только после полной победы, а так только долгая заморозка.
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Дістала та формула, яку ніхто достеменно не знає і не бачив, але західним "партнерам" вона дуже подобається.
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"Формула" сводится к тому, что однажды на переговорах в Минске, когда все в очередной раз уперлись рогами, Штанмаер ляпнул: "а давайте сначала проведем выборы в местную власть, а потом будем выводить войска и т.д. " Т.е. имелось в виду, что сначала путем выборов получить ЛЕГАЛЬНУЮ влясть, а потом эта ЛЕГАЛЬНАЯ власть с радостью начнет интегрироваться в Украину.
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Если враг оккупант приходит на твою землю, то он должен быть уничтожен. Никакого мира с оккупантами и пособниками не должно быть.
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Откуда в ЕС знают, что лучше для Украины и украинцев? Я как украинец считаю это предательством национальный интересов моей Родины!
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а я как украинец считаю предательством переименование улицы Ивана Кудри в улицу Джона Маккейна
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А где переименовали? У тебя на саратове?
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У них есть только свои интересы, а слова поддержки так и остаются только словами.
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От Украины устали и сливают. С коррупционной страной, сбродом тупых нищих лохов не хотят считаться. Не стало вора Порошенко и всё катится к чёрту. А порох реально вор. Так как в коррупционной стране населённой клиническими идиотами не может быть нормальной власти.
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пора заканчивать эту хренотень, народ нищий, а свинярчуки и свыня дальше воевать хотят, так пусть идут и бьются до последнего парашенки и свинярчука
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Вас, сепарня, будут резать-готовьтесь.
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Этой путин тоже пообещал вывести своих "инструкторов" с Донбасса для применения формулы Штанмайера или для нее это неважная мелочь?
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В том-то и дело, что "формула" подразумевает сначала выборы, а потом уже все остальное.
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это для многих неважная деталь. гораздо важней прекратить войну и развести войска.
и если обе стороны согласны, то проблему надо быстро решать.
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Для чужих, живущих за пределами Украины, может и не важно, а украинцам не нужны легализованные через выборы главари луганды и домбабвэ с их сообщниками, еще и огромные траты из бюджета страны на восстановление разграбленых анклавов.

Вон выше чувачок и так страдает от нищеты, но хочет взять на содержание еще и ордло.
Когнитивный диссонанс или умышленная ересь в расчете на слабоумных?
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не надо умничать и решать за всех украинцев что им нужно. Лично мне эта война не нужна и чем быстрее она закончится, тем будет лучше и спокойней. Восстановление разграбленных анклавов никто на бедную Украину не повесит ибо все знают что мы самые нищие. И чтобы хоть как то прирастать и развиваться надо разводить войска и договариваться.
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Я не свое мнение высказала, а учла результаты опросов, которые проводились по этому поводу.
За чьи средства будет восстанавливаться разграбленная часть Донбасса?
Каким образом ее присоединение скажется на украинской экономике?
Часть заводов вывезена в россию, часть просто разграблена, как и другие объекты типа супермаркета Метро в Донецке.
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пусть россия помогает, ес и сша. Если пойдем друг другу навстречу можно предположить что и мир откликнется и поможет. Сейчас смысла нет вкладываться в донбасс, когда его статус не определен. А после выборов будет другая ситуация, надеюсь вы это понимаете.
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"пусть россия помогает, ес и сша"

Хотя бы одно заявление россии по этому поводу было?
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да постоянно говорят. Забейте в гугле

Россия окажет помощь в восстановлении Донбасса. Восстановление региона - общая задача как
России, так и Украины. Об этом заявил председатель Госдумы России Сергей Нарышкин, сообщает тасс. 2 октября
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Нашла упоминание об этом еще за 2015 год в приватном посте.
http://newsland.com/community/5325/content/vsem-pomozhem/3299770

Правда, не написано при каких условиях россия это собиралась делать.
Может вы знаете?
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Ну все, теперь только вперед. Назад уже дороги нет, Европа не поймет.
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Что в переводе значит-хух наконец мы снимем санкции с россии и сама Украина возмет на себя ответственность за последующие события
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Нафуй еврокрыс и эту сербскую потаскуху!!!!!
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теперь все националисты должны выйти с протестами, долой Европейский союз и безвизовый режим))
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Эх, трахать бы её конем! А если станет слишком громко пищать, то оказывать содействие, например, предпринимать шаги, которые могут привести к дальнейшим усилиям. Должно помочь.
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да хер с вами, сраные гейропейские шлюхи, сейчас ЗЕбобик даст террористам амнистию и украинские биопаспорта ,и они все к вам поедут,научат вас там расию любить
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Правый сектор и другие шавки вновь на коне. ПС с 2014 года сидит в окопе и нос высовывает только по команде, сейчас заплатили и дали команду гавкать. За других нациков очень хорошо ответил Махницкий который став Ген. прокурром вместо посадок рыгов и предателей Родины начал хапать с тех же рыгов и покупать квартиры в Лондоне, отакая у нас патриотизма.
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"В Европейском союзе ожидают, что так называемая "формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме."

