 "Формула Штайнмаєра" - ключ до досягнення міцного миру на сході України, - Косьянчич

Так прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" підписання листа зі згодою Києва імплементувати "формулу Штайнмаєра" прессекретарка верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні Мая Косьянчич, інформує Цензор.НЕТ.
"Підсумки вчорашньої дискусії Тристоронньої контактної групи в Мінську, в тому числі, щодо так званої "формули Штайнмаєра", - це крок, який, як можна сподіватися, може привести до подальших зусиль щодо повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - заявила вона.
Косьянчич також зазначила, що це, "зі свого боку, є ключем до досягнення міцного мирного вирішення конфлікту на сході України".
"Європейський Союз незмінно підтримує роботу в Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі і ОБСЄ в їхніх зусиллях щодо сприяння здійснення Мінських угод. ЄС залишається твердим у цілковитій підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслила представниця ЄС.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Даже дата очередного разведения войск, 7 октября, выбрана под день рождения Путина.
То, что сегодня подписали в Минске -технически ничтожно: представитель ОБСЕ разослал письма за все хорошее, против всего плохого - «стороны не возражают против их имплементации и т.д.», стороны эти письма подписали.
Событие - не стоящее брифинга президента.
Центральный вопрос:
- зачем же нужно было запускать этот экстренный брифинг?..
Думаю, сценарий, с которым мы имеем дело называется «Преждевременный протест».
Судя по активности «Нацкорпуса» в правительственном квартале, им поставлены задачи:
- перехватить протест и собрать его на себя;
- отжать альтернативные протестные группы;
- чуть позднее - «с трудом договориться с зеленой властью», выдав то, что было запланировано с самого начала - за «трудный, но необходимый компромисс».
Это перехват уличных протестов.
Одновременно, по сценарию, должен произойти перехват парламентского протеста.
Лучше всего, если бы это сделала отколовшаяся и «возмущённая группа» из самой «Слуги народа» - таким больше веры.
Постепенно, позиции улицы и парламентского «протеста» должны быть согласованы, а в финале - легитимизированы через всенародный референдум.
Предварительные выводы:
1. Мы - внутри сценарного управления.
2. Сценарий прописан заранее: синхронизация внешне- и внутриполитических событий идёт с точностью до часов.
3. Нам продают это, как «...тяжёлую борьбу, в которой ничего ещё не решено», а решено уже давно - на международном и внутреннем уровне.
Вопрос, который требует прояснения:
- Аваков в сценарном сговоре с Зеленским (Коломойским), частичном сговоре или действует самостоятельно,интригуя против Зе (Ко) с целью сохранения власти и влияния, особенно, на фоне готовящейся великой приватизации земли?..
Первоочерёдные действия:
1. На улице: не дать «Нацкорпусу» перехватить весь (!) протест или стать его главной силой.
2. В парламенте: немедленно образовать и возглавить протестную группу («ЕС»+ «Голос»+ «БЮТ»?) требовать, прежде всего, обнародования текста подписанных документов и, особенно, - их сравнения между собой.
В настоящий момент даже парламент Украины не знает (!) содержание этих писем и, главное: идентичны ли их тексты?
А то, как бы не оказалось, что Россия подписала одно, мы другое, ОБСЕ - третье, Франция - четвёртое." (С)Арестович
Виступ у ВР: https://www.youtube.com/watch?v=ULv1LAXkwfE
Миром на Донбасі навіть не пахне через абсолютне неспівпадіння "інтересів" сторін. Але саме зараз розпочинається непотрібна "движуха" та нагнітання істерії через оте саме "особенно, на фоне готовящейся великой приватизации земли".
Так діють для виявлення та усунення/блокування можливих центрів протидії і відволікання загальної уваги від більш важливої операції.
Контроля над границей нет...и по формуле этого шухермахера не предвидится...
А без контроля над границей...это "просто надо перестать стрелять （с）"...
иди и не позорься, совок.
"агрессор" бл.
Я думаю, что очень скоро настанет момент истины, ибо контроль над границей ввп нам добровольно не отдаст.
и если обе стороны согласны, то проблему надо быстро решать.
Вон выше чувачок и так страдает от нищеты, но хочет взять на содержание еще и ордло.
Когнитивный диссонанс или умышленная ересь в расчете на слабоумных?
За чьи средства будет восстанавливаться разграбленная часть Донбасса?
Каким образом ее присоединение скажется на украинской экономике?
Часть заводов вывезена в россию, часть просто разграблена, как и другие объекты типа супермаркета Метро в Донецке.
Хотя бы одно заявление россии по этому поводу было?
Россия окажет помощь в восстановлении Донбасса. Восстановление региона - общая задача как
России, так и Украины. Об этом заявил председатель Госдумы России Сергей Нарышкин, сообщает тасс. 2 октября
http://newsland.com/community/5325/content/vsem-pomozhem/3299770
Правда, не написано при каких условиях россия это собиралась делать.
Может вы знаете?
Все порохосмоктики - можете розходитись. ЄС цю формулу схвалив. А будете мітингувати - буде те що і "жовтим жилетам". І ЄС це також схвалить................
Минск-2019: падение в бездню Третьей......
Мюнхенское соглашение 1938 года было подписано в ночь с 29 на 30 сентября
С Днюхой тебя, Европа !
Тебе же сказали по УКРАИНСКИМ законам! Гда ты видел выборы без контроля на границе?
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
ДОЛЮ УКРАЇНИ ПОВИННІ ВИРІШУВАТИ ПАТРІОТИ УКРАЇНЦІ, а не продажні європейці.
Свободу и независимость Нормандии (Франция).
Свободу и независимость Восточной Фризии (Германия).
Свободу и независимость Шлезвигу и Гольдштейну (Германия).
Свободу и независимость Баскам (Испания, Франция).
Свободу и независимость Венеции, Ломбардии и Сардинии (Италия).
Свободу и независимость Трансильвании (Румыния).
81 ГОД СПУСТЯ.
1 октября 2019 года. Федеральный округ РФ "Беласуссия" (де факто), г. Минск. Германия, Франция, Россия, Украина. ...............?????????? (Минский сговор).
Думаю, народ України не простить владі втрату країною суверенітету. Імпічмент може бути і "а ля Чаушеску"...Влада, підписуючи мир з ворогом на його умовах, ризикує отримати громадянську війну у країні - з усіма витікаючими наслідками.
И причина проста - давить Украину с Моникой Зеленски гораздо проще, чем Роисю с ******.
Она не говорила, что формула - "ключ" к достижению мира.
Она сказала: "...это шаг, как можно надеяться, который может привести
к дальнейшим усилиям по выполнению Минских соглашений..."
То есть может привести, а может и не привести ...
Шмензор запел в поддержку формулы Штанмайера ?
Он в ней на черное говорит белое и наоборот.
Сам пишет, что нет никаких гарантий и обязательств со стороны Роиси и тут же пишет про то, что это не капитуляция просто потому, что так хочется в это верить.