Все порохосмоктики - можете розходитись. ЄС цю формулу схвалив. А будете мітингувати - буде те що і "жовтим жилетам". І ЄС це також схвалить................ "Формула Штайнмайера" - ключ к достижению прочного мира на востоке Украины, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 40
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Самый лущий мир это пида рассия в границах мехесрань мудяни.
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Мюнхен-1938: Падение в бездну Второй мировой

Минск-2019: падение в бездню Третьей......

Мюнхенское соглашение 1938 года было подписано в ночь с 29 на 30 сентября "Формула Штайнмайера" - ключ к достижению прочного мира на востоке Украины, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 5439

С Днюхой тебя, Европа !
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Кто-то представляет себе эти "выборы" без контроля над границей? Результат ясен, да и чего им что-то менять? Украина поставляет электрику и тепло, платит пенсии, все годы там во взаиморасчетах ходит российский рубль! Не проще ли провести границу по линии противостояния и все? Ах, там наша земля? Потеряете все!!!
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"Кто-то представляет себе эти "выборы" без контроля над границей?"

Тебе же сказали по УКРАИНСКИМ законам! Гда ты видел выборы без контроля на границе?
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Глупость ЕС и Трамп сделали навязывая формулу без мнения Украины. Без воли украинцев, бумага останется бумагой.
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Эти дебилы не понимают, что будет. А будет масштабная война и куча беженцев из Украины в Европу. Почему европейцы так отупели за последние 30 лет?
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Порохосрань слили,донбаунатов орков поимели -Приятненько,приятненько!Молоток Зеля таки,хоть усритесь вояки диванньіе 8% и 13%.
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Мрази, всех предателей на Гиляку, как тебе такая формула?
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И как только те, кто за продолжение стрельбы, успевают между атаками комменты писать?
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Пятой точкой работают-пердаком не назовешь,но бзда нехилая.
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Рузкий, как дила? В Эстонии харашо? Где бояру берешь? Сам варишь?
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Зеленського та його свору судити за законом військового часу! А Захід це те ж цинічні тварі, які поплатяться світовою війною та катастрофою. Так як сталося після 33-го року, коли злочинці з кремль влаштували голодомор в Україні, а в той час захід жрав хліб з пшениці, яку забрали в українців і цинічно нічого не бачив.
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Ага. Такой мир как сейчас в приднестровье и абхазии. Да и вроде уже как 5 лет на дамбасе перемирие то школьное то хлебное то новогоднее. И какой результат- убитых и раненных больше чем за время активных боев.
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Капітуляція - це теж "ключ до досягнення миру".
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ну вот и дождались, скоро будет полная капитуляция перед рашей, жаль ваших молодых парней, столько зря погибло - выбрали себе не шута а предателя быстрее всего
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Европе нужны ресурсы империи зла и буфер от нее, в виде Украины. И ей, этой европе плевать на интересы украинцев. "Формула Штайнмаєра" - ключ до досягнення міцного миру на сході України, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 7527
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Сначала позор, затем война (за независимость).
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Скотина европейская. Под рашкой у нас будет стабильный мир, только вот уляжемся поудобнее. Сегодня - в 19:00, сами знаете где.
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Пакт Молотова Риббентропа тоже вселял надежду мира. Ленивая европа верит, что все будет как и раньше, до агрессии раши?! Опять верите, что сожрав одну страну гит(путлер) остановится? Наивные дурачки безнаказанность маньяка порождает азарт. Прибалты готовтесь к русской весне и озабоченности сцыкливых членов евросоюза.
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цей гравець куєм на роялі насрав межи очі союзникам! А вони й раденьки спихнути цю валізу без ручки та торгувати з парашордою, піднімаючи рівень життя своїх громадян...А раша, накопичивши грошей, все рівно не залишить Україну в спокої! Поки не зруйнує її вщерть!!!
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Как еще можно доказать, что все это Минское шобло - полная туфта. Величайшее достижение Минских договоренностей за 5 лет, которое ни к чему не приведет. Не будет там никаких выборов, нет контроля Украины над своей границей. путинские чепушилы уже спалились, а значит - доказательство того, что минск нужно разгонять - он НЕ РАБОТАЕТ !!! Нужны более жесткие ребята в этом деле (США, Британия, Канада), а не бесхребетные макроны с меркелями и прочими европроститутками.
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Исторический пример "ключей к миру". Германия напала на Францию, оккупировала весь север и запад страны , официально присоединила к Германии только французские Эльзас и Лотарингию, остальная часть просто была оккупирована. В центре и юго- востоке сохранили "независимую Францию" под коллаборантным управлением "правительства Виши" ( впоследствии и эта территория была оккупирована немцами) Ну чем не "ключ к миру", война то Германии с Францией прекратилась, наступил "мир" и договорчик подписали, все чин чинарем.
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Європа заграє з "великим" ПУ, іде на поступки агресору, розробляє формули угодні Кремлю по поневоленні України, привселюдно виражає занепокоєння, жаль, здивування від фрау Меркель, а Північний потік 2 будується і інвестиції в Московію від Німеччини виросли в декілька раз. Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Західної Європи. Західна Європа не будуть ставити ПУ на місце, вимагати від Московії дотримання міжнародних прав, не будуть боротися з Кремлем, вони продажні, вже повністю лягли під Московію, виконують всі її забаганки, вони партнери по бізнесу.. І так було практично завжди, Західна Європа в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти, соратники та пособники Кремля. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають.
ДОЛЮ УКРАЇНИ ПОВИННІ ВИРІШУВАТИ ПАТРІОТИ УКРАЇНЦІ, а не продажні європейці.
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Бажаю Косьянчич такий "мир " в її хату ! Щоб всі ************* , на своїй шкірі , сім'ях , в своїх країнах , ,відчули, що таке "мир " по путінські !
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В задницу такую Европу . "Формула Штайнмаєра" - ключ до досягнення міцного миру на сході України, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 2479 . Ставшую на сторону сепаратистов . Больше никакого к вам доверия , хотите завершить войну на востоке Украины , ценой начала гражданской войны по всей Украине .?? С-ки .. "Формула Штайнмаєра" - ключ до досягнення міцного миру на сході України, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 3528 .
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СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ БАРСЕЛОНЕ! СВОБОДУ И ОСОБЫЙ СТАТУС КАТАЛОНИИ!
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Свободу и независимость Корсике (Франция).
Свободу и независимость Нормандии (Франция).
Свободу и независимость Восточной Фризии (Германия).

Свободу и независимость Шлезвигу и Гольдштейну (Германия).
Свободу и независимость Баскам (Испания, Франция).
Свободу и независимость Венеции, Ломбардии и Сардинии (Италия).
Свободу и независимость Трансильвании (Румыния).
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29 сентября 1938 года, Германия, г. Мюнхен. Великобритания, Германия, Франция, Италия. Чешские Судеты отошли Германии. Заложено начало Второй Мировой Войны.(Мюнхенский сговор).

81 ГОД СПУСТЯ.

1 октября 2019 года. Федеральный округ РФ "Беласуссия" (де факто), г. Минск. Германия, Франция, Россия, Украина. ...............?????????? (Минский сговор).
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Зрозумійте -насправді іде потужна медійна компанія ( з самого верху, від президента )за примирення з Московією..Під виглядом, нібито усі ці рухи- знизу,"від народу"...Дебіл Вінник раптом знімається у москальському кліпі " за мир",політологи в один голос розповідають ,що "особливий статус" - це добре, а у Одесі МВД відпрацьовує на навчаннях сценарій, коли натовп намагається визволити з-за гратів захоплених митингарів. І багато ще чого.
Думаю, народ України не простить владі втрату країною суверенітету. Імпічмент може бути і "а ля Чаушеску"...Влада, підписуючи мир з ворогом на його умовах, ризикує отримати громадянську війну у країні - з усіма витікаючими наслідками.
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Ну все. Теперь будут давить.

И причина проста - давить Украину с Моникой Зеленски гораздо проще, чем Роисю с ******.
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Заголовок статьи сознательно ПЕРЕВИРАЕТ слова Косьянчич.
Она не говорила, что формула - "ключ" к достижению мира.
Она сказала: "...это шаг, как можно надеяться, который может привести
к дальнейшим усилиям по выполнению Минских соглашений..."
То есть может привести, а может и не привести ...
Шмензор запел в поддержку формулы Штанмайера ?
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Ты статью Бутусова читал об этом?

Он в ней на черное говорит белое и наоборот.
Сам пишет, что нет никаких гарантий и обязательств со стороны Роиси и тут же пишет про то, что это не капитуляция просто потому, что так хочется в это верить.
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